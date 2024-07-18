https://ukraina.ru/20240718/1056316176.html
Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО
Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО - 18.07.2024 Украина.ру
Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО
Для реабилитации пациентов важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
2024-07-18T04:15
2024-07-18T04:15
2024-07-18T04:15
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После тяжелой травмы в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в своей голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.В зале у нас работают два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал что такое тяжелая травма на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, отметил он.С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги, подчеркнул Лебедев.Тренажеры – это тоже очень хорошо. Мы с ними работаем. Но быт дает большую мотивацию. До той же ручки чтобы дотянуться и открыть дверь. Мы часто даем ребятам домашние задания, отметил волонтер."Ну, к примеру, сделать 150 "одуванчиков". Это когда пальцы нужно растопырить максимально широко. А человек садится вечером и делает. Уже у него тренировка. Уже появляется желание что-то делать и начинается процесс выздоровления", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра
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новости, донбасс, россия, реабилитация, лечение, волонтеры, сво, помощь, травмы, бойцы
Новости, Донбасс, Россия, реабилитация, лечение, волонтеры, СВО, помощь, травмы, бойцы
Сделать 150 "одуванчиков": ветеран ополчения рассказал, как проходит процесс реабилитации бойцов СВО
Для реабилитации пациентов важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
После тяжелой травмы в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в своей голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.
В зале у нас работают два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал что такое тяжелая травма на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, отметил он.
"Смотришь на человека и думаешь: "Так у нас ведь общая проблема! Будем побеждать ее вместе, плечом к плечу идти к выздоровлению", - подчеркнул волонтер.
С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги, подчеркнул Лебедев.
Тренажеры – это тоже очень хорошо. Мы с ними работаем. Но быт дает большую мотивацию. До той же ручки чтобы дотянуться и открыть дверь. Мы часто даем ребятам домашние задания, отметил волонтер.
"Ну, к примеру, сделать 150 "одуванчиков". Это когда пальцы нужно растопырить максимально широко. А человек садится вечером и делает. Уже у него тренировка. Уже появляется желание что-то делать и начинается процесс выздоровления", - резюмировал собеседник издания.