https://ukraina.ru/20240715/1056262663.html

В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля

В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру

В школах выбирают русский, уклонист — это гордость, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля

Украинские школьники стали меньше использовать украинский язык в общении. Почти половина украинцев считает, что быть уклонистом не стыдно. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-07-15T13:06

2024-07-15T13:06

2024-07-15T14:28

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Согласно данным Украинской государственной службы качества образования, среди учеников и учителей сократилось использование украинского языка.Так, по сравнению с предыдущим учебным годом, в этом году лишь 74% учеников и учениц назвали украинский родным языком, что на 17% меньше, чем в предыдущем. Среди их родителей украинским назвали 82% опрошенных, что на 11% меньше, чем в предыдущем, среди учителей — 86%, что на 12% меньше, чем в предыдущем.Кроме того, на 12% меньше старшеклассников стало считать, что язык контента важен — такого мнения придерживаются 50% опрошенных. На 5% - до 45% - уменьшилось количество учеников и учениц, которые лучше воспринимают украиноязычный контент. На 11% - до 32% - уменьшилось количество учащихся, использующих украиноязычный контент. На 6% - до 49% - уменьшилось количество старшеклассников, общающихся онлайн исключительно на украинском языке. На 3% - до 77% - уменьшилось количество учителей, которые общаются онлайн исключительно на украинском языке. И лишь на 2% - до 63% - увеличилось использование украинского языка в интернете родителями учащихся."Украинская госслужба качества образования выдала интереснейшую статистику об отношении школьников, их родителей и учителей к украинскому языку. К этой статистике, разумеется, надо делать поправку - понятно, что в условиях, мягко говоря, несвободного государства, опрашиваемые (особенно взрослые) склонны давать не реальные, а социально одобряемые ответы. Но даже несмотря на это мы видим, что пропагандистская накачка перестает действовать и люди начинают признавать, что пользуются украинским меньше. Приведённые цифры, повторюсь, отражают не реальность (конечно, украинским пользуется гораздо меньше, чем утверждается в официальной статистике) - а тот факт, что башни-изучатели работают на население всё хуже", - прокомментировал эту публикацию российский историк Александр Дюков.Он также обратил внимание на некоторые конкретные показатели."Ещё одну важную деталь нам дает официальная украинская статистика: хотя "родным" украинский язык называет 74% школьников, за пределами школы на украинском общается менее 40% школьников. На востоке страны таких 17%, на западе — 74%. Вопреки всему, реальность прорывается на свет - для большинства украинских школьников украинский не является родным", - отметил Дюков.На данные украинских чиновников обратил внимание и инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."На Украине горе. Несмотря на все усилия по украинизации из-под палки, эти русские Новороссии и Малороссии сопротивляются. Особенно их дети. И это во время войны, в условиях, когда множество людей боится сказать об истинных убеждениях, мимикрируют под большинство из-за угроз для жизни. И тем не менее диктатура не в состоянии завершить ассимиляцию, инфокупол и множество ухищрений с манипуляциями и информационно-психологическими операциями, не могут заставить людей отказаться от русского языка..." - отметил он.Ранее на Украине ряд экспертов в областях образования и демографии высказывали также опасения по поводу того, что многие из школьников и их родителей мигрировали на Запад и также не будут изучать украинский язык.Кроме того, весной 2024 года Минобороны Великобритании обеспокоилось созданием российской образовательной инфраструктуры в новых регионах, разглядев в этом угрозу Украине.Бесстыжие уклонистыПроведённый с 20 по 28 июня опрос Центра Разумкова по заказу украинского издания "Зеркало недели" свидетельствует: 46% опрошенных украинцев считает, что не стыдно сейчас быть уклонистом.Издание спросило, стыдно ли сейчас, во время боевых быть уклонистом? 46% украинцев считают, что быть уклонистом не стыдно. И только 29% придерживаются противоположного мнения, чуть меньше 25% - затруднились ответить. При этом больше всего (60%) считающих, что быть уклонистом не стыдно, проживают в подконтрольных Украине регионах исторической Новороссии. В то же время на Западной Украине 48% также считает, что быть уклонистом не стыдно."А знаете, кто больше всего осуждает уклонистов? 37% пожилых людей (60+) считают, что во время войны быть уклонистом стыдно. А вот 50% самых молодых опрошенных (18-29 лет) не стыдно. Как, вероятно, и их родителям (50-59 лет) - 52% людей этого возраста могут понять уклонистов", - писало издание.В публикации утверждалось, что в ходе исследования опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет и что теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.В издании отметили, что опрашивали людей, которые представляют украинский тыл."Изучить мнение армии, которая несёт на себе все бремя войны и имеет право если не решающего, то наиболее значимого голоса относительно переговоров с Россией, сейчас невозможно", - указывалось в публикации.