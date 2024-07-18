Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму - 18.07.2024 Украина.ру
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Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму - 18.07.2024 Украина.ру
Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму
После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Все начинается с психологической победы. Также важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
2024-07-18T05:15
2024-07-18T05:15
новости
вс рф
травма
реабилитация
лечение
волонтеры
военнослужащий
помощь
ветераны
сво
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После потери конечности в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.Как бинтовать, как на протез становиться, как победить эту ступеньку, как взобраться на эту гору. Но начинается все с психологической победы. А там уж и силы появятся, и мышцы начнут работать активнее, отметил он.В зале нас работаю два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал потерю конечности и травму на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, указал ветеран."С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра
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новости, вс рф, травма, реабилитация, лечение, волонтеры, военнослужащий, помощь, ветераны, сво, ополчение
Новости, ВС РФ, травма, реабилитация, лечение, волонтеры, военнослужащий, помощь, ветераны, СВО, ополчение

Все начинается с психологической победы: инструктор рассказал, как помогает пациентам пережить травму

05:15 18.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРеабилитация участников СВО в Тамбове
Реабилитация участников СВО в Тамбове - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Все начинается с психологической победы. Также важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
После потери конечности в первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – необходимо лечение и реабилитация, рассказал инструктор.
"Оторвало ногу – прими то, что ее больше нет. Вот случилось такое, да. Нужно обдумать это, взвесить все "за" и "против". А дальше – дело техники. Подлечить, а потом реабилитация", - добавил волонтер.
Как бинтовать, как на протез становиться, как победить эту ступеньку, как взобраться на эту гору. Но начинается все с психологической победы. А там уж и силы появятся, и мышцы начнут работать активнее, отметил он.
В зале нас работаю два специалиста: я и мой наставник. У него и образование получше, и практического опыта побольше. Зато я прочувствовал потерю конечности и травму на себе и знаю, что подсказать. Тут у каждого свои подходы, указал ветеран.
"С другой стороны, важно наличие желания помочь у того, кто будет помогать. Не так, что "надо по работе", а именно желание помочь человеку снова встать на ноги", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.ру
О том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра
Роман Насонов интервью
16 июля, 04:31
Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у ДнепраНа всех направлениях мы видим истощенные резервы и ослабленный второй эшелон ВСУ. Противник пытается маневрировать и что-то поменять, но это приводит к тому, что киевский режим вынужден поменять командиров нескольких бригад, которые отказываются выполнять приказы о контратаках, смене огневых позиций и отправке в бой резервов
 
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