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Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной

Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной - 16.07.2024 Украина.ру

Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком, передает "Белта"

2024-07-16T14:34

2024-07-16T14:34

2024-07-16T14:34

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"Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы. Минск усилил южную границу. На днях Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко