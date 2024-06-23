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Патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ
Патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ - 23.06.2024 Украина.ру
Патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ
Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви
2024-06-23T09:43
2024-06-23T09:43
2024-06-23T09:43
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"В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", – говорится в материале.Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской спецоперации, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. В марте митрополит перенес инсульт.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.Подробнее о помощи РФ канонической УПЦ, на которую украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений, - в материале Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, упц, церковь, патриарх кирилл, митрополит
Новости, Украина, Россия, УПЦ, Церковь, Патриарх Кирилл, митрополит
Патриарх Кирилл добился освобождения приговоренного на Украине митрополита УПЦ
Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого киевский режим осудил на пять лет тюрьмы, был освобожден по ходатайству патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в Отделе внешних церковных связей Русской православной церкви
"В ближайшее время иерарх, остро нуждающийся в лечении и медицинской реабилитации, прибудет в Москву", – говорится в материале.
Решением Винницкого горсуда митрополит Ионафан был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской спецоперации, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. В марте митрополит перенес инсульт.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.
Подробнее о помощи РФ канонической УПЦ, на которую украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений, - в материале Россия вступилась за арестованного митрополита канонической УПЦ — Захарова
на сайте Украина.ру.