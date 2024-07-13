https://ukraina.ru/20240713/1056238481.html

Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром

Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром - 13.07.2024 Украина.ру

Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром

На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T15:11

2024-07-13T15:11

2024-07-13T15:37

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На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. На Запорожском направлении ВС РФ продолжают оказывать давление к северу от Работино и к северу от Вербового, рассказал эксперт.На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села, сказал он.На Угледарском направлении российские войска недавно расширили зону контроля в районе Победы к северу от Новомихайловки и продолжили бои на окраинах Константиновки. Кроме того, идет давление на трассу Константиновка-Угледар, подчеркнул журналист."В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение. ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города, мы заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, с каких аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру

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