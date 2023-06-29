Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "заморозке конфликта". Такое мнение высказал польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский в интервью агенству "УНИАН"
За 3-4 месяца Украина должна продемонстрировать Западу значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, заявил Ващиковский.
"Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль", - сказал евродепутат.
По словам Ващиковского, некоторые страны Евросоюза больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем Украиной.
"Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", - указал евродепутат.
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, с начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, ещё не иссякли.
Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.
Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.
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