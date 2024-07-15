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Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады

Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады - 15.07.2024 Украина.ру

Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию Олимпиады

Французы пребывают в настоящей ярости. Нынешние Олимпийские игры не просто планировались как своего рода символический венец эпохи макронизма. От них ожидали многое – и в итоге так ничего и не получили, вопреки множеству обещаний.

2024-07-15T14:50

2024-07-15T14:50

2024-07-15T14:59

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Жизнь людей пообещали улучшить, не на словах, а на деле. И к началу Олимпиады в Париже планировали наладить лучшую в мире транспортную систему – как пафосно писала Le Point. А её основой должен был стать новый метрополитен со скоростными трассами, кондиционерами, воздуховодными роботизированными агрегатами.Короче, Эммануэль Макрон действительно хотел, чтобы его проект остался в веках, не жалея на него денег.На то была особенная причина. Все дело в том, что парижское метро – это больше чем просто метро. Его ветки были проложены в 1900 году, по случаю Всемирной выставки, и по загруженности оно уступает только метро Москвы.Метро всегда было одним из знаковых символов Парижа. И то, что станций станет в итоге не больше, а меньше, превратилось в национальный скандал, нанеся по макронистам дополнительный удар. Сеть метро охватывает весь Париж и его ближайшие пригороды. Метро проложено сравнительно неглубоко, глубже располагается сеть пригородных электричек, насквозь пересекающая французскую столицу несколькими линиями (А, B, C, D, E) под землёй.Как уже известно, на время проведения Олимпиады, временно закроют от 15 до 18 станций. Хотя в Москве или Питере Сергей Собянин наверняка скорее бы открыл на время подобных мероприятий новые линии метро – и это допущение почти не ирония.В Париже всё совсем по- другому. Особенно тяжело спортивным корреспондентам, которым не доехать до кортов и стадионов."Если у вас есть возможность удалённой работы, отпуска и отъезда из города на время Олимпийских игр в Париже 2024 года, мы настоятельно советуем вам это сделать! Ряд станций метро закрыт на время соревнований и даже раньше, например, станция Concorde, в связи с монтажом олимпийских объектов. Кроме того, около пятнадцати станций будут закрыты для посетителей с 18 июля, за неделю до церемонии открытия", – предупреждают французские журналисты.А ведь еще в реке Сене имеется самая настоящая акула-людоед, которая грозит перерезать иностранных пловцов. И на изничтожение опасной рыбины понадобятся огромные средства.Чтобы поддержать один из символов Олимпиады в Париже и доказать, что вода в Сене пригодна для соревнований по плаванию, министр спорта Франции искупалась в реке, пишет швейцарский журналист Watson.ch. Однако это не заставило замолчать критиков и насмешников. Скорее, наоборот."Это мыльная опера парижской Олимпиады. По крайней мере, одна из самых захватывающих, если судить по тому, с каким усердием французы высмеивают власти. Суммируем всё в одном вопросе: будет ли вода в Сене непригодна для плавания во время соревнований по триатлону, марафонскому плаванию и параолимпийскому триатлону? Простой вопрос, но он влечет за собой ряд довольно сложных ответов.Сложная и дорогостоящая очистка (речь идет о 1,4 миллиарда евро), плавание и тестовые заплывы, систематически отменяемые в течение нескольких месяцев, и мэр-социалист Парижа, которая обещает окунуться слишком долго, чтобы это было правдой. Не будем забывать о фильме-катастрофе, только что вышедшем на Netflix, — Sous la Seine ("В водах Сены"), в котором главную роль играет акула-убийца, наводящая ужас на столицу.Хотя в последние несколько дней охристый цвет реки, казалось бы, ничем не привлекал купальщиков, в субботу утром министр спорта решила "подмочить" репутацию", – пишет Watson.Но есть еще один момент, мимо которого не пройти.Недопуск спортсменов на Олимпийские игры по политическим причинам идёт вразрез с самими принципами этих состязаний, пишет пользователь AgoraVox. Он напоминает: Олимпиада всегда была событием, в рамках которого могли мирно состязаться даже враждующие народы. Однако Запад в угоду конъюнктуре пренебрегает традициями.Сборная России по борьбе единогласно отклонила приглашение принять участие в олимпийских соревнованиях под нейтральным флагом.Это было позорное, пренебрежительное, даже расистское приглашение, противоречащее принципам Олимпийских игр, ради которых с незапамятных времен люди останавливали войны — и народы могли соревноваться мирно, с взаимным уважением к соперникам. На время падали барьеры национальности, расы и вероисповедания.Совершенно очевидно, что сегодня в качестве предлога используется самая настоящая политическая грязь — в то время как подобным соображениям никогда не было позволено омрачать этот универсальный и мирный соревновательный процесс, задачей которого является именно сближение народов и наций с различными экономическими, политическими и идеологическими ориентирамиА мы обязаны вытереть эту грязь с наших ног.

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Игорь Сердюков

эксклюзив, париж, москва, запад, сергей собянин, эммануэль макрон, франция, netflix