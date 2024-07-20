https://ukraina.ru/20240720/1056381197.html
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков - 20.07.2024 Украина.ру
Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к... Украина.ру, 20.07.2024
2024-07-20T15:21
2024-07-20T15:21
2024-07-20T15:21
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иван скориков
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дональд трамп
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военком
военкомат
мобилизация
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к этим переговорам, о протестах и противостоянии внутри Украины, а также прокомментировал влияние ополчения и полевых командиров Донбасса 2014 года на российское общество: 0:23 – Мирные инициативы и их перспективы; 13:53 – протесты украинцев против ТЦК; 18:09 – об отключениях света на Украине; 21:06 – ополчение 2014 года и его влияние на день сегодняшний. *в материале упоминается АНО "Аналитический центр Юрия Левады", включённый в реестр иноагентов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Эта организация и принадлежащая ей атрибутика и её символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.
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видео, иван скориков, украина, россия, донбасс, дональд трамп, сво, военком, военкомат, мобилизация, энергосистема украины, видео
Видео, Иван Скориков, Украина, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, СВО, военком, военкомат, мобилизация, Энергосистема Украины
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к этим переговорам, о протестах и противостоянии внутри Украины, а также прокомментировал влияние ополчения и полевых командиров Донбасса 2014 года на российское общество:
0:23 – Мирные инициативы и их перспективы;
13:53 – протесты украинцев против ТЦК;
18:09 – об отключениях света на Украине;
21:06 – ополчение 2014 года и его влияние на день сегодняшний.
*в материале упоминается АНО "Аналитический центр Юрия Левады", включённый в реестр иноагентов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Эта организация и принадлежащая ей атрибутика и её символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.