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"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации

"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации - 19.07.2024 Украина.ру

"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал не тратить время на комментирование слов руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, Владимира Зеленского и прочих

2024-07-19T13:59

2024-07-19T13:59

2024-07-19T13:59

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"Мы должны делать свое дело, достигать поставленных целей СВО. А у киевской власти не будет другого выхода, как действовать по озвученной нашим лидером позиции", - сказал Аксенов.Он указал, что главной целью спецоперации является смена режима на Украине, на котором лежит ответственность за братоубийственную войну.Глава Крыма также подчеркнул, что киевский режим действует не самостоятельно, но с ним нужно распрощаться. Подробнее про обстановку на Украине - в материале Сергея Зуева "Люди устали от этого ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, крым, россия, сергей аксенов, кирилл буданов, владимир зеленский