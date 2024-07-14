https://ukraina.ru/20240714/1056246665.html

Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России

Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России - 14.07.2024 Украина.ру

Это очень опасно! Рожин о том, куда ВСУ бросят 10 новых бригад и какая мобилизация нужна России

Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала "Colonelcassad" Борис Рожин в эфире Украина.ру рассказал о положении дел на линии боевого соприкосновения, о подготовке к прибытию на украинский фронт американских истребителей F-16

2024-07-14T13:22

2024-07-14T13:22

2024-07-14T13:22

борис рожин

наступление

россия

авдеевка

вашингтон

нато

вооруженные силы украины

f-16

видео

работино

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Также он подвёл итоги саммита НАТО, который на этой неделе состоялся в Вашингтоне: 00:22 – Ситуация на фронте: об успехах России на Донецком направлении.04:22 – Бои смещаются от Авдеевки к Красноармейску: о чём это свидетельствует? 06:24 – Об успехах ВС РФ у Волчанска: переправа через реку Волчью.08:55 – О роли бомбардировщиков и корректируемых авиабомб в сражениях ВС РФ.11:01 – Подготовка ко встрече с истребителями F-16: что делают российские военные для того, чтобы купировать угрозу? 13:00 – О ситуации с украинскими резервами и с новым контрнаступлением.15:43 – Как правильно "оформить" новую мобилизацию в России и нужна ли она сейчас? 17:03 – Итоги саммита НАТО: фактор ядерного оружия и сроки возможного завершения боевых действий.18:40 – О задачах, которые стоят перед армией России в краткосрочной перспективе.

россия

авдеевка

вашингтон

работино

донецк

днр

армия

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