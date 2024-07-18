"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей
После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – лечение и реабилитация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев
Я работаю в реабилитационном центре, мой профиль работы - не только люди, которые получили ампутацию конечностей. Тут восстанавливаются и после инсульта, есть и какие-то бытовые травмы, рассказал инструктор.
То есть когда человек сломал руку или ногу и теперь ее нужно разработать. Но есть и посерьезнее травмы: это спинальники, которые получили повреждение позвоночника, а также черепно-мозговые травмы. Ну и конечно, есть ампутанты, отметил волонтер.
"Вот оторвало человеку конечность, и он не понимает, как дальше жить. К примеру, наступать больно, да? Приходится объяснять популярно, а то и на личном опыте: встать, попрыгать на своих двоих", - пояснил Лебедев.
В первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Первый этап – это принятие себя таким, каким ты стал. Если человеку оторвало ногу – нужно принять то, что ее больше нет. Нужно обдумать это, взвесить все "за" и "против". А дальше – дело техники. Травму нужно подлечить, а потом - процесс реабилитации, резюмировал собеседник издания.
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