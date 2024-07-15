Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах - 15.07.2024 Украина.ру
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Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах
Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах - 15.07.2024 Украина.ру
Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах
Нельзя сказать, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах. Боевые действия и штурмы российских подразделений проходят там от заката до рассвета. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-15T05:40
2024-07-15T05:40
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В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал военный.На данных направлениях все очень серьезно. Если говорить про Ореховское направление, то Орехов — это достаточно крупный город на территории Запорожской области, который пока находится под контролем ВСУ, добавил Рогозин. Достаточно интенсивные действия происходят в небе: все кишит ночными дронами противника. Это ударные разведчики самолетного и коптерного типа, отметил командир подразделения "Царские волки"."Нам удалось буквально за несколько часов работы уничтожить два самолетных дрона, которые прямо над головой у нас пронеслись и должны были по замыслу поразить нашу технику", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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Новости, Харьковская область, Запорожская область, Запорожье, Херсонская область, Харьков, дроны, штурм, БПЛА, бои, СВО, ВСУ, ВС РФ, Россия

Штурмы от заката до рассвета: Рогозин о том, что сейчас происходит на Запорожском и Херсонском фронтах

05:40 15.07.2024
 
© из личного архива
© из личного архива
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Нельзя сказать, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах. Боевые действия и штурмы российских подразделений проходят там от заката до рассвета. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки" сенатор Дмитрий Рогозин
В последнее время основные боевые действия проходили на севере, в Харьковской области. Но говорить о том, что упала интенсивность боевых действий на Херсонском и Запорожском фронтах нельзя, мне так точно не кажется, сказал военный.
На данных направлениях все очень серьезно. Если говорить про Ореховское направление, то Орехов — это достаточно крупный город на территории Запорожской области, который пока находится под контролем ВСУ, добавил Рогозин.

"Проведя в тех местах несколько ночей, могу сказать, что по ночам там очень шумно. Боевые действия и наши штурмы проходят там от заката до рассвета. Наше подразделение занимается там в том числе и подбором необходимых трофеев по запросам российских предприятий и промышленных комплексов", - подчеркнул он.

Достаточно интенсивные действия происходят в небе: все кишит ночными дронами противника. Это ударные разведчики самолетного и коптерного типа, отметил командир подразделения "Царские волки".
"Нам удалось буквально за несколько часов работы уничтожить два самолетных дрона, которые прямо над головой у нас пронеслись и должны были по замыслу поразить нашу технику", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
Подробнее о том, как как российские бойцы уничтожают противника на Запорожье и под Угледаром - в интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ на сайте Украина.ру
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