США впервые за два года раскрыли данные о количестве ядерных боеголовок
17:14 20.07.2024 (обновлено: 17:16 20.07.2024)
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Соединенные Штаты Америки располагают 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для оснащения стратегических сил. Такими данными, актуальными на осень прошлого года, поделилось Национальное агентство по ядерной безопасности США (NNSA)
"Соединенные Штаты публикуют недавно рассекреченную информацию о запасах ядерного оружия США, чтобы обновить информацию, ранее опубликованную в октябре 2021 года", – сказано в отчете.
Там указали, что с 1994 по 2023 финансовый год Соединенные Штаты демонтировали более 12 тысяч ядерных боеголовок. Примерно две тысячи на сегодня сняты с вооружения и ожидают демонтажа.
"Повышение прозрачности ядерных арсеналов государств важно для усилий по нераспространению и разоружению, включая обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия", — говорится в сообщении агентства.
Количество нестратегических ядерных вооружений США сократилось более чем на 90 процентов с 30 сентября 1991 года, заключили в NNSA.
Аналогичные данные США подавали два года назад – тогда ядерных боеголовок насчитывалось 3750. С 2022 данные не разглашались.
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