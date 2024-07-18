https://ukraina.ru/20240718/1056339900.html

В Черновцах придумали, как потратить деньги ЕС дважды, организов скандал из-за шрифта автора из РФ

В Черновцах придумали, как потратить деньги ЕС дважды, организов скандал из-за шрифта автора из РФ - 18.07.2024 Украина.ру

В Черновцах придумали, как потратить деньги ЕС дважды, организов скандал из-за шрифта автора из РФ

Официальный брендбук Черновцов, средства на изготовление которого выделил Евросоюз, пообещали переделать, так как в визуальном фирменном стиле усмотрели шрифт российского автора, которым было написано название города и выдающиеся места. Об этом сообщили в Черновицком городском совете

2024-07-18T17:45

2024-07-18T17:45

2024-07-18T17:47

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Бренд-концепция города представляет собой специальные символы, которые отражают город и достопримечательности, а также показывают культурное разнообразие, а потому допустить в них хоть что-то русское нельзя, считают в совете. Шрифт российского автора, которым впоследствии должны были быть написаны названия города и выдающиеся места, использовала местная компания-разработчик. Особенно внимательным после презентации оказался черновицкий дизайнер-график Богдан Загария, указавший на чудовищную ошибку. Примечательно, что лицензию на этот шрифт еще и приобрели у канадской компании. К вопросу в местной администрации подошли серьезно, пообещав переделать все. В городском совете добавили, что брендбук разрабатывали за грантовые деньги от ЕС и правительства Германии в рамках программы EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малых и средних предприятий.Читайте подробнее почему в Одессе и на Львовщине против декоммунизации и дерусификации в материале автора издания Украина.ру Марии Лихограй.

https://ukraina.ru/20240717/1056319086.html

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новости, черновцы, россия, ес, дерусификация, коррупция