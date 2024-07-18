https://ukraina.ru/20240718/1056307973.html

"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей

"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей - 18.07.2024 Украина.ру

"Важно разобраться в голове": инструктор рассказал, как помогает бойцам пережить потерю конечностей

После потери конечности в первую очередь важно разобраться в голове. Человеку нужно принять себя таким, каким он стал. А дальше дело техники – лечение и реабилитация. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", ветеран ополчения, волонтер, инструктор механотерапии Михаил Лебедев

2024-07-18T04:00

2024-07-18T04:00

2024-07-18T04:00

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Я работаю в реабилитационном центре, мой профиль работы - не только люди, которые получили ампутацию конечностей. Тут восстанавливаются и после инсульта, есть и какие-то бытовые травмы, рассказал инструктор.То есть когда человек сломал руку или ногу и теперь ее нужно разработать. Но есть и посерьезнее травмы: это спинальники, которые получили повреждение позвоночника, а также черепно-мозговые травмы. Ну и конечно, есть ампутанты, отметил волонтер.В первую очередь важно помочь пациенту разобраться в голове. Первый этап – это принятие себя таким, каким ты стал. Если человеку оторвало ногу – нужно принять то, что ее больше нет. Нужно обдумать это, взвесить все "за" и "против". А дальше – дело техники. Травму нужно подлечить, а потом - процесс реабилитации, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью ветерана ополчения Донбасса Михаила Лебедева: В первую очередь хочется быть полезным для общества читайте на сайте Украина.руО том как российские беспилотники ZALA разбомбили колонну ВСУ на правом берегу Днепра - в интервью Романа Насонова: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра

https://ukraina.ru/20240716/1056288946.html

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новости, днепр, россия, травма, лечение, реабилитация, военные, волонтеры, ветераны, восстановление