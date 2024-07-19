"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации - 19.07.2024 Украина.ру
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"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации
"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации - 19.07.2024 Украина.ру
"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал не тратить время на комментирование слов руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, Владимира Зеленского и прочих
2024-07-19T13:59
2024-07-19T13:59
новости
украина
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россия
сергей аксенов
кирилл буданов
владимир зеленский
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"Мы должны делать свое дело, достигать поставленных целей СВО. А у киевской власти не будет другого выхода, как действовать по озвученной нашим лидером позиции", - сказал Аксенов.Он указал, что главной целью спецоперации является смена режима на Украине, на котором лежит ответственность за братоубийственную войну.Глава Крыма также подчеркнул, что киевский режим действует не самостоятельно, но с ним нужно распрощаться. Подробнее про обстановку на Украине - в материале Сергея Зуева "Люди устали от этого ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
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новости, украина, крым, россия, сергей аксенов, кирилл буданов, владимир зеленский
Новости, Украина, Крым, Россия, Сергей Аксенов, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский

"Не война с украинским народом": Аксенов о цели спецоперации

13:59 19.07.2024
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
Читать в
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" призвал не тратить время на комментирование слов руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова*, Владимира Зеленского и прочих
"Мы должны делать свое дело, достигать поставленных целей СВО. А у киевской власти не будет другого выхода, как действовать по озвученной нашим лидером позиции", - сказал Аксенов.
Он указал, что главной целью спецоперации является смена режима на Украине, на котором лежит ответственность за братоубийственную войну.
Глава Крыма также подчеркнул, что киевский режим действует не самостоятельно, но с ним нужно распрощаться.
Подробнее про обстановку на Украине - в материале Сергея Зуева "Люди устали от этого ужаса". Украинские эксперты призывают не верить власти и пропагандистам на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.
 
НовостиУкраинаКрымРоссияСергей АксеновКирилл БудановВладимир Зеленский
 
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