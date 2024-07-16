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Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки
Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки - 16.07.2024 Украина.ру
Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки
Судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ
2024-07-16T14:54
2024-07-16T14:54
2024-07-16T14:54
новости
украина
сбу
судья
коррупция
взятка
отдых
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"Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского районного суда Киевской области, который ранее получил подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки", - говорится в материале.В спецслужбе утверждают, что вместо командировки судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова.По информации ведомства, получить поддельное приглашение якобы на конференцию, по которому подозреваемый выехал из страны, помог адвокат.Обоим предъявили обвинение в подделке документов и мошенничестве.Осенью 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре, добавили в СБУ.Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сбу, судья, коррупция, взятка, отдых
Новости, Украина, СБУ, судья, коррупция, взятка, отдых
Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки
Судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ
"Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского районного суда Киевской области, который ранее получил подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки", - говорится в материале.
В спецслужбе утверждают, что вместо командировки судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова.
По информации ведомства, получить поддельное приглашение якобы на конференцию, по которому подозреваемый выехал из страны, помог адвокат.
Обоим предъявили обвинение в подделке документов и мошенничестве.
Осенью 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре, добавили в СБУ.
Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.