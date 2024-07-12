Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции - 12.07.2024 Украина.ру
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Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции
Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции - 12.07.2024 Украина.ру
Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции
В селе Муром Шебекинского городского округа погиб начальник управления оперативного реагирования, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко, который в момент атаки помогал жителям населенного пункта. О трагедии в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2024-07-12T14:12
2024-07-12T14:12
новости
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
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"Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким…Погиб, спасая других, ценой собственной жизни…", – написал глава региона в своем телеграм-канале. В начале июля в Белгородской области погиб сотрудник администрации и еще шесть человек пострадали в результате обстрела украинской армии. Почему атаки на Белгородскую область – это только отвлечение от главного удара ВСУ читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
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новости, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО

Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции

14:12 12.07.2024
 
© Настоящий Гладков телеграм-канал
© Настоящий Гладков телеграм-канал
Читать в
В селе Муром Шебекинского городского округа погиб начальник управления оперативного реагирования, подполковник полиции, ветеран боевых действий Александр Маслиенко, который в момент атаки помогал жителям населенного пункта. О трагедии в пятницу сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству. Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким…Погиб, спасая других, ценой собственной жизни…", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
В начале июля в Белгородской области погиб сотрудник администрации и еще шесть человек пострадали в результате обстрела украинской армии.
Почему атаки на Белгородскую область – это только отвлечение от главного удара ВСУ читайте в интервью военного обозревателя, руководителя информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадия Алёхина на сайте Украина.ру.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Военный эксперт о том, чем ответят ВС РФ на обстрелы ВСУ Белгородской области фосфорными бомбамиВСУ обстреляли территорию Белгородской области фосфорными бомбами в нарушение всех Женевских конвенций. И России на это безусловно надо отвечать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-экономических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
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14:12Спасая из-под обстрела ВСУ мирных жителей, в Белгородской области погиб подполковник полиции
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