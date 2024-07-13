Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление - 13.07.2024 Украина.ру
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Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление - 13.07.2024 Украина.ру
Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление
Киев хочет создать 14 новых бригад, а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-07-13T19:31
2024-07-13T19:36
новости
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россия
борис рожин
наступление
оборона
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всу
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Сейчас Украина пытается создать 14 новых бригад а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. Киеву необходимо это сделать до середины августа-начала сентября, рассказал эксперт.Судя по тому, сколько на это выделяется денег, недооценивать эту угрозу не стоит. Если бы противник не видел в этом успеха, он бы ничего не делал. Это значит, что нужно выявлять места подготовки этих резервов и наносить по ним удары."Если у ВСУ будут нарастать проблемы на фронте, им придется использовать эти бригады для затыкания дыр, а не для нового контрнаступа", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.руО том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру
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новости, украина, киев, россия, борис рожин, наступление, оборона, вс рф, всу, бригада, мобилизация, осень, украинская армия, поставки
Новости, Украина, Киев, Россия, Борис Рожин, наступление, оборона, ВС РФ, ВСУ, бригада, мобилизация, осень, украинская армия, поставки

Борис Рожин: Украина собирает 14 новых бригад ВСУ, чтобы осенью пойти в новое наступление

19:31 13.07.2024 (обновлено: 19:36 13.07.2024)
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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Киев хочет создать 14 новых бригад, а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас Украина пытается создать 14 новых бригад а также усилить и доукомплектовать старые бригады ВСУ. Киеву необходимо это сделать до середины августа-начала сентября, рассказал эксперт.
"Под эти задачи киевский режим выбивает технику на Западе и усиливает мобилизацию. За счет этого противник попытается перейти к наступательным действиям в начале осени", - отметил Рожин.
Судя по тому, сколько на это выделяется денег, недооценивать эту угрозу не стоит. Если бы противник не видел в этом успеха, он бы ничего не делал. Это значит, что нужно выявлять места подготовки этих резервов и наносить по ним удары.
"Если у ВСУ будут нарастать проблемы на фронте, им придется использовать эти бригады для затыкания дыр, а не для нового контрнаступа", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: Россия возьмет Красногоровку и достанет F-16 из-под земли, опасаясь внезапного удара ВСУ читайте на сайте Украина.ру
О том, есть ли острая острая необходимость в стратегической наступательной операции - в интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше на сайте Украина.ру
Вчера, 15:40
"Украинский договор" и соглашения о безопасностиПо итогам саммита НАТО в Вашингтоне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, трагически заламывая руки, сообщил, что Украина не может ждать ещё 75 лет, чтобы стать членом НАТО. Кулеба разумеется не знает, что Украина подавала заявку на членство в НАТО не 75, а 70 лет назад. Но главная идея понятна – украинская власть не в восторге от итогов саммита
 
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Заголовок открываемого материала
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