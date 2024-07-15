Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян - 15.07.2024 Украина.ру
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Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян
Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян - 15.07.2024 Украина.ру
Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 15.07.2024
2024-07-15T13:12
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владимир ераносян
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру оценил степень угрозы со стороны НАТО в отношении России, а также рассказал о том, как и чем будут вооружать Украину в ближайшее время: 00:29 - Расширение НАТО: об опасности большой войны;09:44 - Угроза от новых дальнобойных ракет США; 13:12 - Декларация саммита НАТО: чего добивается Альянс? 18:48 - Мирная миссия Орбана и его встреча с Трампом; 20:47 - О втором раунде мирного саммита этой осенью и факторе Турции с КНДР.
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видео, владимир ераносян, нато, виктор орбан, украина, россия, сша, дональд трамп, видео
Видео, Владимир Ераносян, НАТО, Виктор Орбан, Украина, Россия, США, Дональд Трамп

Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян

13:12 15.07.2024 (обновлено: 13:13 15.07.2024)
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру оценил степень угрозы со стороны НАТО в отношении России, а также рассказал о том, как и чем будут вооружать Украину в ближайшее время:
00:29 - Расширение НАТО: об опасности большой войны;
09:44 - Угроза от новых дальнобойных ракет США;
13:12 - Декларация саммита НАТО: чего добивается Альянс?
18:48 - Мирная миссия Орбана и его встреча с Трампом;
20:47 - О втором раунде мирного саммита этой осенью и факторе Турции с КНДР.
 
ВидеоВладимир ЕраносянНАТОВиктор ОрбанУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
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