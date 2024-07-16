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Война за ухо Трампа

Война за ухо Трампа - 16.07.2024 Украина.ру

Война за ухо Трампа

С 1739 по 1742 год между Англией и Испанией велась так называемая Война за ухо Дженкинса. Эта "незнаменитая" война была всего лишь одним из этапов проникновения британских торговцев в испанские колонии в Латинской Америке.

2024-07-16T22:06

2024-07-16T22:06

2024-07-16T22:56

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Причина, как всегда была торгово-экономическая. Но поводом послужило якобы отрезанное испанцами, при нападении на английский торговый корабль, ухо капитана торгового флота Роберта Дженкинса.Известно, что капитан Дженкинс в марте 1738 года явился на заседание английского парламента со стеклянной бутылью, содержавшей заспиртованное человеческое ухо. По словам Дженкинса, это было его ухо, отрезанное испанским офицером во время неспровоцированного нападения (войны между двумя государствами тогда не было) на его мирный торговый корабль.Никаких доказательств того, что это действительно было ухо Дженкинса, что его отрезали испанцы и что нападение испанского военного корабля на английское торговое судно имело место предъявлено не было. Их нет и по сей день, а испанцы, проведшие придирчивое расследование, утверждали (подкрепляя свои утверждения документами) что никакого инцидента вообще не было и что история целиком выдумана Дженкинсом, который занимался контрабандой в испанских водах и, соответственно, имел проблемы с испанской береговой охраной.Британский кабинет не хотел войны, но война была нужна британским торговцам для усиления влияния в испанских колониях. Оппозиция раздула скандал, кабинет вынужден был действовать и война началась. Велась она без особого энтузиазма. Оборонительные действия давались обеим сторонам лучше, чем наступательные. Потери в людях и кораблях у обеих сторон были существенные, а результаты околонулевые. Постепенно столкновения сошли на нет, а сама война перетекла в Войну за Австрийское наследство (отдельный мир "за ухо Дженкинса" не заключался).Сам Дженкинс сделал неплохую карьеру: преуспевал как торговец-мореход и даже некоторое время был фактическим управляющим острова святой Елены, почти за сто лет до того, как туда был сослан Наполеон.Мораль такова: когда война кому-то очень нужна, она может начаться из-за пустяка, даже при откровенном нежелании сторон конфликта воевать. Такие войны редко приносят существенные результаты, но важны для отслеживания тенденции. В конце концов, к концу XVIII века, несмотря даже на потерю добившихся независимости колоний в Северной Америке, Англия добилась абсолютного доминирования в трансатлантической торговле.Не буду заниматься подробным разбором и опровержением различных версий покушения на Трампа. Во-первых, я это уже несколько раз делал в своих интервью, во-вторых это бессмысленная затея – каждый человек всё равно выберет понравившуюся ему версию и будет держаться её, независимо от реальных фактов, искусно, хоть и совершенно неправдоподобно "объясняя" (как минимум для себя лично) любые обстоятельства.Скажу лишь, что с моей точки зрения, организовать такую постановку невозможно. Свидетелей масса, съёмку ведут несколько телеканалов, из которых большая часть – недружественные Трампу, охрану обеспечивает секретная служба, подчиняющаяся Байдену, которому будет подчиняться ещё полгода – время вполне достаточное, чтобы сломать не только пару карьер, но и жизней. Так что малейший намёк на постановочность мероприятия был бы зафиксирован оппонентами.С другой стороны профессиональная американская секретная служба дала стрелку произвести выстрел по Трампу. Это не первый раз, когда стреляют в президента. В Рейгана тоже стреляли целых пять раз, он даже был тяжело ранен, но выжил. Но там провал секретной службы случился в момент выхода из здания и подхода к автомобилю, когда толпа, из которой выскочил покушавшийся, находилась в двух шагах от объекта покушения. Охрана среагировала молниеносно, но заранее определить намерения стрелка не смогла. Реакция началась только после первого выстрела. В результате в Рейгана попали две пули.В случае с Кеннеди, позиция Освальда осталась без присмотра, хоть есть обоснованное мнение, что смертельный выстрел сделал другой стрелок, с дугой позиции, но здесь кортеж двигался, дорога от аэропорта до губернаторской резиденции достаточно длинная. Решение лететь в Даллас было окончательно принято перед самым вылетом, у секретной службы было мало времени для того, чтобы изучить весь маршрут и ей явно не хватало людей, для закрытия всех проблемных мест.В данном же случае, Трампа вставили как мишень на полигоне, а снайперы за его спиной, контролировавшие сектор из которого раздался выстрел, открыли огонь только после того, как ухо Трампа уже пострадало. Отрепетировать синхронный с выстрелом поворот головы, так, чтобы пуля, шедшая в висок, прошла мимо, только чуть порвав ухо, невозможно. Достаточно ошибиться на миллисекунду и гарантирован труп кандидата в президенты.