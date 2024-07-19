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Shaman проведет митинг у посольства США в Москве

Shaman проведет митинг у посольства США в Москве - 19.07.2024 Украина.ру

Shaman проведет митинг у посольства США в Москве

Певец Shaman (Ярослав Дронов) в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube

2024-07-19T14:44

2024-07-19T14:44

2024-07-19T14:48

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"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.Недавно Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.Подробнее о реакции российских звезд на ситуацию - в материале "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube на сайте Украина.ру.

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новости, сша, москва, олег газманов, юлия чичерина, youtube, ес, певец, shaman