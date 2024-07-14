https://ukraina.ru/20240714/1056243794.html

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи"

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи" - 14.07.2024 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: Львов - столица уклонистов и замороженное строительство "евроколеи"

80% мужчин, разыскиваемых на Украине за уклонение от прохождения военной службы, поданы в розыск в западном регионе. Больше всего таких во Львовской области – почти четверть от всех по стране.

2024-07-14T12:52

2024-07-14T12:52

2024-07-14T12:52

западная украина

львов

украина

сергей марков

денис шмыгаль

ес

нацгвардия

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103311/52/1033115244_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_db5a4ebe6b5a3c54a47744047b094a7d.jpg

Большинство украинских уклонистов – из западных областейС начала СВО на Украине подано в розыск более 416 тысяч человек, уклоняющихся от прохождения военной службы. Абсолютное большинство из них – из областей Западной Украины. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Украины, предоставленные по запросу харьковского юриста Романа Лихачева.Безусловным лидером является Львовская область: здесь в розыск подано 101,7 тысячи уклонистов (15861 в 2022 году, 85820 в 2023-2024 годах) – почти четверть от всех по стране. На втором месте – Закарпатье, где разыскивают 58,7 тысячи не желающих служить в армии. Примечательно, что в 2022 году здесь было только 4547 "официальных" уклонистов, а в 2023-2024 годах их стало 54165 – то есть количество выросло более чем на порядок.Третье место занимает Тернопольская область, где 50,4 тысячи мужчин, разыскиваемых по статьям об уклонении от прохождения военной службы. Здесь уклонистов было много уже в 2022 году – 21632, а за 2023-2024 годы их количество увеличилось ещё на 28750. На четвертом месте – еще одна галицкая область, Ивано-Франковская, где 45,6 тысячи "официальных" уклонистов (12286 в 202 году и 33349 – в 2023-2024 годах).Места с пятого по седьмое по поданным в розыск уклонистам тоже занимают области Западной Украины. Так, в Хмельницкой области таких лиц 28,6 тысячи (8091 и 20553, соответственно), в Черновицкой – 27 тысяч (8352 и 18642), в Ровенской – 15,1 тысячи (1820 и 13247). Существенно отличается ситуация только в Волынской области: здесь уклонистов 8,1 тысяч (2980 и 5120) – что меньше, чем в Киеве или Киевской области. Всего же в восьми областях региона более 329 тысяч таких мужчин – то есть около 80% из разыскиваемых по всей Украине.Роман Лихачев уверен, что на самом деле уклонистов гораздо больше, поскольку приведенная выше статистика демонстрирует лишь "пропускную способность составления протоколов" работниками ТЦК. Но очевидно, что даже в случае подачи в розыск всех нарушителей закона о мобилизации первенство будет удерживать Западная Украина.Следует отметить, что ТЦК не уполномочены объявлять военнообязанных в розыск. Эта процедура предусмотрена Уголовно-процессуальным кодексом и осуществляется полицией, причём исключительно после предъявления подозрения в совершении уголовного правонарушения за уклонение от призыва по мобилизации."Уголовная ответственность грозит уклонисту, который прошел сверку личных данных в ТЦК и медкомиссию, но отказался идти на службу в армию", – сообщала пресс-служба Национальной полиции. Сколько мужчин при этом просто отказались брать повестку, или не пришли в ТЦК после её получения – оценить невозможно.Российский политолог Сергей Марков так прокомментировал информацию о географической локализации украинских уклонистов: "Получается, западные украинцы 20 лет голосуют за фашистов, привели к власти фашистскую русофобскую хунту, а воевать с Россией подталкивают русское население Восточной и Южной Украины, которое покорно идет на фронт и гибнет там за бандеровцев, которые сами разбегаются от войны по всем свету".Кстати, региональные СМИ попытались сделать виновными в описанной ситуации не местных жителей, а "схидняков" (так в регионе называют выходцев с Юго-Востока Украины). Мол, по данным Международной организации миграции по состоянию на март 2024 года на территории областей Западной Украины зарегистрировалось около 800 тысяч внутренне перемещенных лиц из других регионов страны, среди которых также военнообязанные. Однако никаких доказательств того, что среди поданных в розыск уклонистов много переселенцев из Восточной и Южной Украины, так и не было приведено.Во Львове – силовой конфликт вокруг табачной фабрикиЛьвовская табачная фабрика, на которой с 14 мая 2024 года продолжается обыск, оказалась в центре нового скандала. Правоохранители обвинили представителей предприятия в силовом противодействии сотрудникам Бюро экономической безопасности (БЭБ) и полиции."Вечером 11 июля около 50 человек спортивного облика вместе с представителями фабрики силой вытесняли сотрудников патрульной полиции и БЭБ с территории фабрики, и не допускали в помещение для проведения обыска. В то же время, часть из них незаконно выносила с места проведения обыска продукцию и загружала её в автомобиль", – сообщили в БЭБ.На обнародованных в местных Telegram-каналах видео видно, что возле табачной фабрики находились, по меньшей мере, шесть экипажей полиции, микроавтобус Нацгвардии, автомобили скорой медицинской помощи и несколько десятков человек в штатском. Также в соцсетях обнародовали фото, на которых люди в штатском избивают полицейских. Открыто уголовное производство по статье о насилии в отношении работника правоохранительного органа.