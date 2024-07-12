https://ukraina.ru/20240712/1056186650.html

Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре

Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре - 12.07.2024 Украина.ру

Мародёрство трупов, хамство мэра и увольнения металлургов. Что происходит в Днепре

Бывший Днепропетровск имеет давнюю печальную славу столицы мошеннических кол-центров, но на днях местных жителей потрясла новость о систематическом воровстве денег с банковских карт мертвых солдат ВСУ. Нацполиция и СБУ отчитались в задержании банды из пяти человек, которые снимали деньги с карт погибших, обкрадывая тела в морге.

2024-07-12T05:11

2024-07-12T05:11

2024-07-12T05:35

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В нее входили работник бюро судмедэкспертизы, который похищал платежные карты и телефоны погибших в морге, и IТ-специалисты, которые взламывали банковские приложения. Они снимали не только средства погибших, но и оформляли на них кредиты, так как в банки еще не поступала информация о гибели.Ранее в том же Днепре родственницы военнослужащих, пропавших без вести, жаловались, что на тех оформляют крупные кредиты. Без вести пропавших насчитываются тысячи только в Днепре, но нередко их карты и телефоны функционируют, с их счетов снимаются деньги, что может свидетельствовать о фактах мародерства среди своих же.Мародерство в ВСУ стало систематическим явлением. И даже в данный момент в Чехии судят наемника Филиппа Симана. По данным чешской прокуратуры, весной 2022 года Симан служил солдатом в украинском добровольческом батальоне "Карпатская сечь". Он прошел базовую подготовку, получил оружие и вместе с группой бойцов поехал в Ирпень и Бучу. Там, согласно материалам дела, ему поручили патрулировать траншеи и проводить так называемые операции по зачистке. По данным следствия, во время службы Симан неоднократно забирал себе имущество солдат и местных жителей. Среди присвоенных им вещей были драгоценности, золотые и серебряные инвестиционные слитки, кольца, электронные гаджеты.На днях уроженка Днепра, звезда украинского спорта Ярослава Магучих побила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди женщин, взяв планку 2,10 м. Достижения спортсменки могли бы стать предметом гордости для украинских патриотов, но Ярославу Магучих вместо этого обругал мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов, обозвав "антилопой". Националисты в соцсетях с нескрываемой злобой напоминают ей, что она пару лет назад пожала руку российской спортсменке Марии Лисицкене. Напрасно Ярослава Магучих после этого публично осуждала "российскую агрессию" - с тех пор любое её достижение вызывает лишь новую волну травли среди националистов.Жители Днепра в комментариях на странице Бориса Филатова попытались встать на защиту спортсменки с мировым именем. Комментатор по имени Иван заявил мэру, что заменив Филатова разницы никто не увидит, а вот Ярославу Магучих заменить некем во всем мире и призвал не завидовать ей. Филатов ответил комментаторам в свойственной ему хамской манере, с нецензурными оскорблениями, угрожая расправой.Ранее украинцы зарегистрировали петицию с требованием запретить чиновникам ругаться матом. Произошло это после очередного нецензурного выпада Филатова в адрес своих избирателей. Петиция уже собрала необходимое количество подписей. Единственная реакция Филатова – в нецензурных оскорблениях он перешел на украинский язык."Мэр Днепра Борис Филатов уже давно перестал считаться с избирателями. Люди его раздражают до такой степени, что он их как дворовый гопник обкладывает матом. Любая критика в его адрес вызывает агрессию, но и на покой не идет", - пишет украинский telegram-канал "Добрые лица".Однако Филатов сейчас открыто радуется в соцсетях за свою дочь Екатерину, которая выходит замуж за состоятельного иностранца, получив в подарок на днях кольцо ювелирного дома Tiffany.Сам Филатов тоже далеко не бедный человек, наживший богатство преимущественно после Евромайдана. Только по официальной декларации в Днепре имеет квартиру в 280 кв.м., его жена Марина владеет квартирой в Киеве 212,5 кв.м, а также квартирой в Днепре. На Филатова записан жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 1 395 кв. м. в селе Подгороднее. Плюс, земельные участки в несколько гектаров. В семье семь автомобилей, один вертолет и парусно-моторное судно "Русич", а также несколько мотоциклов, антиквариат, драгоценности.Куда менее радужные перспективы у оставшихся работников предприятий Днепра. Тех, кого еще не мобилизовали в ВСУ, будут сокращать. Крупнейшее металлургическое предприятие региона, металлургический комбинат Arcellor Mittal на днях сообщил об увольнении 1200 рабочих из-за дефицита электроэнергии и сокращении производства. С 1 июня 2024 года Кабмин Украины принял постановление, что электричество не будут отключать лишь тем предприятиям, которые импортируют из Европы 80% потребления по европейским ценам."Высокие цены на электроэнергию в странах, откуда они импортируется, вместе с затратами на транспортировку и налоги, делают импортную электроэнергию для украинских предприятий вдвое дороже, чем у западноевропейских конкурентов. По этой причине производство становится убыточным и завод не может быть конкурентоспособным на мировом рынке металлургической продукции", - говорится в заявлении компании.Таким образом, деиндустрилазация на Украине будет только усиливаться. Украина должна будет закупать электроэнергию и большинство товаров в ЕС, но с учетом транспортировки и налогов. То есть, в самой бедной стране континента товары должны быть самыми дорогими. Впрочем, мэр города и те, кто успел нажиться на мародерстве, вероятно, смогут себе их позволить.О том, что происходит в эти дни в Закарпатье, можно узнать из статьи Дмитрия Ковалевича Требования культурной автономии и перераспределение власти. Что происходит в Закарпатье

https://ukraina.ru/20240708/1056122825.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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