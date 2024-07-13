https://ukraina.ru/20240713/1056240573.html

Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление

Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление - 13.07.2024 Украина.ру

Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление

Киев хочет создать 14 новых бригад, а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-07-13T19:31

2024-07-13T19:31

2024-07-13T19:36

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Сейчас Украина пытается создать 14 новых бригад а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. Киеву необходимо это сделать до середины августа-начала сентября, рассказал эксперт.Судя по тому, сколько на это выделяется денег, недооценивать эту угрозу не стоит. Если бы противник не видел в этом успеха, он бы ничего не делал. Это значит, что нужно выявлять места подготовки этих резервов и наносить по ним удары."Если у ВСУ будут нарастать проблемы на фронте, им придется использовать эти бригады для затыкания дыр, а не для нового контрнаступа", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру

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