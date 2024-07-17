https://ukraina.ru/20240717/1056297891.html

Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"

Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней" - 17.07.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: электрические бунты, лишние инвалиды и война с "Мелитопольской черешней"

Середина июля прошла под знаком начавшихся электрических бунтов в разных городах Украины, попыток киевской власти оспорить права России на бренд мелитопольской черешни, а также желания избавиться от ненужных инвалидов.

2024-07-17T05:59

2024-07-17T05:59

2024-07-17T05:59

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Электробунты и минус блок ЮАЭСВ ночь на 16 июля из-за аварии от украинской энергосистемы отключилась Южно-Украинская АЭС. Два её блока находились в ремонте, а на третьем произошла авария из-за чего украинская энергосистема потеряла почти 1 ГВт мощности. Это привело и без того безрадостную ситуацию в украинской электроэнергетике в катастрофическую. Что именно вышло из строя на ЮАЭС — не ясно. Общественный деятель Лариса Шеслер со ссылкой на николаевские форумы приводит информацию о сгоревших трансформаторах.Как следствие, диспетчеры "Укрэнерго" ввели в 7 областях Украины (Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская и Кировградская) в силу 4 очереди отключений электроэнергии, что означает подачу света на 2 часа через 7 часов. Проще говоря, электроэнергия в домах многих граждан Украины какое-то время будет лишь 6-8 часов в сутки: по 3-4 часа днём и 3-4 часа ночью. А в городе Ирпень Киевской области из-за дефицита электроэнергии введены ограничения водоснабжения — в определённые часы вода будет подаваться пониженным давлением.Плюс из-за аномальной жары на Западной Украине отключилась высоковольтная ЛЭП и подстанция, обеспечивавшая перетоки электроэнергии из Молдавии на Украину. В таких условиях Украину не спасают перетоки электроэнергии из европейской энергосистемы ENTSO-E — в ЕС не хватает мощностей для помощи Украине. Не сильно поможет и переданное литовской энергокомпанией Ignitis Gamyba оборудование с закрытой в 2015 году Вильнюсской ТЭЦ-3. До закрытия ТЭЦ обеспечивала теплом половину Вильнюса, но в определённый момент её содержание стало слишком дорогим.Но и без отключения блока на ЮАЭС в отдельных городах Украины вспыхивают акции протеста из-за отключений. В Каменском Днепропетровской области митинговали у здания ДТЭК, в Черноморске (Ильичевск) и Одессе перекрывали дороги — в ряде домов в Одессе электроэнергии не было трое суток подряд. На протесты уже обратили внимание российские СМИ, а на них уже и украинские. Последние пишут, что митинги "инициируются" Россией через сетки телеграм-каналов. Кроме того, судя по видео в соцсетях, среди части граждан Украины крепнет уверенность в том, что ситуация с электроэнергетикой лучше, чем говорят власти, а беды вызваны экспортом электроэнергии.А на фоне аномальной жары и рекордно долгих отключений электроэнергии становится всё больше жалоб на испортившиеся в магазинах продукты. Работа от генератора — удовольствие недешёвое, поэтому ретейл старается экономить на холодильном оборудовании, то включая, то отключая его. В итоге продукты портятся. Долгое время в таком режиме сети работать не смогут и начнут массово поднимать цены, закладывая в стоимость товаров расходы на электроэнергию от генераторов. Всё это неизбежно приведёт к росту случаев отравлений, повышению цен, а в итоге отразится и на уровне инфляции.Но куда большей проблемой будет прохождение отопительного сезона как в части электроэнергии, так и в части тепла.Киевская власть выделила Харькову ещё 1,9 млрд гривен на восстановление его теплоэнергетики, а в городе на территории одного из объектов установили 4 газопоршневые установки мощностью 6 МВт, которые будут подавать горожанам тепло в случае отсутствия электроэнергии. Для Харькова грядущий отопительный сезон будет крайне тяжёлым так как снабжающая 95% города Харьковская ТЭЦ-5 уничтожена.Смертным штраф, элите — броньС 16 июля вступают в силу изменения в законодательство о мобилизации. Полицейские и военкомы могут выписать повестку или задержать для доставки в военкомат любого мужчину, который не обновил свои учётные данные. Обновили данные 4 млн человек, ещё 6-7 млн человек то ли данные не обновили, решив и дальше скрываться от военкомов, то ли их физически нет на территории Украины, но киевская власть об этом не знает в силу традиционно отвратительной работы органов статистики.А сами военкомы начнут массово выписывать штрафы тем, кто уклонился от обновления данных. Стандартный размер штрафа — 17 тыс. гривен, по достижению задолженности отметки в 160 тыс. гривен, у "проштрафившегося" могут отобрать жильё, включая единственное.Как будут вести себя граждане Украины в новых реалиях пока не ясно. Кто-то насовсем заляжет на дно, кто-то купит себе отсрочку, а часть будут решать вопросы с полицейскими, поддерживая и без того буйно цветущую украинскую коррупцию.Однако сотрудников 133 украинских прозападных грантовых НКО от этой "игры" в кошки-мышки освободили, предоставив всем им отсрочку ещё месяц назад — Запад настоящую "элиту" Украины на фронт не отправит.Тем временем такси в Киеве уже подорожало на 15-30% из-за дефицита водителей.Дебет и кредит бюджетаПродолжаются попытки киевской власти свести дебет и кредит в бюджетной сфере. Денег в госбюджете не хватает, поэтому их изыскивают всеми возможными способами.Помимо роста налогового бремя, сокращения издержек и сбора штрафов, у киевской власти есть надежда на помощь из ЕС. