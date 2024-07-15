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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины - 15.07.2024 Украина.ру

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили в пресс-службе суда

2024-07-15T11:43

2024-07-15T11:43

2024-07-15T11:43

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Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).В мае Наливайченко, который сейчас является депутатом Верховной Рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск.Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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новости, москва, украина, валентин наливайченко, александр литвиненко, сбу, снбо, верховная рада