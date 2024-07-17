https://ukraina.ru/20240717/1056302070.html
Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий - 17.07.2024 Украина.ру
Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности,... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T09:59
2024-07-17T09:59
2024-07-17T09:59
видео
корнилов
дональд трамп
запад
сша
россия
покушение
владимир зеленский
сво
президентские выборы
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности, рассказал, кто ещё из политиков оказывается в прицеле убийц, а кому можно спокойно разъезжать на велосипеде без охраны, а также высказал мнение о том, как будет проходить грядущая смена геополитического ландшафта. 00:35 – вице-президент от Трампа: как он повлияет на американскую политику? 4:10 – сможет ли Вэнс реализовать свои предвыборные обещания или останется декоративной фигурой в команде Трампа? 6:08 – покушение на Трампа: кому выгодно? 11:42 – почему на западе политики-консерваторы рискуют жизнью, а либералы чувствуют себя в полной безопасности? 16:06 – по какому принципу Запад назначает жертвы для политических убийств? 17:40 – когда закончится эпоха либеральной диктатуры на Западе? 19:22 – какой президент США предпочтителен для России? 22:22 – к чему готовиться Зеленскому после победы Трампа на выборах президент США?
запад
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, корнилов, дональд трамп, запад, сша, россия, покушение, владимир зеленский, сво, президентские выборы, видео
Видео, Корнилов, Дональд Трамп, Запад, США, Россия, покушение, Владимир Зеленский, СВО, президентские выборы
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности, рассказал, кто ещё из политиков оказывается в прицеле убийц, а кому можно спокойно разъезжать на велосипеде без охраны, а также высказал мнение о том, как будет проходить грядущая смена геополитического ландшафта.
00:35 – вице-президент от Трампа: как он повлияет на американскую политику?
4:10 – сможет ли Вэнс реализовать свои предвыборные обещания или останется декоративной фигурой в команде Трампа?
6:08 – покушение на Трампа: кому выгодно?
11:42 – почему на западе политики-консерваторы рискуют жизнью, а либералы чувствуют себя в полной безопасности?
16:06 – по какому принципу Запад назначает жертвы для политических убийств?
17:40 – когда закончится эпоха либеральной диктатуры на Западе?
19:22 – какой президент США предпочтителен для России?
22:22 – к чему готовиться Зеленскому после победы Трампа на выборах президент США?