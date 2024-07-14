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Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России

Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России - 14.07.2024 Украина.ру

Генерал ФСБ в отставке: У нас уже давно открыт второй фронт внутри России

Недоработки в воспитании и обучении молодёжи, недостаточная профилактика правонарушений способствуют пополнению рядов террористов и экстремистов

2024-07-14T04:00

2024-07-14T04:00

2024-07-14T04:00

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О том, как нерешенные проблемы России влияют на рост террористической угрозы и как это связано с нелегальной миграцией в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центрального исполкома "Офицеров России", генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Проблема нелегальной миграции актуализировалась после терактов в Дагестане и подмосковном "Крокус Сити Холле". По мнению Михайлова, эти трагические события не были спонтанными – за ними стоят нерешённые проблемы России, которые усугубляются с каждым днём.Эксперт уверен, что события в "Крокусе" и в Дагестане являются исключительно локальными ситуациями. При этом он отметил, что Дагестан всегда был взрывоопасным субъектом Российской Федерации. Дагестан, по его словам, – самая богатая её республика по количеству наций и народностей (96), которые живут своими анклавами и кланами, со множеством накопленных и взрывоопасных внутренних противоречий."Так вот сегодня мы получили остаточную отрыжку событий Дагестана 2000-х годов. Чтобы понять причины, необходимо еще более тщательно и глубоко разбираться в этом", – подчеркнул Михайлов.По мнению генерала, экстремизм, терроризм и подобные внутренние проявления в российских реалиях в своей основе имеют нерешённые социально-экономические проблемы."Они связаны в том числе с воспитанием и обучением молодежи, с профилактикой [правонарушений]. Именно это приводит в ряды террористов и экстремистов новых "волонтеров"", – убеждён он.Полный текст интервью с генерал-майором ФСБ Александром Михайловым: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ читайте на сайте Украина.руПодробнее о теракте в Дагестане – в интервью Кирилла Курбатова Роман Алехин: Чтобы США и ВСУ ответили за Севастополь и Дагестан, Россия сделает простую и сложную вещь на сайте Украина.ру.

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новости, дагестан, россия, украина, александр михайлов, фсб