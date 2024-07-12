https://ukraina.ru/20240712/1056187697.html

"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ

"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ - 12.07.2024 Украина.ру

"Мы ожидаем этого уже с мая": военный эксперт обозначил "временное окно" для крупной операции армии РФ

Пока поставки современной техники из Южной Кореи не оказались на Украине, российские военные способны добиться многого, если сосредоточить силы, подтянуть резервы и где-то нанести серьезный удар. Мы ожидаем этого уже с мая. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2024-07-12T04:00

2024-07-12T04:00

2024-07-12T04:00

новости

украина

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южная корея

польша

поставки

вооружения

наступление

военная техника

сво

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Хотя СМИ мало обратили на это внимания, но Украина может увеличить поставки вооружений из Южной Кореи, которая является одним из ведущих в мире производителей современных самоходок и танков уровня M1 Abrams и Leopard-2, рассказал эксперт.Польша уже закупает эту технику и ставит ее на вооружение, а также делится с Украиной опытом их применения. Учитывая, что выделение финансов на это технически возможно, киевский режим закупит эту технику, а Южная Корея не будет возражать, отметил он.Пока поставки техники из Южной Кореи не оказались на Украине, российские военные способны добиться многого, если сосредоточить силы, подтянуть резервы и где-то нанести серьезный удар, указал Корнев.Июль, август и начало сентября — это то временное окно, когда на Украине возможны маневренные боевые действия с использованием бронетанковой техники и моторизованных соединений, всего того, в чем сейчас сильна российская армия, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Корнева: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польше читайте на сайте Украина.руО том, почему более половины жителей Украины все еще верят в "победу" над Россией - в интервью Ростислава Ищенко: У европейцев не будут спрашивать, хотят ли они воевать с Россией, скажут — они пойдут

https://ukraina.ru/20240711/1056178062.html

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новости, украина, россия, южная корея, польша, поставки, вооружения, наступление, военная техника, сво, карта, вс рф