Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной - 16.07.2024 Украина.ру
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Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной
Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной - 16.07.2024 Украина.ру
Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком, передает "Белта"
2024-07-16T14:34
2024-07-16T14:34
новости
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
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"Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко.Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы. Минск усилил южную границу. На днях Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
Новости, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко

Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с Украиной

14:34 16.07.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком, передает "Белта"
"Все, кто принимал участие в этом реагировании, заслуживают самой высокой оценки. Опыт в том, что стрелять - это крайний метод. Это наш метод, мы им должны владеть, но это крайняя мера. Надо всегда учиться договариваться. В том числе и военным. В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов", - сказал Лукашенко.
Глава государства отметил, что война на этом направлении не нужна и украинской стороне.
"Нам она тем более не нужна. Они отвели вооруженные силы, мы отвели свои войска", - сказал Лукашенко.
Однако президент подчеркнул, что Белоруссия готова в случае необходимости защитить свои рубежи.
В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы. Минск усилил южную границу. На днях Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести белорусские войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
Подробнее об обстановке на границе Белоруссии - в материале Егора Леева Украина стягивает войска и хочет попробовать Белоруссию "на зуб". Итоги 30 июня на Украине на сайте Украина.ру.
 
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