Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров
Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает 24 июня РИА Новости
"Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Согласно картотеке суда, им вменяют применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Бывшим министрам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В мае МВД России объявило Стеця и Петренко в розыск.
О разыскиваемых украинских военных - в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.