"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны - 21.07.2024 Украина.ру
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"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны - 21.07.2024 Украина.ру
"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесли удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений 41-й мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
2024-07-21T12:08
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Каждый из эшелонов имел по 20 платформ. В результате ракетного удара потери противника составили до 240 военнослужащих ВСУ и более 60 единиц военной техники.В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.Как сообщает Минобороны, видеофиксация результатов огневого поражения проводилась с применением БПЛА "Орлан-10".О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара.
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новости, всу, "искандер", днр, минобороны
Новости, ВСУ, "Искандер", ДНР, Минобороны

"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны

12:08 21.07.2024 (обновлено: 14:14 21.07.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкУчения электронных пусков ОТРК "Искандер-М"
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесли удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений 41-й мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Каждый из эшелонов имел по 20 платформ.
В результате ракетного удара потери противника составили до 240 военнослужащих ВСУ и более 60 единиц военной техники.
В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.
Как сообщает Минобороны, видеофиксация результатов огневого поражения проводилась с применением БПЛА "Орлан-10".
О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара.
 
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