Примечательно также, что на Западной Украине преобладают люди, в окружении которых большинство пытается всеми правдами и неправдами уклониться от службы — 17% при среднем показателе по стране в 15%. На юге Украины 13% опрошенных заявили, что в их окружении практически все являются уклонистами, при среднем показателе по стране в 9%. Также на западе Украины больше всего открытых дел по уклонистам.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 20 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ совершили 9 обстрелов, на Горловском направлении — 10 обстрелов, на Волновахском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 57 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2010 года рождения. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никольскому 3 снаряда калибром 155 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка — сброс ВОП с БПЛА и в общей сложности 21 снаряд калибром 155 мм, в т. ч. кассетных, по Никитовскому району Горловки — 6 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БПЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 15 июля по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: н. п. Никольское - погиб мужчина 1961 года рождения", - сообщило представительство.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 35 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 35 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Солонцы — 3; Голая Пристань — 5; Таврийск — 4; Ушкалка — 3; Новая Каховка — 5; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 7; Малая Лепетиха — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 20 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Козачьи Лагеря.Утром 15 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе за истекший период суток подверглись атакам сёла Веселая Лопань, Красный Хутор, Чайки и поселок Октябрьский. Было выпущено 29 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 2 беспилотника. В результате атак повреждения получили 17 домов, 4 надворные постройки, 3 автомобиля, 4 МКД, здание промышленного предприятия и 2 гаража. Один дом разрушен, у еще одного дома разрушена одна из стен. Ранены 4 мирных жителя, в том числе 9-месячный ребенок. Две женщины и мужчина госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода. Ребёнок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по поселку Борисовка, а также сёлам Березовка и Грузское были совершены атаки 8 дронами-камикадзе. Над районом сбит один беспилотник. Повреждён один автомобиль.В Валуйском городском округе за прошедшие сутки по селу Старый Хутор выпущено 4 снаряда в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.В Волоконовском районе по селу Тишанка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий."В Грайворонском городском округе подверглись атакам город Грайворон, сёла Безымено, Дроновка, Козинка Новостроевка Первая, Новостроевка Вторая, а также поселок Горьковский. По населенным пунктам в ходе обстрела выпущено 6 боеприпасов и произведены атаки с помощью 11 БПЛА. После атак дронов в селе Новостроевка Первая полностью уничтожены 2 автомобиля, в селе Новостроевка Вторая разрушен частный дом, в селе Козинка разрушены три частных дома, в селе Безымено — один дом. Повреждены 6 частных домов, 2 надворные постройки, 2 автомобиля, 8 квартир в МКД, инфраструктурный объект связи, гараж и линии газо- и электроснабжения", - отмечалось в публикации.В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Репяховка, Староселье и Теребрено в ходе 2 обстрелов было выпущено 6 боеприпасов, а также 4 БПЛА. Повреждён инфраструктурный объект связи."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, сёлам Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Панков и Стадников выпущено 5 дронов-камикадзе, 29 снарядов в ходе 6 обстрелов, одно взрывное устройство сброшено с беспилотника. Также над территорией округа сбит БПЛА самолётного типа. Пострадали 4 мирных жителя, трое из них в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу. Одного пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Случилось горе. Стало известно, что в ночь с 13 на 14 июля погиб мирный житель посёлка Красное. Приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего. Повреждены 18 автомобилей, 28 частных домов, в 8 многоквартирных домах повреждены 88 квартир, а также линии газоснабжения и электропередачи", - указывалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на регион."В посёлке Октябрьский в результате атаки дрона пострадали два мирных жителя. В момент атаки двое мужчин находились внутри автомобиля: у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья и головы, у второго — баротравма. Бригады скорой доставляют пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Транспортное средство уничтожено и восстановлению не подлежит. Также повреждён стоящий рядом автомобиль", - отметил Гладков.Также в посёлке Политотдельский рядом с социальным объектом с беспилотника сброшены два взрывных устройства без детонации."Все оперативные службы работают на месте, проведена эвакуация всех находившихся в здании соцобъекта", - рассказал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О произошедшем на Украине в минувшую неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Эскалация перед переговорами или заявка на мировую войну?"

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, александр дюков, вячеслав гладков, минобороны, вооруженные силы украины, русский язык, украинский язык, школа, образование, уклонисты