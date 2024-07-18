"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером - 18.07.2024 Украина.ру
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"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером
"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером - 18.07.2024 Украина.ру
"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером
Для физической реабилитации после травмы тренажеры – это очень хорошо. В процессе реабилитации мы даем домашние задания. Но быт дает мотивацию, чтобы самостоятельно открыть ту же дверь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
2024-07-18T03:30
2024-07-18T03:30
новости
донбасс
реабилитация
сво
лечение
военнослужащий
ветераны
волонтеры
травма
мотивация
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Для физической реабилитации после травмы тренажеры – это очень хорошо. Мы с ними работаем. Но быт дает мотивацию. Чтобы элементарно до той же ручки дотянуться и самостоятельно открыть дверь, рассказал инструктор."В основном сейчас, конечно, военные, но и гражданским тоже помогаем. Специфика ведь по большей части одна и та же: минно-взрывные, огнестрельные, осколочные, компрессионные [травмы]", - добавил волонтер.В процессе реабилитации часто даем ребятам домашние задания. Например, сделать 150 "одуванчиков". Это когда пальцы нужно растопырить максимально широко. А человек садится вечером и делает. Уже у него идет тренировка, отметил он.Вот у меня вообще руки нет, но это не приговор. С этим можно много чего сделать. Можно и на турнике повиснуть, и от пола отжаться. Благо, что дух у наших людей крепок. Нужно только правильно их мотивировать, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, донбасс, реабилитация, сво, лечение, военнослужащий, ветераны, волонтеры, травма, мотивация, бойцы
Новости, Донбасс, реабилитация, СВО, лечение, военнослужащий, ветераны, волонтеры, травма, мотивация, бойцы

"Человеку нужно остаться собой": инструктор по реабилитации о том, как мотивирует бойцов личным примером

03:30 18.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРеабилитация участников СВО в Тамбове
Реабилитация участников СВО в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Для физической реабилитации после травмы тренажеры – это очень хорошо. В процессе реабилитации мы даем домашние задания. Но быт дает мотивацию, чтобы самостоятельно открыть ту же дверь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
Для физической реабилитации после травмы тренажеры – это очень хорошо. Мы с ними работаем. Но быт дает мотивацию. Чтобы элементарно до той же ручки дотянуться и самостоятельно открыть дверь, рассказал инструктор.
"В основном сейчас, конечно, военные, но и гражданским тоже помогаем. Специфика ведь по большей части одна и та же: минно-взрывные, огнестрельные, осколочные, компрессионные [травмы]", - добавил волонтер.
В процессе реабилитации часто даем ребятам домашние задания. Например, сделать 150 "одуванчиков". Это когда пальцы нужно растопырить максимально широко. А человек садится вечером и делает. Уже у него идет тренировка, отметил он.
"Человеку нужно остаться собой, понимаешь? К примеру, лицо побило осколками, исцарапало. Остались шрамы. Это нужно принять. Или рука не поднимается, поскольку нерв повредило. Вот здесь можно личным примером мотивировать", - подчеркнул Лебедев.
Вот у меня вообще руки нет, но это не приговор. С этим можно много чего сделать. Можно и на турнике повиснуть, и от пола отжаться. Благо, что дух у наших людей крепок. Нужно только правильно их мотивировать, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.ру
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