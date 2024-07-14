Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ - 14.07.2024 Украина.ру
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Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ - 14.07.2024 Украина.ру
Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
Военнослужащие группировки ВС РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июля сообщает Минобороны России
2024-07-14T14:23
2024-07-14T13:51
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Сейчас военные проводят его зачистку и разминирование.Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, также противник лишился четырех автомобилей и нескольких гаубиц.Подробнее о провалах украинских военных - в материале Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая на сайте Украина.ру.
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всу, новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, село
ВСУ, Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, село

Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ

14:23 14.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Военнослужащие группировки ВС РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июля сообщает Минобороны России
Сейчас военные проводят его зачистку и разминирование.
"Нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны", - перечилсили в ведомстве.
Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, также противник лишился четырех автомобилей и нескольких гаубиц.
Подробнее о провалах украинских военных - в материале Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая на сайте Украина.ру.
 
ВСУНовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФсело
 
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