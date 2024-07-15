Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру
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Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля
Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля - 15.07.2024 Украина.ру
Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля
Украина совершила массированный налёт БПЛА на Брянскую и Липецкую области и Крым. Эксперты обсуждают препятствия эффективной борьбе с украинскими дронами
2024-07-15T09:23
2024-07-15T10:14
эксклюзив
брянская область
алексей рогозин
александр богомаз
россия
украина
хроники
бпла
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Об отражении украинской атаки на регион сообщило Минобороны России."В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью", — указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Позже стало известно об уничтожении ещё одного беспилотника над Брянской областью."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!" — заявил губернатор региона Александр Богомаз.Также стало известно об атаке на Курскую область."Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито 3 украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", — обратился к землякам врио губернатора Александр Смирнов.Тем временем в сети продолжается обсуждение защиты от беспилотников промышленных объектов. Поводом для старта дискуссии послужило видео, которое разместил военкор Роман Сапоньков."Что можно увидеть на видео? Два сотрудника охраны, вооружённые радиоэлектронными дронобойками, похоже, своевременно получают сигнал об опасности, успевают включить дронобойки, сориентироваться и направить их в сторону вражеского дрона, но предотвратить диверсию не могут. О чём это говорит? О том, что на предприятии был успешно внедрён неэффективный и бессмысленный способ решения проблемы", — прокомментировал видео руководитель АНО "ЦРТТ" Алексей Рогозин.По его словам, рассчитывать на то, что дрон, прошедший эшелонированную систему ПВО и РЭБ, затем упадёт от воздействия китайской дронобойки, "как минимум наивно"."Но есть важный нюанс: сотрудникам охраны нефтебазы предъявить, в общем, нечего, меры были предприняты, персонал обучен и действовал по инструкции. Иначе говоря, должностные лица с себя ответственность успешно сняли. Такая ситуация сейчас стандартна. С предприятий требуют отчитаться о принимаемых мерах — и они делают то, что дешевле и проще", — указал Рогозин.Он отметил, что вопрос есть к тем, кто такие формальные отчёты принимают."Время, когда можно было прикрыться бумажками, прошло: противник медленно, но последовательно уничтожает российскую нефтегазовую инфраструктуру. Технические решения по защите от таких дронов есть, и если хотя бы 10% средств, которые тратятся на устранение последствий ударов, тратились бы на их предотвращение, проблема была бы давно решена. Суворов говорил: "Теория без практики мертва, практика без теории слепа". Вся практика сейчас — это СВО. Пытаться решать задачи безопасности, не привлекая специалистов оттуда, — это большая ошибка", — подытожил Рогозин.Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев, комментируя эту публикацию Рогозина, добавил, что существуют законодательные проблемы в борьбе с вражескими беспилотниками."Возвращаясь к теме защиты промышленных объектов, от угрозы ударных БПЛА, в дискуссии об этом верно перечислены ограничения, вызванные законодательством. То есть как бы не хотели собственники, физическое уничтожение с помощью зенитных пулеметов, автопушек, мобильных групп ПВО возможно исключительно силами силовых ведомств. Которые не особо стремятся брать на себя ответственность за множество объектов в стране. Хотя некоторые при этом имеют стратегическое влияние на ход боевых действий. Но потом проще посадить собственника за то, что не обеспечил безопасность, ведь у нас один воюет, а другой сажает. Про то, что делаем одно общее дело -нет, не слышали. Ведь ни в одном регламенте этого нет. Это так же касается и дронов-перехватчиков, которые разрабатываются многими компаниями. Всё упирается в то же самое оружейное законодательство, и подход, что что "вооружённый законопослушный гражданин, это главная угроза безопасности в стране"", - написал он в своём телеграм-канале 15 июля.По его словам, "примерно такая вот идеологическая база под законодательством, которая кроме того, что практически задушила развитие отрасли стрелкового оружия (примеры пары небольших предприятий, это пример выживания не благодаря а вопреки), ещё и активно мешает развивать средства борьбы с новыми угрозами"."Как пример, для дрона-перехватчика, применяемого над городом нет возможности использовать взрывчатое вещество. Надо выкручиваться, пытаясь сделать какие угодно другие варианты поражения, без ВВ. Причина вроде бы разумная, забота о том, чтобы осколки не поразили людей на земле. Но то что перехваченый дрон, его обломки упадут на землю, как-то забывают. Хотя он как раз вполне может причинить серьёзный ущерб. Но это практически не устранимо, с этим приходится мириться как с неизбежным злом. А способы перехватить и поймать в сетку, слишком утопичны и не очень работают. И вот, когда уже смирились что дрон падает на землю, какой смысл ограничивать более эффективное поражение, отказом от ВВ? Чтоб не причинить ущерб людям, можно например использовать ГПЭ минимальной массы, которые дают достаточный ущерб элементам конструкции дрона при близком взрыве, и при этом на дистанции пары тройки десятков метров почти полностью теряют кинетическую энергию, и становятся безопасными для людей. Либо использовать иные способы минимизации рисков. В общем вместо просто бумажного запрета, работать с той задачей, которую этот запрет несёт, а не формально следовать его букве", - указал Васильев.По его словам, в существующих условиях "тотальных запрещений" сложно обеспечить безопасность для страны собственными силами."В итоге результат будет как часто бывает, вполне очевидным. Дождемся пока наши конкуренты -противники спокойно создадут все необходимые технические решения, и нам надо будет покупать их у них. Возможно в обход санкций. Обидный вариант, но наиболее вероятный. Вдвойне обидный ещё и потому, что разработка у противника будет идти с помощью украинцев, которые сейчас находятся в зеркальной ситуации. Только у них резко сняты большинство подобных препон, и так как они по сути русские люди, (несмотря на то что выруси), то получили возможность использовать свою смекалку. А у нас в народе она очень развита, если её не огородили со всех сторон законами, регламентами и запрещениями. Ну а мы продолжаем вести спарринг, со связанными ногами. Против врага, и против своих же запрещалкиных "какбычегоневышло", в виде безумства формализма и бюрократии", - подытожил эксперт.Уже в 08:54 Минобороны РФ снова сообщило об отражении атак украинских беспилотников."Утром 15 июля текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БпЛА из которых один перехвачен – над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.Украина тем временем активно развивает производство беспилотников как в крупных масштабах так и в "гаражном" формате.О происходящем у зоны боевых действий - в статье Игоря Гомольского "Прифронтовые заметки: примите войну!"
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, брянская область, алексей рогозин, александр богомаз, россия, украина, хроники, бпла
Эксклюзив, Брянская область, Алексей Рогозин, Александр Богомаз, Россия, Украина, Хроники, БПЛА