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил изданию Bloomberg, что Еврокомиссия планирует "очень скоро" внести предложение о пакете помощи Украине на 50 млрд евро в форме кредита под залог прибыли от российских активов. "Очень скоро" в понимании ЕС означает до конца года. По всей видимости, этими деньгами США и ЕС попытаются компенсировать возможные проблемы при выделении финансирования со стороны Вашингтона, где в ноябре пройдут президентские выборы и вновь станет вопрос о предоставлении Киеву финансирования.Тем временем 12 июля официальный курс доллара впервые в истории превысил 41 грн (карточный курс уже выше 42 гривен за доллар), что позволяет киевской власти получить больше гривен за тот же объём поступающей извне (в виде кредитов/помощи или возврата выручки) валюты.Заодно власть сокращает издержки. В 2023 году на ремонт дорожного фонда государственного значения выделили 58,9 млрд гривен, а в этом лишь 17,1 млрд гривен, что привело к сокращению объёма импорта битума на 56% в июне 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А 11 апреля киевская власть с помпой анонсировала начало строительство железнодорожной ветки из Чопа на Ужгород в Закарпатской области. Предполагалось, что колея европейского стандарта (1435 мм против советских 1520 мм) обеспечит бесшовную связь с европейской железнодорожной системой. Но спустя три месяца после анонса, строительные работы так и не сдвинулись с места.Зато с начала года граждане Украины купили свыше 2,1 тыс. новых автомобилей марки BMW, поставив рекорд за всю историю украинского авторынка.Лишние инвалидыТакже не удалась приватизация протезного завода в Днепропетровске, который выставили на продажу за 114,8 млн гривен с обязательством сохранить профиль деятельности предприятия в течение 8 лет и не увольнять 79 его работников на протяжении 6 месяцев после продажи. У Днепропетровского экспериментального протезно-ортопедического предприятия филиалы в Запорожье и Кривом Роге. Завод, к слову, вполне прибыльный и производит 20% протезов на Украине, включая современные бионические.Завод за такие деньги оказался никому не интересен, поэтому цену на него снизили до 57 млн гривен. Но важна не стоимость предприятия, а желание киевской власти переложить вопросы протезирования на бизнес, сняв с себя эту ответственность. Понятно, что ни к чему кроме провала такой подход не приведёт. Организация Protez Hub, занимающаяся протезированием на Украине, обеспокоена попыткой продать завод, но киевской власти очень нужны деньги и не очень нужны пострадавшие от боевых действий. Киевский протезный завод уже успели продать за 165 млн гривен.К слову, 11 июля замминистра обороны России Анна Цивилёва в ходе своей поездки в войска Южного военного округа поручила открыть протезный центр в Ростове-на-Дону. Цивилёва поручила ускорить реконструкцию корпусов военного госпиталя в Ростове-на-Дону, где военнослужащим будут выдавать удобные протезы за 2-3 месяца. А в прошлом году прошла модернизация протезных центров в Донецке и Луганске.Проще говоря, в России протезированием занято государство, а на Украине государство самоустранилось, переложив проблему на бизнес, которого подобные заводы до начала СВО могли интересовать лишь как объекты для сноса и последующей застройки.Украина против "Мелитопольской черешни"Украинская правительственная делегация призвала Генеральную ассамблею Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) отреагировать на присвоение Россией географического наименования "Мелитопольская черешня". Киев жалуется, что 12 июля 2024 года Роспатент на своём сайте уведомил о регистрации географического наименования "Мелитопольская черешня" в качестве первого регионального бренда Новороссии. Заодно Роспатент призвал другие субъекты Новороссии и Донбасса регистрировать свои географические наименования для облегчения выхода на иностранные рынки.Как отреагирует ВОИС на украинские жалобы — не ясно. Но европейские санкции организация уже игнорирует. В конце июня в рамках 14-го санкционного пакета Евросоюз обязал европейские ведомства по защите интеллектуальной собственности и национальные патентные ведомства стран — членов ЕС прекратить прием новых заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков, промышленных образцов, полезных моделей, географических указаний) от российских физических и юридических лиц, в том числе когда заявка подается иностранцами совместно с россиянами. При этом ЕС подчеркнул, что решения об отказе выноситься не будут. Однако 16 июля ВОИС ответила на запрос издания РБК, сообщив, что через свое международное бюро продолжает независимо от гражданства или места жительства заявителей принимать все заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности.Всё лучшее ШтатамРадостной новостью поделилась пресс-служба Иршанского ГОК. Остановленное в 2022 году предприятие вновь заработало благодаря контакту с США на поставку 70 тыс. тонн ильменитового концентрата для "стратегического американского потребителя". В процессе проработки ещё дополнительный контракт на 25-40 тыс. тонн ильменита для США и 30 тыс. тонн для европейских заказчиков.К слову, материнская компания Иршанского ГОКа — Объединённая горно-химическая корпорация (ОГХК) — этим летом будет выставлена на приватизацию. Стартовая цена актива — 3,8 млрд гривен. Именно во столько Киев оценил своего гиганта титаново-циркониевой промышленности, деятельности которого автор посвятил отдельный текст полтора года назад.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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украина, россия, киев, лариса шеслер, ес, укрэнерго, дтэк, эксклюзив