https://ukraina.ru/20240715/1056263729.html

Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян

Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян - 15.07.2024 Украина.ру

Остался максимум месяц: чего ждать в США и что скрывается за кулисами мирных переговоров – Ераносян

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 15.07.2024

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:12

2024-07-15T13:13

видео

владимир ераносян

нато

виктор орбан

украина

россия

сша

дональд трамп

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру оценил степень угрозы со стороны НАТО в отношении России, а также рассказал о том, как и чем будут вооружать Украину в ближайшее время: 00:29 - Расширение НАТО: об опасности большой войны;09:44 - Угроза от новых дальнобойных ракет США; 13:12 - Декларация саммита НАТО: чего добивается Альянс? 18:48 - Мирная миссия Орбана и его встреча с Трампом; 20:47 - О втором раунде мирного саммита этой осенью и факторе Турции с КНДР.

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир ераносян, нато, виктор орбан, украина, россия, сша, дональд трамп, видео