"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине - 18.07.2024 Украина.ру
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"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине
"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине - 18.07.2024 Украина.ру
"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине
В Москве не видят особых признаков того, что какая-либо из двух основных партий в США может поменять позицию по Украине или в отношении России. На это указал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков
2024-07-18T13:49
2024-07-18T13:50
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"Мы не вмешиваемся в какие-то бы ни было предвыборные расклады. Что касается внешнеполитической программы будущего президента, то вновь вынужден говорить о сформировавшемся двухпартийном антироссийском консенсусе в США", - сказал Рябков.По его словам, "нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее, применительно к повестке дня отношений с Россией, применительно к задачам, которые множатся в сфере контроля над вооружениями".Рябков также подчеркнул, что у России "нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы".Подробнее о президентской гонке в США - в материале Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Сергей Рябков, Россия, Украина

"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине

13:49 18.07.2024 (обновлено: 13:50 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с главой МИД Республики Суринам И. Д. Поллак-Бигли
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© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Москве не видят особых признаков того, что какая-либо из двух основных партий в США может поменять позицию по Украине или в отношении России. На это указал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков
"Мы не вмешиваемся в какие-то бы ни было предвыборные расклады. Что касается внешнеполитической программы будущего президента, то вновь вынужден говорить о сформировавшемся двухпартийном антироссийском консенсусе в США", - сказал Рябков.
По его словам, "нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее, применительно к повестке дня отношений с Россией, применительно к задачам, которые множатся в сфере контроля над вооружениями".
"Мы будем продолжать диалог с любой администрацией, с уважением отнесемся к выбору американцев. Но шансов на то, что все это сдвинется с мертвой точки я особо не вижу. Хотя это не повод опускать руки", - сказал он.
Рябков также подчеркнул, что у России "нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы".
Подробнее о президентской гонке в США - в материале Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига на сайте Украина.ру.
 
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