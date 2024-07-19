Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России - 19.07.2024 Украина.ру
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Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России
Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России - 19.07.2024 Украина.ру
Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму РФ предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики, сообщили в телеграм-канале СК
2024-07-19T12:09
2024-07-19T12:09
новости
россия
александр бастрыкин
следственный комитет
ск рф
мигранты
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Бастрыкин предложил лишать натурализованных граждан российских паспортов за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.Также Бастрыкин описал целый ряд мер, которые поспособствуют более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее.Кроме прочего он внес предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.Подробнее об интеграции мигрантов в российское общество - в материале “Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, александр бастрыкин, следственный комитет, ск рф, мигранты
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет, СК РФ, мигранты

Председатель Следкома придумал, что делать с мигрантами в России

12:09 19.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Следственного комитета РФ
Заседание коллегии Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму РФ предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики, сообщили в телеграм-канале СК
Бастрыкин предложил лишать натурализованных граждан российских паспортов за подготовку или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.
Также Бастрыкин описал целый ряд мер, которые поспособствуют более четкому контролю за иностранцами, прибывающими в страну и убывающими из нее.

"В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в "резиновых квартирах", - перечислили в СК.

Кроме прочего он внес предложения, которые возлагают определенные обязанности на работодателей, привлекающих иностранных граждан.
Подробнее об интеграции мигрантов в российское общество - в материале “Эта позиция дикая и предательская”: Гаспарян о том, что нужно сделать с мигрантами в России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитетСК РФмигранты
 
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