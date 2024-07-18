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"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине

"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине - 18.07.2024 Украина.ру

"С мертвой точки не сдвинемся": Рябков о диалоге с США по Украине

В Москве не видят особых признаков того, что какая-либо из двух основных партий в США может поменять позицию по Украине или в отношении России. На это указал замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков

2024-07-18T13:49

2024-07-18T13:49

2024-07-18T13:50

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"Мы не вмешиваемся в какие-то бы ни было предвыборные расклады. Что касается внешнеполитической программы будущего президента, то вновь вынужден говорить о сформировавшемся двухпартийном антироссийском консенсусе в США", - сказал Рябков.По его словам, "нет признаков того, что какая-либо из двух системных партий в этом государстве изменит свой подход, проявит больший здравый смысл применительно к происходящему на Украине и вокруг нее, применительно к повестке дня отношений с Россией, применительно к задачам, которые множатся в сфере контроля над вооружениями".Рябков также подчеркнул, что у России "нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы".Подробнее о президентской гонке в США - в материале Трампа поддерживают, Байдену ищут замену. Но в президентской кампании в США сохраняется интрига на сайте Украина.ру.

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