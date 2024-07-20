https://ukraina.ru/20240720/1056381197.html

Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков

Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков - 20.07.2024 Украина.ру

Как Украину примирят с реальностью, при чём здесь Трамп и на что точно не пойдёт Россия – Скориков

Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к... Украина.ру, 20.07.2024

2024-07-20T15:21

2024-07-20T15:21

2024-07-20T15:21

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иван скориков

украина

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мобилизация

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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в эфире Украина.ру рассказал о перспективах мирных переговоров по Украине, о принуждении страны к этим переговорам, о протестах и противостоянии внутри Украины, а также прокомментировал влияние ополчения и полевых командиров Донбасса 2014 года на российское общество: 0:23 – Мирные инициативы и их перспективы; 13:53 – протесты украинцев против ТЦК; 18:09 – об отключениях света на Украине; 21:06 – ополчение 2014 года и его влияние на день сегодняшний. *в материале упоминается АНО "Аналитический центр Юрия Левады", включённый в реестр иноагентов, а также лозунги Организации украинских националистов (ОУН). Эта организация и принадлежащая ей атрибутика и её символика включены Минюстом РФ в список нацистских и находятся под запретом.

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