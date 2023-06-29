Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны - 29.06.2023 Украина.ру
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Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны
Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны - 29.06.2023 Украина.ру
Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны
Если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "заморозке конфликта". Такое мнение высказал польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский в интервью агенству "УНИАН"
2023-06-29T15:20
2023-06-29T15:20
новости
украина
наступление
ес
евродепутат
переговоры
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За 3-4 месяца Украина должна продемонстрировать Западу значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, заявил Ващиковский.По словам Ващиковского, некоторые страны Евросоюза больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем Украиной.Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, с начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, ещё не иссякли.Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html
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новости, украина, наступление, ес, евродепутат, переговоры
Новости, Украина, наступление, ЕС, евродепутат, переговоры

Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны

15:20 29.06.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСела на освобожденной территории в Донецкой области
Села на освобожденной территории в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "заморозке конфликта". Такое мнение высказал польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский в интервью агенству "УНИАН"
За 3-4 месяца Украина должна продемонстрировать Западу значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, заявил Ващиковский.
"Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году. Это моя пессимистическая мысль", - сказал евродепутат.
По словам Ващиковского, некоторые страны Евросоюза больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем Украиной.
"Большинству европейских стран, таких как Германия и Франция, Украина не нужна. Им нужно, чтобы Россия вернулась в мировую экономику. Им нужен российский газ, нефть", - указал евродепутат.
Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.
Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, с начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.
В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, ещё не иссякли.
Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.
Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
13:35
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