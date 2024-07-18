В Черновцах придумали, как потратить деньги ЕС дважды, организов скандал из-за шрифта автора из РФ
17:45 18.07.2024 (обновлено: 17:47 18.07.2024)
скандал из-за шрифта российского автора
Официальный брендбук Черновцов, средства на изготовление которого выделил Евросоюз, пообещали переделать, так как в визуальном фирменном стиле усмотрели шрифт российского автора, которым было написано название города и выдающиеся места. Об этом сообщили в Черновицком городском совете
Бренд-концепция города представляет собой специальные символы, которые отражают город и достопримечательности, а также показывают культурное разнообразие, а потому допустить в них хоть что-то русское нельзя, считают в совете.
Шрифт российского автора, которым впоследствии должны были быть написаны названия города и выдающиеся места, использовала местная компания-разработчик. Особенно внимательным после презентации оказался черновицкий дизайнер-график Богдан Загария, указавший на чудовищную ошибку.
"Из презентации нового визуального бренда ясно, что используется семейство шрифтов Right Grotesk. Сегодня проверить автора-шрифтовика очень просто. Найдя автора с именем Alex Slobzheninov сразу задаешься вопросом: кто он и откуда?.. Оказалось, что автор-россиянин", – цитирует его портал Zaxid.net.
Примечательно, что лицензию на этот шрифт еще и приобрели у канадской компании. К вопросу в местной администрации подошли серьезно, пообещав переделать все.
В городском совете добавили, что брендбук разрабатывали за грантовые деньги от ЕС и правительства Германии в рамках программы EU4Business: восстановление, конкурентоспособность и интернационализация малых и средних предприятий.
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