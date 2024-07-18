https://ukraina.ru/20240718/1056309089.html

Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму

Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму - 18.07.2024 Украина.ру

Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму

После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Все начинается с психологической победы. Также важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев

2024-07-18T05:15

2024-07-18T05:15

2024-07-18T05:15

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После потери конечности в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.Как бинтовать, как на протез становиться, как победить эту ступеньку, как взобраться на эту гору. Но начинается все с психологической победы. А там уж и силы появятся, и мышцы начнут работать активнее, отметил он.В зале нас работаю два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал потерю конечности и травму на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, указал ветеран."С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, вс рф, травма, реабилитация, лечение, волонтеры, военнослужащий, помощь, ветераны, сво, ополчение