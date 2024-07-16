https://ukraina.ru/20240716/1056287895.html

Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки

Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки - 16.07.2024 Украина.ру

Украинский судья отправился отдыхать на Карибы под видом командировки

Судья на Украине отправился отдыхать на Карибские острова под видом командировки. Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ

2024-07-16T14:54

2024-07-16T14:54

2024-07-16T14:54

новости

украина

сбу

судья

коррупция

взятка

отдых

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg

"Служба безопасности и ГБР собрали новые доказательства преступной деятельности судьи Броварского районного суда Киевской области, который ранее получил подозрение в коррупционной деятельности. По материалам дела, судья причастен к мошенничеству и подделке документов, с помощью чего летом 2023 года незаконно выехал за границу под видом служебной командировки", - говорится в материале.В спецслужбе утверждают, что вместо командировки судья отправился на круизном лайнере на Карибские острова.По информации ведомства, получить поддельное приглашение якобы на конференцию, по которому подозреваемый выехал из страны, помог адвокат.Обоим предъявили обвинение в подделке документов и мошенничестве.Осенью 2023 года этого же чиновника разоблачили на взятке, которую он получил за принятие "правильного" решения в имущественном споре, добавили в СБУ.Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны Украины, в период мобилизации и военного положения госслужащие могут выезжать из страны только в служебные командировки.Подробнее о коррупции на Украине - в материале Офис Зеленского вводит цензуру, чтобы дипломаты не рассказывали о коррупции - депутат ВР на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сбу, судья, коррупция, взятка, отдых