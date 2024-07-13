Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром - 13.07.2024 Украина.ру
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Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром - 13.07.2024 Украина.ру
Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T15:11
2024-07-13T15:37
новости
россия
украина
борис рожин
запорожье
вс рф
сво
угледар
наступление
флаг
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На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. На Запорожском направлении ВС РФ продолжают оказывать давление к северу от Работино и к северу от Вербового, рассказал эксперт.На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села, сказал он.На Угледарском направлении российские войска недавно расширили зону контроля в районе Победы к северу от Новомихайловки и продолжили бои на окраинах Константиновки. Кроме того, идет давление на трассу Константиновка-Угледар, подчеркнул журналист."В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение. ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города, мы заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, с каких аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, украина, борис рожин, запорожье, вс рф, сво, угледар, наступление, флаг, бои, штурм
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, Запорожье, ВС РФ, СВО, Угледар, наступление, флаг, бои, штурм

Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром

15:11 13.07.2024 (обновлено: 15:37 13.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
На большинстве направлений российские войска владеют инициативой и продолжают вести наступательные действия. На Запорожском направлении ВС РФ продолжают оказывать давление к северу от Работино и к северу от Вербового, рассказал эксперт.
На Времевском выступе войска продолжают штурм Урожайного. На днях появилось видео с установкой российского флага в центре населенного пункта, бойцы вытесняют противника к северным окраинам села, сказал он.
"Надеюсь, в скором времени будет официально объявлено об освобождении Урожайного, как это было ранее со Старомайорским. Постепенно бои будут смещаться к Макаровке", - указал Рожин.
На Угледарском направлении российские войска недавно расширили зону контроля в районе Победы к северу от Новомихайловки и продолжили бои на окраинах Константиновки. Кроме того, идет давление на трассу Константиновка-Угледар, подчеркнул журналист.
"В Красногоровке за последнее время есть существенное продвижение. ВСУ оставили многоэтажки на северо-востоке города, мы заняли ряд административных зданий. Противник постепенно откатывается в северо-западную часть города в частный сектор", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, с каких аэродромов будут взлетать переданные Украине истребители F-16 - в интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
Позывной Валькирия интервью
05:40
Начмед "Валькирия": Вокруг ПТСР не нужно создавать панику О своем боевом пути и наработанном опыте, а также о психологических нагрузках бойцов штурмовых подразделений, способах разгрузки, правде и мифах о ПТСР и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказала начмед казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Сибирь" с позывным "Валькирия".
 
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Заголовок открываемого материала
15:36ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
15:11Бойцы установили флаг в Урожайном: Рожин рассказал, как ВС РФ давят врага на Запорожье и под Угледаром
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