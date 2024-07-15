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Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины - 15.07.2024 Украина.ру
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили в пресс-службе суда
2024-07-15T11:43
2024-07-15T11:43
2024-07-15T11:43
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Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).В мае Наливайченко, который сейчас является депутатом Верховной Рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск.Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, украина, валентин наливайченко, александр литвиненко, сбу, снбо, верховная рада
Новости, Москва, Украина, Валентин Наливайченко, Александр Литвиненко, СБУ, СНБО, Верховная Рада
Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко за военные преступления, сообщили в пресс-службе суда
Им вменяют статью 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
В мае Наливайченко, который сейчас является депутатом Верховной Рады, и Литвиненко, ранее возглавлявший службу внешней разведки, были объявлены МВД РФ в розыск.
Подробнее о других арестованных чиновниках - в материале Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров на сайте Украина.ру.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.