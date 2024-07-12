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Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции

Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции - 12.07.2024 Украина.ру

Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции

В селе Муром Шебекинского городского округа погиб начальник управления оперативного реагирования, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко, который в момент атаки помогал жителям населенного пункта. О трагедии в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2024-07-12T14:12

2024-07-12T14:12

2024-07-12T14:12

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"Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким…Погиб, спасая других, ценой собственной жизни…", – написал глава региона в своем телеграм-канале. В начале июля в Белгородской области погиб сотрудник администрации и еще шесть человек пострадали в результате обстрела украинской армии. Почему атаки на Белгородскую область – это только отвлечение от главного удара ВСУ читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво