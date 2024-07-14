Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ
Военнослужащие группировки ВС РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июля сообщает Минобороны России
Сейчас военные проводят его зачистку и разминирование.
"Нанесено поражение живой силе и технике 72 механизированной, 58 мотопехотной, 1 танковой бригад ВСУ и 128 бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых подразделений 123 бригады теробороны", - перечилсили в ведомстве.
Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, также противник лишился четырех автомобилей и нескольких гаубиц.
Подробнее о провалах украинских военных - в материале Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая на сайте Украина.ру.