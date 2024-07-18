Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны - 18.07.2024 Украина.ру
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Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны
Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны - 18.07.2024 Украина.ру
Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника, сообщает 18 июля Минобороны РФ
2024-07-18T14:49
2024-07-18T14:50
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в материале.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру одного из военных аэродромов ВСУ.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 630 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 28 тысяч беспилотников, более 550 зенитных ракетных комплексов, почти 17 тысяч танков и другая техника.Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, франция, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, техника, истребитель, беспилотники
Новости, Россия, Украина, Франция, Минобороны, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, техника, истребитель, беспилотники

Российские военные сбили украинский истребитель и почти 80 дронов за сутки — Минобороны

14:49 18.07.2024 (обновлено: 14:50 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 74 беспилотника, сообщает 18 июля Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты: самолет Миг-29 воздушных сил Украины, три управляемых авиабомбы Hammer производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в материале.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 127 районах.
Кроме того, российские войска поразили инфраструктуру одного из военных аэродромов ВСУ.
Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 630 украинских военных самолетов, около 300 вертолетов, порядка 28 тысяч беспилотников, более 550 зенитных ракетных комплексов, почти 17 тысяч танков и другая техника.
Подробнее об успехах россиян - в материале Совокупные потери ВСУ за сутки составили до 1920 военнослужащих – Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаФранцияМинобороныВооруженные силы УкраиныВС РФтехникаистребительбеспилотники
 
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