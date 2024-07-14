https://ukraina.ru/20240714/1056246665.html
Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России - 14.07.2024 Украина.ру
Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения, о подготовке к прибытию на украинский фронт американских истребителей F-16
2024-07-14T13:22
2024-07-14T13:22
2024-07-14T13:22
борис рожин
наступление
россия
авдеевка
вашингтон
нато
вооруженные силы украины
f-16
видео
работино
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Также он подвёл итоги саммита НАТО, который на этой неделе состоялся в Вашингтоне: 00:22 – Ситуация на фронте: об успехах России на Донецком направлении.04:22 – Бои смещаются от Авдеевки к Красноармейску: о чём это свидетельствует? 06:24 – Об успехах ВС РФ у Волчанска: переправа через реку Волчью.08:55 – О роли бомбардировщиков и корректируемых авиабомб в сражениях ВС РФ.11:01 – Подготовка ко встрече с истребителями F-16: что делают российские военные для того, чтобы купировать угрозу? 13:00 – О ситуации с украинскими резервами и с новым контрнаступлением.15:43 – Как правильно "оформить" новую мобилизацию в России и нужна ли она сейчас? 17:03 – Итоги саммита НАТО: фактор ядерного оружия и сроки возможного завершения боевых действий.18:40 – О задачах, которые стоят перед армией России в краткосрочной перспективе.
россия
авдеевка
вашингтон
работино
донецк
днр
армия
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
борис рожин, наступление, россия, авдеевка, вашингтон, нато, вооруженные силы украины, f-16, видео, работино, донецк, днр, сво, спецоперация, армия, оружие, видео
Борис Рожин, наступление, Россия, Авдеевка, Вашингтон, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16, Видео, Работино, Донецк, ДНР, СВО, Спецоперация, Армия, оружие
Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения, о подготовке к прибытию на украинский фронт американских истребителей F-16
Также он подвёл итоги саммита НАТО, который на этой неделе состоялся в Вашингтоне:
00:22 – Ситуация на фронте: об успехах России на Донецком направлении.
04:22 – Бои смещаются от Авдеевки к Красноармейску: о чём это свидетельствует?
06:24 – Об успехах ВС РФ у Волчанска: переправа через реку Волчью.
08:55 – О роли бомбардировщиков и корректируемых авиабомб в сражениях ВС РФ.
11:01 – Подготовка ко встрече с истребителями F-16: что делают российские военные для того, чтобы купировать угрозу?
13:00 – О ситуации с украинскими резервами и с новым контрнаступлением.
15:43 – Как правильно "оформить" новую мобилизацию в России и нужна ли она сейчас?
17:03 – Итоги саммита НАТО: фактор ядерного оружия и сроки возможного завершения боевых действий.
18:40 – О задачах, которые стоят перед армией России в краткосрочной перспективе.