https://ukraina.ru/20240718/1056316176.html

Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО

Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО - 18.07.2024 Украина.ру

Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО

Для реабилитации пациентов важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев

2024-07-18T04:15

2024-07-18T04:15

2024-07-18T04:15

новости

донбасс

россия

реабилитация

лечение

волонтеры

сво

помощь

травмы

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056313800_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7515555bd58c5dd57cf564648d4d5923.jpg

После тяжелой травмы в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в своей голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.В зале у нас работают два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал что такое тяжелая травма на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, отметил он.С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги, подчеркнул Лебедев.Тренажеры – это тоже очень хорошо. Мы с ними работаем. Но быт дает большую мотивацию. До той же ручки чтобы дотянуться и открыть дверь. Мы часто даем ребятам домашние задания, отметил волонтер."Ну, к примеру, сделать 150 "одуванчиков". Это когда пальцы нужно растопырить максимально широко. А человек садится вечером и делает. Уже у него тренировка. Уже появляется желание что-то делать и начинается процесс выздоровления", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

https://ukraina.ru/20240717/1056308716.html

донбасс

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, россия, реабилитация, лечение, волонтеры, сво, помощь, травмы, бойцы