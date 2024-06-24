Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров - 24.06.2024 Украина.ру
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Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров
Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров - 24.06.2024 Украина.ру
Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров
Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает 24 июня РИА Новости
2024-06-24T12:42
2024-06-24T12:42
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петренко
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суд
арест
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"Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал источник в правоохранительных органах. Согласно картотеке суда, им вменяют применение запрещенных средств и методов ведения войны. Бывшим министрам грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В мае МВД России объявило Стеця и Петренко в розыск.О разыскиваемых украинских военных - в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, украина, петренко, юрий стець, мвд, суд, арест
Новости, Москва, Россия, Украина, Петренко, Юрий Стець, МВД, Суд, арест

Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров

12:42 24.06.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает 24 июня РИА Новости
"Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал источник в правоохранительных органах.
Согласно картотеке суда, им вменяют применение запрещенных средств и методов ведения войны.
Бывшим министрам грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
В мае МВД России объявило Стеця и Петренко в розыск.
О разыскиваемых украинских военных - в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.
 
НовостиМоскваРоссияУкраинаПетренкоЮрий СтецьМВДСударест
 
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