Налёт на Брянщину и проблемы борьбы с украинскими дронами. Главное на Украине на утро 15 июля

09:23 15.07.2024 (обновлено: 10:14 15.07.2024)
 
© YouTube / Діяукраинский БПЛА Shark
украинский БПЛА Shark - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© YouTube / Дія
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина совершила массированный налёт БПЛА на Брянскую и Липецкую области и Крым. Эксперты обсуждают препятствия эффективной борьбе с украинскими дронами
Об отражении украинской атаки на регион сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке Киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА из которых 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью", — указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Позже стало известно об уничтожении ещё одного беспилотника над Брянской областью.
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Севским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим доблестным войскам ПВО!" — заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Также стало известно об атаке на Курскую область.
"Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито 3 украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников! При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", — обратился к землякам врио губернатора Александр Смирнов.
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Тем временем в сети продолжается обсуждение защиты от беспилотников промышленных объектов. Поводом для старта дискуссии послужило видео, которое разместил военкор Роман Сапоньков.
"Что можно увидеть на видео? Два сотрудника охраны, вооружённые радиоэлектронными дронобойками, похоже, своевременно получают сигнал об опасности, успевают включить дронобойки, сориентироваться и направить их в сторону вражеского дрона, но предотвратить диверсию не могут. О чём это говорит? О том, что на предприятии был успешно внедрён неэффективный и бессмысленный способ решения проблемы", — прокомментировал видео руководитель АНО "ЦРТТ" Алексей Рогозин.
По его словам, рассчитывать на то, что дрон, прошедший эшелонированную систему ПВО и РЭБ, затем упадёт от воздействия китайской дронобойки, "как минимум наивно".
"Но есть важный нюанс: сотрудникам охраны нефтебазы предъявить, в общем, нечего, меры были предприняты, персонал обучен и действовал по инструкции. Иначе говоря, должностные лица с себя ответственность успешно сняли. Такая ситуация сейчас стандартна. С предприятий требуют отчитаться о принимаемых мерах — и они делают то, что дешевле и проще", — указал Рогозин.
Он отметил, что вопрос есть к тем, кто такие формальные отчёты принимают.
"Время, когда можно было прикрыться бумажками, прошло: противник медленно, но последовательно уничтожает российскую нефтегазовую инфраструктуру. Технические решения по защите от таких дронов есть, и если хотя бы 10% средств, которые тратятся на устранение последствий ударов, тратились бы на их предотвращение, проблема была бы давно решена. Суворов говорил: "Теория без практики мертва, практика без теории слепа". Вся практика сейчас — это СВО. Пытаться решать задачи безопасности, не привлекая специалистов оттуда, — это большая ошибка", — подытожил Рогозин.
Инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев, комментируя эту публикацию Рогозина, добавил, что существуют законодательные проблемы в борьбе с вражескими беспилотниками.
