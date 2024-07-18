https://ukraina.ru/20240718/1056335327.html

Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны

Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны - 18.07.2024 Украина.ру

Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника, сообщает 18 июля Минобороны РФ

2024-07-18T14:49

2024-07-18T14:49

2024-07-18T14:50

новости

россия

украина

франция

минобороны

вооруженные силы украины

вс рф

техника

истребитель

беспилотники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в материале.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру одного из военных аэродромов ВСУ.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 630 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 28 тысяч беспилотников, более 550 зенитных ракетных комплексов, почти 17 тысяч танков и другая техника.Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

россия

украина

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, франция, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, техника, истребитель, беспилотники