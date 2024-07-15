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Прифронтовые заметки: примите войну!

Прифронтовые заметки: примите войну! - 15.07.2024 Украина.ру

Прифронтовые заметки: примите войну!

Любой дончанин знает, что от войны невозможно сбежать или спрятаться. Можно лишь принять ее, а потом сделать все, чтобы дело кончилось нашей победой

2024-07-15T05:44

2024-07-15T05:44

2024-07-15T07:16

донецк

россия

донбасс

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Откуда-то из темноты звучит всем известная мелодия "Одинокий пастух". Тихо-тихо звучит, на грани слышимости, но даже за гулом перегоняемой техники, угадывается безошибочно. Ведь именно под эту мелодию мы с родителями заезжали в новую квартиру много-много лет назад, когда будущее казалось светлым.Разрыв снаряда где-то неподалеку вытряхивает из теплых воспоминаний. Грусть-печаль, но таковы реалии: поля и промзоны ревут моторами танков и гаубиц, небо жужжит винтами украинских беспилотников, на землю то и дело падает что-то тяжелое и шатает окна взрывами, а на подоконнике стоит бронежилет, который, впрочем, не защищает.Реальность сурова, но лучше она, чем безумие, которым нередко заканчивается бегство в иллюзии. Так, помнится, где-то на границе между 2015 и 2016 годами в Донецк из эвакуации в большую Россию вернулась старинная знакомая. Не насовсем, конечно, а так – проведать своих.Потягивая дрянной кофе в не самой уютной кафешке, которой более уж нет, она подивилась тому, что многие друзья и знакомые, подававшие большие надежды, элементарно спились.- Понимаешь, он же мастером спорта был. Настоящим бойцом! А теперь пьет и пьет. На прощание на пиво у меня попросил. И вижу, что стыдно ему за такого себя. Почему?- Посмотри вокруг. Реальность страшная, и многие просто не готовы ее принять. Дольше убегаешь – сильнее даст по затылку, когда нагонит. А она точно нагонит.- Понимаю, но за людей все равно обидно. Такое будущее могло у них быть.Чем глубже в конфликт, тем страшнее, а чем страшнее, тем большей популярностью у российского обывателя становится такой вид спорта, как бег от реальности. Так, например, многих буквально потрясла весть о том, что операторы БПЛА ВСУ наносят удары по гражданским на "большой земле". Последней каплей для многих стал сброс СВУ (самодельного взрывного устройства) на группу детей."Честно говоря, я был уверен, что тебя купили еще в четырнадцатом. Ну… допустим, что артиллерия могла и промахнуться. Но дрон бросает точно. Неужели они там совсем очумели?" - блеял давеча в трубку мой потерянный и вновь обретенный товарищ из большой России. Проснулся!Хотелось непечатно выругаться в адрес человека, который десять лет прятал голову в песок. Хотелось поинтересоваться, куда же делась немалая часть населения Донбасса, но я сдержался. Уж лучше поздно, чем никогда.В ту же копилку отправляется возмущение некоторых жителей Белгородской области предложением губернатора – выдать гражданам огнетушители. Читая такие новости на краешке Донецка, не знаешь, смеяться тебе или плакать. Огнетушители! Бесплатно!Жители поселков, до которых пожарные команды добираются под огнем вражеской артиллерии, плакали бы от восторга, получив хоть пару-тройку огнетушителей на всех. Об укрытиях, нормальной системе оповещения, эвакуации детей из прифронта, сертификатах на жилье тут даже не заикаются, ибо в чудеса давно уж не верят.И дело не в том, что люди неблагодарные. Просто многие до сих пор не приняли войну. По факту что-то мешает им жить по-старому, и люди привычно требуют, чтоб власть решила проблему в кратчайшие сроки, а не сваливала ее на честных налогоплательщиков. Но война – это не прогнившие трубы, а потому рано или поздно жестокую правду нужно будет глотать.Те дончане, что нахлебались еще в четырнадцатом-пятнадцатом, происходящее воспринимают стоически. Те из нас, кто чудом не захлебнулся, конечно. Знакомые волонтеры, к примеру, возили в Петровский район хлеб и воду, а тут вдруг поникли. Надо, мол, продуктовые наборы закупать, поскольку ситуация чудовищная.Все так, но для местных вода и хлеб – это уже счастье. Потому что люди знают: кому-то на них не плевать. Кто-то на "большой земле" помнит, беспокоится и хочет помочь.Люди рады тому, что пластиковой тары с коричневой водой во дворах и на лестничных клетках становится меньше. Где-то воду дают через день, а где-то включают ежедневно. Кто неделями влажными салфетками мылся, тому объяснять без надобности. Да, хотелось бы нормального водоснабжения, но войны без тягот и лишений не бывает.Даже внезапно оживший фонтан на бульваре Пушкина скорее вселяет надежду, чем раздражает, поскольку без воды лишний часик прожить можно, а без надежды – никак.Или, к примеру, дорожные камеры, которые в ДНР уже начали ставить, да? С одной стороны, это цивилизация, по которой люди соскучились. С другой же, знаю я участок дороги на "материке", где камеры попросту расстреляли, дабы неприятель не отследил по ним передвижения наших колонн. Потому люди рады камерам и порядку на дорогах, который те обеспечивают, но если это небезопасно, то вполне готовы потерпеть.Война – штука понятная: чем больше приложишь усилий, тем скорее закончится. С тех пор как освободили Авдеевку, дончане лишний раз убедились в этом. Если верить информации знакомых военных, то вскоре убедимся вновь, когда освободим Красногоровку. Говорят, что осталось немножко.

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

донецк, россия, донбасс, вооруженные силы украины, эксклюзив