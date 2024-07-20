Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков - 20.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240720/1056381197.html
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков - 20.07.2024 Украина.ру
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к... Украина.ру, 20.07.2024
2024-07-20T15:21
2024-07-20T15:21
видео
иван скориков
украина
россия
донбасс
дональд трамп
сво
военком
военкомат
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/14/1056381075_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a707c7ddf095397d039279d0ccefce1d.jpg
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к этим переговорам, о протестах и противостоянии внутри Украины, а также прокомментировал влияние ополчения и полевых командиров Донбасса 2014 года на российское общество: 0:23 – Мирные инициативы и их перспективы; 13:53 – протесты украинцев против ТЦК; 18:09 – об отключениях света на Украине; 21:06 – ополчение 2014 года и его влияние на день сегодняшний. *в материале упоминается АНО "Аналитический центр Юрия Левады", включённый в реестр иноагентов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Эта организация и принадлежащая ей атрибутика и её символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.
украина
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/14/1056381075_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a567b83f75c1ae6d831705d6c0d351b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван скориков, украина, россия, донбасс, дональд трамп, сво, военком, военкомат, мобилизация, энергосистема украины, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, СВО, военком, военкомат, мобилизация, Энергосистема Украины

Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков

15:21 20.07.2024
 
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к этим переговорам, о протестах и противостоянии внутри Украины, а также прокомментировал влияние ополчения и полевых командиров Донбасса 2014 года на российское общество:
0:23 – Мирные инициативы и их перспективы;
13:53 – протесты украинцев против ТЦК;
18:09 – об отключениях света на Украине;
21:06 – ополчение 2014 года и его влияние на день сегодняшний.
*в материале упоминается АНО "Аналитический центр Юрия Левады", включённый в реестр иноагентов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Эта организация и принадлежащая ей атрибутика и её символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.
 
ВидеоИван СкориковУкраинаРоссияДонбассДональд ТрампСВОвоенкомвоенкоматмобилизацияЭнергосистема Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:55Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино
15:34Неизвестные вновь сожгли автомобили военных и релейный шкаф на Украине
15:21Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков
15:03Рада вновь продлит мобилизацию и военное положение на 90 дней
14:44Оборона ВСУ в Донбассе разваливается в нескольких местах – Bild
14:06Трамп согласился приехать на Украину, но говорить о его встрече с Зеленским рано – ОП
13:38Сформирован список поручений: военкор Коц сообщил о встрече коллег с Белоусовым
13:13В Белоруссии впервые вынесли приговор за наемническую деятельность – 30-летнего немца казнят
13:00Трамп ценит Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 июля
12:46Мэра-рэкетира, мечтавшего о собственной турбазе, задержали в Одесской области
12:16МВД Украины раскрыло основные версии убийства Фарион
12:01На Западе массовый технический сбой. Причем тут Россия?
11:46В бундестаге задумались о последствиях размещения в ФРГ американского дальнобойного оружия
11:40В аду дождались. Во Львове застрелена прима-русофобка Ирина Фарион
11:24Покушавшийся на жизнь Трампа неоднократно исследовал местность с помощью дрона - WSJ
10:54"Опасные игры": экс-премьер-министр Молдавии указал на участие страны в военном конфликте
10:53Убита Фарион – символ украинского национализма
10:27Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам
09:59Лютый беспредел в Одессе и Харькове: как Зеленский и Ермак провоцируют народное восстание – Гаспарян
09:39Зеленский провел телефонный разговор с Трампом, уговаривал не оставлять Украину
Лента новостейМолния