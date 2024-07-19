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Подоляк объяснил, почему Киев боится замораживать конфликт
Подоляк объяснил, почему Киев боится замораживать конфликт - 19.07.2024 Украина.ру
Подоляк объяснил, почему Киев боится замораживать конфликт
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью 24 каналу объяснил, почему Украина не замораживает конфликт
2024-07-19T12:51
2024-07-19T12:51
2024-07-19T12:51
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"Как только РФ получит замороженный конфликт, то она не проиграла и не будет нести юридической ответственности, не будет платить за уничтоженную инфраструктуру, а наоборот все "больше будет наглеть" и требовать компенсации за санкции и тому подобное", - сказал Подоляк.По его словам, заморозка конфликта также обрушит репутации ЕС, НАТО, США.Подробнее об идее замораживания конфликта - в материале Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, михаил подоляк, киев, украина, ес, нато
Новости, Россия, Михаил Подоляк, Киев, Украина, ЕС, НАТО
Подоляк объяснил, почему Киев боится замораживать конфликт
Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью 24 каналу объяснил, почему Украина не замораживает конфликт
"Как только РФ получит замороженный конфликт, то она не проиграла и не будет нести юридической ответственности, не будет платить за уничтоженную инфраструктуру, а наоборот все "больше будет наглеть" и требовать компенсации за санкции и тому подобное", - сказал Подоляк.
По его словам, заморозка конфликта также обрушит репутации ЕС, НАТО, США.
"То есть страны с нестабильными политическими режимами поймут, что нужно ориентироваться исключительно на Россию. <...>Тогда мы с вами получим сверхмощный альянс, который будет постоянно провоцировать, захватывать и ломать правила", - предупредил Подоляк.