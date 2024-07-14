https://ukraina.ru/20240714/1056251561.html

На саммите НАТО было два позитивных момента для России: американист Лозанский объяснил, в чём суть

На саммите НАТО было два позитивных момента для России: американист Лозанский объяснил, в чём суть - 14.07.2024 Украина.ру

На саммите НАТО было два позитивных момента для России: американист Лозанский объяснил, в чём суть

На саммите НАТО Госсекретарь США Энтони Блинкен сидел с каменным лицом, слушая нецензурные речи президента Байдена, и понимал, что дело швах. Об этом в интервью мультимедийному изданию Украина.ру рассказал основатель и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

2024-07-14T17:38

2024-07-14T17:38

2024-07-14T17:38

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конфликт

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Он отметил, что именно Билл Клинтон ещё в 1994 году начал движение Украины в НАТО, а Джо Байден довел этот процесс до абсурда — войны с Россией. Момент надежды для России и США был — после трагедии 11 сентября 2001 года и сочувствующего звонка президента РФ Владимира Путина. Но Джордж Буш обманул американцев и предал Россию. Известный американист также вспомнил подробности своей встречи с Михаилом Горбачёвым после окончания холодной войны США и СССР, когда общественные деятели двух стран пытались расширить контакты по принципу "не работает официальная дипломатия - надо пробовать народную".00:40 - "Смотрины" Байдена на саммите НАТО: как всё прошло? 02:35 - Больше пушек, меньше масла? Какой курс был у Альянса раньше и что они выбирают на данном этапе?09:57 - Кто на Западе мешал налаживанию отношений СССР, США и России после окончания "холодной войны"?13:30 - О сотрудничестве России и США в сфере науки тогда и сейчас и как НАТО пытается помешать этому процессу?15:10 - Байден, Трамп или "глубинное государство": чья политика сегодня является наиболее антироссийской? 16:30 - Как Украину готовились принять в НАТО ещё в середине 90-х годов и что было потом?18:50 - Как теракт 11 сентября 2011 года в США мог улучшить российско-американские отношения и почему этого не случилось? 22:50 - Почему у Украины не получилось стать одной из наиболее процветающих стран Европы? 24:30 - Кто является лидером НАТО на данном этапе? 25:15 - Кто привёл Байдена к власти и сможет ли он дальше руководить США? 29:10 - О расколе в научной среде и в обществе США?33:45 - Об отношении зарубежных журналистов к украинскому конфликту.34:55 - Может ли НАТО начать ядерную войну?

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