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Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
Shaman проведет митинг у посольства США в Москве - 19.07.2024 Украина.ру
Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube
2024-07-19T14:44
2024-07-19T14:44
2024-07-19T14:48
новости
сша
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олег газманов
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ес
певец
shaman
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"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.Недавно Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.Подробнее о реакции российских звезд на ситуацию - в материале "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, москва, олег газманов, юлия чичерина, youtube, ес, певец, shaman
Новости, США, Москва, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Youtube, ЕС, певец, SHAMAN
Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
14:44 19.07.2024 (обновлено: 14:48 19.07.2024)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube
"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.
Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.
"Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - подчеркнул артист.
Недавно Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.