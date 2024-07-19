Shaman проведет митинг у посольства США в Москве - 19.07.2024 Украина.ру
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Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
Shaman проведет митинг у посольства США в Москве - 19.07.2024 Украина.ру
Shaman проведет митинг у посольства США в Москве
Певец Shaman (Ярослав Дронов) в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube
2024-07-19T14:44
2024-07-19T14:48
новости
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певец
shaman
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"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.Недавно Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины". После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.Подробнее о реакции российских звезд на ситуацию - в материале "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube на сайте Украина.ру.
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новости, сша, москва, олег газманов, юлия чичерина, youtube, ес, певец, shaman
Новости, США, Москва, Олег Газманов, Юлия Чичерина, Youtube, ЕС, певец, SHAMAN

Shaman проведет митинг у посольства США в Москве

14:44 19.07.2024 (обновлено: 14:48 19.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЮбилейный гала-концерт в честь 85-летия Э. Артемьева
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Певец Shaman (Ярослав Дронов) в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube
"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что я русский! И сегодня вечером я готов им на это ответить! Встречаемся сегодня в 21.00 у посольства США", - сказал он.
Артист отметил, что Запад хочет отменить его песни, которые полюбили миллионы людей.

"Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - подчеркнул артист.

Недавно Shaman попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".
После этого Shaman сообщил, что его канал на YouTube заблокировали. Также были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
Подробнее о реакции российских звезд на ситуацию - в материале "Оголтелая русофобия": Расторгуев призвал наложить санкции на США за блокировку музыкантов на YouTube на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАМоскваОлег ГазмановЮлия ЧичеринаYoutubeЕСпевецSHAMAN
 
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