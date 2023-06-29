https://ukraina.ru/20230629/1047680149.html

Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны

Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны - 29.06.2023 Украина.ру

Евродепутат: в случае провала ВСУ Европа будет настаивать на "замораживании" войны

Если наступление ВСУ не будет иметь успеха до октября, то Европа будет настаивать на "заморозке конфликта". Такое мнение высказал польский евродепутат Витольд Ян Ващиковский в интервью агенству "УНИАН"

2023-06-29T15:20

2023-06-29T15:20

2023-06-29T15:20

новости

украина

наступление

ес

евродепутат

переговоры

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За 3-4 месяца Украина должна продемонстрировать Западу значительные успехи на фронте. В противном случае Европа будет настаивать на замораживании конфликта и начале переговоров с Россией, заявил Ващиковский.По словам Ващиковского, некоторые страны Евросоюза больше заинтересованы в сотрудничестве с Россией, чем Украиной.Если украинские войска не добьются успеха в предстоящие несколько недель, Украина потеряет свои территории на многие годы. Об этом рассказал профессор Гарвардского университета имени Дугласа Диллона Грэм Эллисон в статье для Washington Post.Президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что ВСУ несут серьёзные потери в личном составе и технике. По словам президента, с начала контрнаступления ВС РФ уничтожили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа.В интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса и пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, ещё не иссякли.Эксперт добавил, что весь 2022 год и первые месяцы 2023 года штучные специалисты ВСУ (командиры расчетов и средний офицерский уровень) проходят переподготовку на военных базах в Великобритании, Польше и Харьковской области.Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои, подчеркнул Алёхин.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230629/1047675793.html

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новости, украина, наступление, ес, евродепутат, переговоры