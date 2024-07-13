Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
19:31 13.07.2024 (обновлено: 19:36 13.07.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Киев хочет создать 14 новых бригад, а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас Украина пытается создать 14 новых бригад а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. Киеву необходимо это сделать до середины августа-начала сентября, рассказал эксперт.
"Под эти задачи киевский режим выбивает технику на Западе и усиливает мобилизацию. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени", - отметил Рожин.
Судя по тому, сколько на это выделяется денег, недооценивать эту угрозу не стоит. Если бы противник не видел в этом успеха, он бы ничего не делал. Это значит, что нужно выявлять места подготовки этих резервов и наносить по ним удары.
"Если у ВСУ будут нарастать проблемы на фронте, им придется использовать эти бригады для затыкания дыр, а не для нового контрнаступа", - заключил собеседник издания.
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