"Возвращаясь к теме защиты промышленных объектов, от угрозы ударных БПЛА, в дискуссии об этом верно перечислены ограничения, вызванные законодательством. То есть как бы не хотели собственники, физическое уничтожение с помощью зенитных пулеметов, автопушек, мобильных групп ПВО возможно исключительно силами силовых ведомств. Которые не особо стремятся брать на себя ответственность за множество объектов в стране. Хотя некоторые при этом имеют стратегическое влияние на ход боевых действий. Но потом проще посадить собственника за то, что не обеспечил безопасность, ведь у нас один воюет, а другой сажает. Про то, что делаем одно общее дело -нет, не слышали. Ведь ни в одном регламенте этого нет. Это так же касается и дронов-перехватчиков, которые разрабатываются многими компаниями. Всё упирается в то же самое оружейное законодательство, и подход, что что "вооружённый законопослушный гражданин, это главная угроза безопасности в стране"", - написал он в своём телеграм-канале 15 июля.
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По его словам, "примерно такая вот идеологическая база под законодательством, которая кроме того, что практически задушила развитие отрасли стрелкового оружия (примеры пары небольших предприятий, это пример выживания не благодаря а вопреки), ещё и активно мешает развивать средства борьбы с новыми угрозами".
"Как пример, для дрона-перехватчика, применяемого над городом нет возможности использовать взрывчатое вещество. Надо выкручиваться, пытаясь сделать какие угодно другие варианты поражения, без ВВ. Причина вроде бы разумная, забота о том, чтобы осколки не поразили людей на земле. Но то что перехваченый дрон, его обломки упадут на землю, как-то забывают. Хотя он как раз вполне может причинить серьёзный ущерб. Но это практически не устранимо, с этим приходится мириться как с неизбежным злом. А способы перехватить и поймать в сетку, слишком утопичны и не очень работают. И вот, когда уже смирились что дрон падает на землю, какой смысл ограничивать более эффективное поражение, отказом от ВВ? Чтоб не причинить ущерб людям, можно например использовать ГПЭ минимальной массы, которые дают достаточный ущерб элементам конструкции дрона при близком взрыве, и при этом на дистанции пары тройки десятков метров почти полностью теряют кинетическую энергию, и становятся безопасными для людей. Либо использовать иные способы минимизации рисков. В общем вместо просто бумажного запрета, работать с той задачей, которую этот запрет несёт, а не формально следовать его букве", - указал Васильев.
По его словам, в существующих условиях "тотальных запрещений" сложно обеспечить безопасность для страны собственными силами.
"В итоге результат будет как часто бывает, вполне очевидным. Дождемся пока наши конкуренты -противники спокойно создадут все необходимые технические решения, и нам надо будет покупать их у них. Возможно в обход санкций. Обидный вариант, но наиболее вероятный. Вдвойне обидный ещё и потому, что разработка у противника будет идти с помощью украинцев, которые сейчас находятся в зеркальной ситуации. Только у них резко сняты большинство подобных препон, и так как они по сути русские люди, (несмотря на то что выруси), то получили возможность использовать свою смекалку. А у нас в народе она очень развита, если её не огородили со всех сторон законами, регламентами и запрещениями. Ну а мы продолжаем вести спарринг, со связанными ногами. Против врага, и против своих же запрещалкиных "какбычегоневышло", в виде безумства формализма и бюрократии", - подытожил эксперт.
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Уже в 08:54 Минобороны РФ снова сообщило об отражении атак украинских беспилотников.
"Утром 15 июля текущего года пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БпЛА из которых один перехвачен – над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - указывалось в сообщении оборонного ведомства.
Украина тем временем активно развивает производство беспилотников как в крупных масштабах так и в "гаражном" формате.
О происходящем у зоны боевых действий - в статье Игоря Гомольского "Прифронтовые заметки: примите войну!"
 
ЭксклюзивБрянская областьАлексей РогозинАлександр БогомазРоссияУкраинаХроникиБПЛА
 
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