Наконец, остались вопросы и по стрелку. Выяснилось, что стрелок, как и следовало полагать, был человеком с неустойчивой психикой, который колебался в симпатиях между демократами и республиканцами – в общем идеально подходил на роль "психа-одиночки", которых в подобных операциях используют втёмную: предполагается, что он будет убит и снимет вопрос о снайпере, в то время как настоящий стрелок спокойно уйдёт.В придачу ко всему, знакомые стрелка ещё и рассказали, что он оказывается не мог попасть в мишень с пятнадцати метров, то есть шанс на то, что это его пуля чуть не поразила Трампа – минимальный. Скорее всего он просто тупо палил в направлении трибуны, убивая и раня зрителей и отвлекая на себя внимание, в то время, как настоящий снайпер, едва не убивший Трампа, покидал место покушения.Не буду утверждать, что покушение устроила команда Байдена. Там вопрос безусловно обсуждался, иначе старичок, который уже давно находится в состоянии "что слышу, то и пою" не брякнул бы на днях, что "Трампу давно пора попасть в яблочко". Похоже, что окружение совершенно перестало считаться с впавшим в овощеобразное состояние Байденом и обсуждает при нём те конфиденциальные вопросы, о которых президент формально не должен знать, что бы при необходимости (если придётся давать показания конгрессу) не лгать под присягой.Скорее всё таки организовали и профинансировали стрельбу те круги в американском истеблишменте, которые не позволили снять Байдена с выборов, несмотря на недовольство значительной части не только избирателей-демократов, но и партийной элиты. Они понимают, что Байден почти наверняка проиграет, но, судя по всему, у них нет другого кандидата, следовательно единственный выход – убрать слишком харизматичного конкурента, в расчёте на то, что республиканцы не смогут прийти к согласию по поводу замены и значительная часть их избирателей откажется голосовать не за Трампа.Не факт, что Байдену удастся победить даже убитого Трампа, но это даёт хоть какой-то шанс. Иначе шансов нет вообще.Это значит, что в Трампа могут стрелять и второй, и третий раз. Он, судя по всему, это понимает, потому номинировал на должность вице-президента человека, который выступает с более радикальных позиций, чем сам Трамп. Теперь врагам надо думать, не лучше ли оставить Трампа в покое, а то его сменщик может оказаться для них хуже.Но есть нюанс. Во-первых, кандидат в вице-президенты достаточно молод. Ему есть, что терять, в том числе карьеру. Так что его предвыборные заявления могут не совпасть с его действиями, если ему придётся исполнять обязанности не вице-, а президента. На него можно попытаться повлиять.Во-вторых, он гарантированно станет президентом только если Трамп будет убит после избрания. Сейчас же он просто сможет возглавить список (ещё предстоит утверждение на съезде, а там, при убитом Трампе, возможны всякие неожиданности).В любом случае, необходимо будет победить на выборах, а без Трампа победа не гарантирована. Она и с ним не стопроцентна, но всё же процентов на 98-99 республиканцы выборы выигрывают. Но без Трампа этот показатель резко снизится и неизвестно намного ли тогда вероятность превысит 50% и превысит ли вообще.Так что до съезда республиканцев 19-22 августа и до начала избирательной кампании (первый день предварительного голосования 20 сентября) у Трампа масса шансов схлопотать пулю – организовавшие покушение не успокоятся, они идут ва-банк. После выборов, как карта ляжет, может быть станет и поспокойнее, но не факт. Трамп – символ успешной борьбы американских промышленников с американскими банкирами за иссякающий ресурс. Его устранение не отменит противостояние, но временно ослабит промышленников. Банкиры могут рискнуть и после выборов. На кону такие деньги, что в утиль отправляют целые страны, что уж об одном человеке печалиться.Говорят, что убийство Трампа может спровоцировать в США гражданскую войну. На самом деле она давно идёт, но мощный федеральный центр (армия, спецслужбы, ФБР, Госдеп, госбюрократия в целом), который в случае гражданской войны в США исчезает, как исчезла центральная советская бюрократия после распада СССР, пока не даёт ей вылиться в открытую горячую форму и поставить под угрозу единство США, в котором пока заинтересованы как банкиры, так и промышленники. Окажется ли убийство Трампа достаточным потрясением, чтобы прорвать эту плотину, тормозящую войну?Может быть, но сомневаюсь.Во всяком случае, если "война за ухо Трампа" начнётся, она будет куда более кровавой и разрушительной, чем война за ухо Дженкинса и не факт, что США её переживут. Так что тормозить её будут и трамписты их противники.А Трампу надо пожелать здоровья и долголетия, ибо пока он жив и дееспособен противостояние в США будет обостряться, но никогда не закончится. Трамп – прекрасный харизматичный лидер, но он слишком бескомпромиссен, чтобы добиться согласия промышленников и банкиров. Тем более, что ресурса для такового согласия у США больше нет и для достижения компромисса надо быть весьма гибким и убедительным, но это не про Трампа.

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сша, англия, испания, дональд трамп, джо байден, рональд рейган, фбр, мнения