В БЭБ добавили, что проводили следственные действия по определению суда, но "работники фабрики и неизвестные продолжают препятствовать стражам порядка и не дают провести обыск на складах и в производственных помещениях".В свою очередь, пресс-служба Львовской табачной фабрики заявила о "тотальной и противоправной блокировке предприятия силовыми органами более 60 суток". Отмечается, что за это время не предъявлены никакие обвинения и не даны никакие объяснения.Как указано в сообщении, даже несмотря на это, фабрика смогла уплатить в бюджет за май и июнь более 1 миллиарда гривен налогов. Это стало возможным благодаря тому, что около 170 работников в одиночку, вручную выносят производимую продукцию, оформив её согласно нормам действующего законодательства. Фабрике уже удалось отсудить около 20 тысяч коробов с табачной продукцией и отправить её на реализацию, уплатив налоги в бюджет."Но даже после того, как продукцию грузят на автомобильный транспорт, работники Бюро экономической безопасности арестовывают изготовленный товар. Для этого используют ​​"беспредельную" схему: работники БЭБ как обычные граждане звонят по телефону на номер полиции 102 и сообщают об обнаруженной якобы незаконной, контрафактной продукции. Дальше уже вместе с работниками полиции приходят и арестовывают этот законный товар, с которого уплачены все налоги. Эти факты установлены, надеемся, им будет дана соответствующая юридическая оценка", – отметили в пресс-службе Львовской табачной фабрики.Конечно, не обошлось без попыток найти в конфликте "русский след". На фабрике заявили, что решение Одесского суда, которым обыски продлены на очередные 60 дней, а работникам запрещено находиться на прилегающих территориях фабрики, что окончательно блокирует любую производственную деятельность, является "заказом против предприятия, грубо сфабрикованным и сфальсифицированным печально известным бизнесменом, проживающим в Одессе и тесно связанным с российским предпринимателем"."Он скооперировал свою деятельность с новоявленной на Львовщине табачной компанией с иностранным капиталом, которая продолжает активно работать в России, уплачивая миллиарды в бюджет российского агрессора", – говорится в сообщении пресс-службы Львовской табачной фабрики. Это более чем прозрачный намек на американскую табачную компанию Philip Morris International, которая 15 мая 2024 открыла свою новую фабрику во Львове.Строительство "евроколеи" до Ужгорода и Львова замороженоЖелезнодорожная колея европейского формата является одним из фетишей постмайданной Украины – мол, вот заменим широкую "русскую" в 1520 мм на "европейскую", шириной 1435 мм, – и сразу жизнь будет как в Европе. Поэтому любая новость о восстановлении еще австро-венгерских железнодорожных путей такой ширины в Западной Украине (как это произошло на маршруте Мукачево – Чоп), или о планах постройки новых, вызывает бурную реакцию местной публики. Однако планы, которым уже много лет, пока далеки от воплощения.Так, 12 июля бывший топ-менеджер "Укрзализныци" Александр Красноштан, который сейчас сотрудничает с чешской частной железнодорожной компанией RegioJet, заявил, что строительство "евроколеи" из Чопа в Ужгород не сдвинулось с места."Три месяца назад после визита Дениса Шмыгаля был большой подъём: началось строительство европейской колеи в Ужгород. Была уложена первая рельсо-шпаловая решётка, что свидетельствовало о том, что уже очень скоро украинцы получат шикарную возможность путешествий в ЕС. Но после трёх месяцев подъём обрушился: первая решетка остается крайней на данный момент. Соответственно, оптимизм угасает", – написал он в социальных сетях.Упомянутый проект предусматривает строительство 22 км железнодорожной колеи европейского стандарта от пограничного Чопа до Ужгорода. Также в его рамках предусмотрена реконструкция ряда объектов и сетей инженерного обеспечения. Проект, общая сумма которого составляет 1,3 млрд. грн. (около 30 миллионов евро), должен быть реализован при со-финансировании фонда ЕС Connecting Europe Facility, который должен выделить 50% стоимости в виде гранта. Построить колею должны за 14 месяцев, однако уже очевидно, что это не удастся.Соответственно, задерживается и подготовка технико-экономического обоснования возможного продления "евроколеи" от Ужгорода до Львова, что могло стать важным шагом для присоединения Львова к двум Европейским транспортным коридорам TEN-T – Рейн-Дунайскому и Средиземноморскому. При этом подготовленный ещё в 2019 году проект "евроколеи" протяженностью около 70 км из Польши до станции Скнилов вблизи Львовского аэропорта тоже не сдвинулся с места."Строительство первого большого участка европейского пути, Мостиска-Скнилов. Мы соединим нашу железную дорогу с европейской сетью. Это первый проект, мы будем его строить уже в этом году вместе с европейскими партнёрами и донорами", – заявил в феврале этого года на форуме "Украина. Год 2024" вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.Однако и до отставки Кубракова в начале мая никаких реальных шагов по строительству "евроколеи" до Львова не было, а сейчас об этом проекте не вспоминают ни в правительстве, ни в "Укрзализныце". Это лишь одно из многих свидетельств того, что так называемая "евроинтеграция Украины" является не более чем политическим лозунгом, без его практического наполнения.О других проблемах экономики Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: энергетическая подстава от ЕС, польская хитрость и урезание соцрасходов"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20240710/1056177575.html

западная украина

львов

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

западная украина, львов, украина, сергей марков, денис шмыгаль, ес, нацгвардия, эксклюзив