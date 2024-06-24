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Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров

Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров - 24.06.2024 Украина.ру

Суд в Москве заочно арестовал бывших украинских министров

Суд в Москве заочно арестовал бывшего министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-министра юстиции Павла Петренко. Об этом сообщает 24 июня РИА Новости

2024-06-24T12:42

2024-06-24T12:42

2024-06-24T12:42

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"Судом рассмотрены и удовлетворены ходатайства о заочных арестах Стеця и Петренко", - рассказал источник в правоохранительных органах. Согласно картотеке суда, им вменяют применение запрещенных средств и методов ведения войны. Бывшим министрам грозит наказание до 20 лет лишения свободы. В мае МВД России объявило Стеця и Петренко в розыск.О разыскиваемых украинских военных - в материале МВД РФ объявило в розыск замначальника генштаба ВСУ и экс-главнокомандующего силами логистики на сайте Украина.ру.

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