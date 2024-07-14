https://ukraina.ru/20240714/1056247572.html

Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ

Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ - 14.07.2024 Украина.ру

Российские военные освободили село в ДНР — МО РФ

Военнослужащие группировки ВС РФ "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июля сообщает Минобороны России

2024-07-14T14:23

2024-07-14T14:23

2024-07-14T13:51

всу

новости

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вс рф

село

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

Сейчас военные проводят его зачистку и разминирование.Совокупные потери ВСУ на данном участке фронта за минувшие сутки составили до 155 военнослужащих, также противник лишился четырех автомобилей и нескольких гаубиц.Подробнее о провалах украинских военных - в материале Главнокомандующий ВСУ готов к капитуляции — Безуглая на сайте Украина.ру.

россия

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, новости, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф, село