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Глава российского Генштаба Герасимов посетил компункт ВС РФ в зоне СВО

Глава российского Генштаба Герасимов посетил компункт ВС РФ в зоне СВО - 16.07.2024 Украина.ру

Глава российского Генштаба Герасимов посетил компункт ВС РФ в зоне СВО

Во вторник, 16 июля, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ

2024-07-16T14:56

2024-07-16T14:56

2024-07-16T14:56

новости

евгений герасимов

генштаб

минобороны

вооруженные силы украины

вс рф

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"Начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой войск "Восток" генерал-лейтенанта Александра Санчика и должностных лиц группировки о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач. Подводя итоги он отметил успехи группировки "Восток" при освобождении населенного пункта Урожайное и поставил задачи на дальнейшие действия", – сказано в опубликованном сообщении. Помимо этого, Герасимову представили образцы боевых роботизированных комплексов, которые российские бойцы успешно применяют при штурмах. Глава Генштаба вручил госнаграды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Урожайного, поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в боях, добавили в Минобороны. Российская армия освободила от подразделений ВСУ село Урожайное 14 июля. Данный населенный пункт был одним из символов контрнаступления ВСУ. С мая этого года за село велись ожесточенные бои.Подробнее о том, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром читайте в интервью эксперта Центра военно-политической журналистики, автора телеграм-канала ColonelCassad Бориса Рожина на сайте Украина.ру.

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новости, евгений герасимов, генштаб, минобороны, вооруженные силы украины, вс рф, сво