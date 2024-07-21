"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
12:08 21.07.2024 (обновлено: 14:14 21.07.2024)
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" нанесли удар по воинским эшелонам с личным составом и техникой подразделений 41-й мехбригады ВСУ в районе Барвенково (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Каждый из эшелонов имел по 20 платформ.
В результате ракетного удара потери противника составили до 240 военнослужащих ВСУ и более 60 единиц военной техники.
В том числе 14 бронеавтомобилей MaxxPro, 10 боевых бронированных машин Senator, семь бронетранспортеров, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и более 20 единиц грузовой автомобильной техники.
Как сообщает Минобороны, видеофиксация результатов огневого поражения проводилась с применением БПЛА "Орлан-10".
О ситуации в зоне СВО Спецоперация на минувшей неделе. В ожидании главного удара.