Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Все начинается с психологической победы. Также важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
После потери конечности в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.
"Оторвало ногу – прими то, что ее больше нет. Вот случилось такое, да. Нужно обдумать это, взвесить все "за" и "против". А дальше – дело техники. Подлечить, а потом реабилитация", - добавил волонтер.
Как бинтовать, как на протез становиться, как победить эту ступеньку, как взобраться на эту гору. Но начинается все с психологической победы. А там уж и силы появятся, и мышцы начнут работать активнее, отметил он.
В зале нас работаю два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал потерю конечности и травму на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, указал ветеран.
"С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги", - резюмировал собеседник издания.
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