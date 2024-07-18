Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко - 18.07.2024 Украина.ру
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Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко
Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко - 18.07.2024 Украина.ру
Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко
В рамках проекта "Библиотека Украина.ру" в июле были опубликованы две книги: "Долгая дорога к миру. Хроники гражданской войны" Ростислава Ищенко и "Пантеон или паноптикум. Новый взгляд на старые портреты" Владимира Скачко
2024-07-18T14:09
2024-07-18T14:42
эксклюзив
ростислав ищенко
владимир скачко
украина.ру
украина
россия
книги
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Во вторник, 16 июля, в московской книжной лавке "Листва" прошла презентация книги политолога и публициста, автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко "Долгая дорога к миру. Хроники гражданской войны".Анонсируя мероприятие, в издательстве "Книжный мир" отметили:"Данное издание ценно, как свидетельство развития российской политической мысли в процессе СВО, которая поначалу виделась как короткий освободительный поход на Украину, но быстро превратилась в прокси войну коллективного Запада против России, в рамках которой собственно Украине была отведена роль поля боя и поставщика пушечного мяса."В книгу вошли статьи публициста за 2022-2024 год, как отметила сам автор: "от того момента, когда казалось, что в течение пары месяцев (если не быстрее) нацистский режим на Украине рухнет под напором внутренних противоречий и внешних сил – России, которую критическая недоговороспособность киевских властей и их последовательный курс на конфронтацию заставили постепенно перейти от наиболее мягкой к наиболее жесткой форме защиты своих жизненных интересов; до сегодняшнего дня, когда, после двух лет упорных боев, неясно, сколько месяцев еще сможет продержаться украинский режим, и сколько лет он еще убьет, пытаясь продлить свою агонию, но его обреченность не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и его неспособность пережить 2024 год".Ранее в Культурном центре на Арбате (ранее – Украинский дом) состоялась творческая встреча с журналистом, историком и литературоведом, автором Украина.ру Владимиром Скачко.В книгу автора "Пантеон или паноптикум. Новый взгляд на старые портреты" вошли исторические очерки о политиках, революционерах и деятелях культуры, которые были связаны с Украиной, или, как написано у автора – былой Малороссией."Книга адресована как взыскательным специалистам в области Новейшей истории, так и неискушенным в политических интригах читателям, сознающим трагическую важность событий, происходящих на границах современной России", – сказано в аннотации.Оба мероприятия прошли более чем успешно и были многолюдны. На творческой встрече с Владимиром Скачко было негде упасть яблоку, а автограф-сессия с Ростиславом Ищенко длилась больше часа.Издание Украина.ру и "Книжный мир" плодотворно сотрудничают не впервые. Ранее уже были опубликованы книги авторов и экспертов издания: Константина Кеворкяна ("Сошествие в Украину"), Алексея Кочеткова ("АЗОВ*": – черное солнце Украины"), Василия Стоякина ("Гражданская война Михаила Булгакова") и Дмитрия Выдрина ("Парадоксы футурологии. Мир глазами политолога").* Запрещенная в РФ террористическая организацияБольше об издании и его авторах – в материале Украина.ру. В завтра из вчера
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ростислав ищенко, владимир скачко, украина.ру, украина, россия, книги
Эксклюзив, Ростислав Ищенко, Владимир Скачко, Украина.ру, Украина, Россия, книги

Пантеон портретов и хроники войны: новые книги авторов Украина.ру Владимира Скачко и Ростислава Ищенко

14:09 18.07.2024 (обновлено: 14:42 18.07.2024)
 
Ищенко Скачко книга
Ищенко Скачко книга
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Сергей Зуев
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В рамках проекта "Библиотека Украина.ру" в июле были опубликованы две книги: "Долгая дорога к миру. Хроники гражданской войны" Ростислава Ищенко и "Пантеон или паноптикум. Новый взгляд на старые портреты" Владимира Скачко
Во вторник, 16 июля, в московской книжной лавке "Листва" прошла презентация книги политолога и публициста, автора издания Украина.ру Ростислава Ищенко "Долгая дорога к миру. Хроники гражданской войны".
Анонсируя мероприятие, в издательстве "Книжный мир" отметили:
"Данное издание ценно, как свидетельство развития российской политической мысли в процессе СВО, которая поначалу виделась как короткий освободительный поход на Украину, но быстро превратилась в прокси войну коллективного Запада против России, в рамках которой собственно Украине была отведена роль поля боя и поставщика пушечного мяса."
Ищенко презентация
Ищенко презентация
В книгу вошли статьи публициста за 2022-2024 год, как отметила сам автор: "от того момента, когда казалось, что в течение пары месяцев (если не быстрее) нацистский режим на Украине рухнет под напором внутренних противоречий и внешних сил – России, которую критическая недоговороспособность киевских властей и их последовательный курс на конфронтацию заставили постепенно перейти от наиболее мягкой к наиболее жесткой форме защиты своих жизненных интересов; до сегодняшнего дня, когда, после двух лет упорных боев, неясно, сколько месяцев еще сможет продержаться украинский режим, и сколько лет он еще убьет, пытаясь продлить свою агонию, но его обреченность не вызывает сомнений, как не вызывает сомнений и его неспособность пережить 2024 год".
Ищенко презентация
Ищенко презентация
Ранее в Культурном центре на Арбате (ранее – Украинский дом) состоялась творческая встреча с журналистом, историком и литературоведом, автором Украина.ру Владимиром Скачко.
В книгу автора "Пантеон или паноптикум. Новый взгляд на старые портреты" вошли исторические очерки о политиках, революционерах и деятелях культуры, которые были связаны с Украиной, или, как написано у автора – былой Малороссией.
Ищенко презентация
Ищенко презентация
"Книга адресована как взыскательным специалистам в области Новейшей истории, так и неискушенным в политических интригах читателям, сознающим трагическую важность событий, происходящих на границах современной России", – сказано в аннотации.
Оба мероприятия прошли более чем успешно и были многолюдны. На творческой встрече с Владимиром Скачко было негде упасть яблоку, а автограф-сессия с Ростиславом Ищенко длилась больше часа.
Издание Украина.ру и "Книжный мир" плодотворно сотрудничают не впервые. Ранее уже были опубликованы книги авторов и экспертов издания: Константина Кеворкяна ("Сошествие в Украину"), Алексея Кочеткова ("АЗОВ*": – черное солнце Украины"), Василия Стоякина ("Гражданская война Михаила Булгакова") и Дмитрия Выдрина ("Парадоксы футурологии. Мир глазами политолога").
* Запрещенная в РФ террористическая организация
Больше об издании и его авторах – в материале Украина.ру. В завтра из вчера
 
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