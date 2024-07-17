Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий - 17.07.2024 Украина.ру
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Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий - 17.07.2024 Украина.ру
Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий
Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности,... Украина.ру, 17.07.2024
2024-07-17T09:59
2024-07-17T09:59
видео
корнилов
дональд трамп
запад
сша
россия
покушение
владимир зеленский
сво
президентские выборы
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности, рассказал, кто ещё из политиков оказывается в прицеле убийц, а кому можно спокойно разъезжать на велосипеде без охраны, а также высказал мнение о том, как будет проходить грядущая смена геополитического ландшафта. 00:35 – вице-президент от Трампа: как он повлияет на американскую политику? 4:10 – сможет ли Вэнс реализовать свои предвыборные обещания или останется декоративной фигурой в команде Трампа? 6:08 – покушение на Трампа: кому выгодно? 11:42 – почему на западе политики-консерваторы рискуют жизнью, а либералы чувствуют себя в полной безопасности? 16:06 – по какому принципу Запад назначает жертвы для политических убийств? 17:40 – когда закончится эпоха либеральной диктатуры на Западе? 19:22 – какой президент США предпочтителен для России? 22:22 – к чему готовиться Зеленскому после победы Трампа на выборах президент США?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, корнилов, дональд трамп, запад, сша, россия, покушение, владимир зеленский, сво, президентские выборы, видео
Видео, Корнилов, Дональд Трамп, Запад, США, Россия, покушение, Владимир Зеленский, СВО, президентские выборы

Он уже победил: Корнилов о покушении на Трампа, агрессии либералов и о том, кто следующий

09:59 17.07.2024
 
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Политический обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов объяснил, почему жизнь президента Трампа уже давно была в опасности, рассказал, кто ещё из политиков оказывается в прицеле убийц, а кому можно спокойно разъезжать на велосипеде без охраны, а также высказал мнение о том, как будет проходить грядущая смена геополитического ландшафта.
00:35 – вице-президент от Трампа: как он повлияет на американскую политику?
4:10 – сможет ли Вэнс реализовать свои предвыборные обещания или останется декоративной фигурой в команде Трампа?
6:08 – покушение на Трампа: кому выгодно?
11:42 – почему на западе политики-консерваторы рискуют жизнью, а либералы чувствуют себя в полной безопасности?
16:06 – по какому принципу Запад назначает жертвы для политических убийств?
17:40 – когда закончится эпоха либеральной диктатуры на Западе?
19:22 – какой президент США предпочтителен для России?
22:22 – к чему готовиться Зеленскому после победы Трампа на выборах президент США?
 
ВидеоКорниловДональд ТрампЗападСШАРоссияпокушениеВладимир ЗеленскийСВОпрезидентские выборы
 
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