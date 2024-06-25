Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия - 25.06.2024 Украина.ру
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Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия
Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия - 25.06.2024 Украина.ру
Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия
Применение тактического ядерного оружия (ТЯО) ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
2024-06-25T04:00
2024-06-25T04:00
новости
евгений ющук
россия
ядерное оружие
сша
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В СССР и США тактическое ядерное оружие было просто оружие. "Это мощный снаряд, выстрел которого заменяет выстрел из ста пушек". Не хватает у тебя пушек на единицу пространства — кинь один "маленький" заряд, рассказал эксперт. В этом и состоит специфика тактического ядерного оружия: не очень много радиации, не очень много разрушений, но при этом в обороне противника возникает дыра, в которую можно войти, отметил политтехнолог. По его мнению, применение тактического ядерного оружия ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США.А все, что ограничено чисто моральными вещами, не очень устойчиво. Поэтому мы приближаемся к границе, когда тактическое ядерное оружие вполне может быть применено, резюмировал Ющук.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
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новости, евгений ющук, россия, ядерное оружие, сша
Новости, Евгений Ющук, Россия, Ядерное оружие, США

Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия

04:00 25.06.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Public Domain
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Применение тактического ядерного оружия (ТЯО) ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук
В СССР и США тактическое ядерное оружие было просто оружие. "Это мощный снаряд, выстрел которого заменяет выстрел из ста пушек". Не хватает у тебя пушек на единицу пространства — кинь один "маленький" заряд, рассказал эксперт.
"То, что прилетело на Хиросиму и Нагасаки, было то, что сегодня считалось бы ТЯО. И разрушения эти бомбы создали не очень большие. Да, там возник пожар, который уничтожил очень много людей и зданий. Да, на месте взрыва были страшные тени на камне. Но сам радиус поражения был не очень большой", - заявил Ющук.
В этом и состоит специфика тактического ядерного оружия: не очень много радиации, не очень много разрушений, но при этом в обороне противника возникает дыра, в которую можно войти, отметил политтехнолог.
По его мнению, применение тактического ядерного оружия ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США.
А все, что ограничено чисто моральными вещами, не очень устойчиво. Поэтому мы приближаемся к границе, когда тактическое ядерное оружие вполне может быть применено, резюмировал Ющук.
Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.
 
НовостиЕвгений ЮщукРоссияЯдерное оружиеСША
 
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