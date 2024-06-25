https://ukraina.ru/20240625/1055815664.html

Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия

Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия - 25.06.2024 Украина.ру

Вместо ста пушек - один маленький заряд: эксперт о роли тактического ядерного оружия

Применение тактического ядерного оружия (ТЯО) ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Евгений Ющук

2024-06-25T04:00

2024-06-25T04:00

2024-06-25T04:00

новости

евгений ющук

россия

ядерное оружие

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_0:165:2860:1774_1920x0_80_0_0_9553971163ac89974ba781669624d338.jpg

В СССР и США тактическое ядерное оружие было просто оружие. "Это мощный снаряд, выстрел которого заменяет выстрел из ста пушек". Не хватает у тебя пушек на единицу пространства — кинь один "маленький" заряд, рассказал эксперт. В этом и состоит специфика тактического ядерного оружия: не очень много радиации, не очень много разрушений, но при этом в обороне противника возникает дыра, в которую можно войти, отметил политтехнолог. По его мнению, применение тактического ядерного оружия ограничено сегодня больше моральным фактором. Причем возглавляют это морализаторство те, кто ядерное оружие раньше и применял — США.А все, что ограничено чисто моральными вещами, не очень устойчиво. Поэтому мы приближаемся к границе, когда тактическое ядерное оружие вполне может быть применено, резюмировал Ющук.Каковым будет дальнейший ход российской военной спецоперации - в материале издания Украина.ру Евгений Ющук: Путин, предлагая Западу переговоры по Украине, мог намекнуть под ковром кое о чем.

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евгений ющук, россия, ядерное оружие, сша