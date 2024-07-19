На Украине нашли способ обмануть Windows
Сбои в работе связи, сервисов и банковских приложений на Украине были вызваны проблемами с работой программного обеспечения CrowdStrike Falcon на платформе Microsoft Windows. Об этом сообщили в телеграм-канале Госспецсвязи страны
Серьезные проблемы (BSOD и бесконечная перезагрузка) у компьютеров с операционной системой Windows по всему миру вызвало обновление антивируса. Сотрудники Госспецсвязи Украины нашли выход из ситуации - предложили пользователям удалить обновление вручную.
На Украине из-за сбоев операционной системы Windows была нарушена работа банков, службы доставки, мобильная связь.
Проблемы наблюдались в работе службы доставки "Новая почта", оператора мобильной связи Vodafone, Sense Bank и виртуального банка Monobank.
Россию проблемы не коснулись, поскольку РФ отказалась от зарубежного софта, сообщили в Минцифры.
Подробнее о сбое - в материале Сбой в работе Windows произошел по всему миру, на Украине начались проблемы со связью и банками на сайте Украина.ру.