Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
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В ЕС создается коалиция по разработке дальнобойных ракет для войны против России; украинских мужчин торопят обновить данные в военкомате – не уйдут даже дети; ФСБ предотвратила теракт и задержала агента
Дальнобойное оружие
В четверг, 11 июля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, то есть способные с территории Германии поражать цели в России.
Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters.
По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.
Военные планировщики Альянса в ходе мероприятия обсуждали "пробелы" в обороноспособности НАТО, пишет FAZ.
"Они вывели конкретные цели по наращиванию потенциала. Каждому государству выделена своя доля. Официальные лица говорят об "очень высоких требованиях". В настоящее время НАТО стремится к более тесной координации разработки вооружений и их закупок. С этой целью в Вашингтоне было согласовано "Обязательство НАТО по расширению промышленного потенциала", или сокращенно NICE Pledge - совместное обязательство по увеличению промышленного потенциала", – сказано в материале.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
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Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал эту информацию:
"Анонсированные в совместном американо-германском заявлении "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля текущего года планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации", – сказано в заявлении Нечаева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в четверг, что все, происходящее на полях саммита, в очередной раз выпукло подтверждает саму суть Североатлантического альянса.
"Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, это пора называть своими именами. Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", – подчеркнул он.
Украинская тотальная мобилизация
Спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в четверг заявил, что 17-летние юноши, не вставшие на воинский учет, могут быть оштрафованы и получат повестки.
По словам Лазуткина, они должны уже сейчас явиться в ТЦК (военкомат), где получат приписное, без которого они не смогут поступить в ВУЗ.
То же, подчеркнул Лазуткин, касается и украинцев, проживающих за границей. Несовершеннолетние юноши могут получить штраф 17-25 тысяч гривен, то есть как и взрослые "уклонисты" в случае мягкого наказания.
При этом мобилизации 17-летние официально пока еще не подлежат и по закону имеют право выезжать за границу.
У всех остальных мужчин с 18 до 60 лет остается меньше недели, чтобы обновить в ТЦК свои данные по закону об ужесточении мобилизации.
Но и тут не все так просто, а украинский Минюст не упускает возможности заработать: сервис, в котором можно проверить, имеется ли у тебя штраф, с сегодняшнего дня стал платным.
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Агенты и террористы
В Коврове Владимирской области 11 июля ФСБ задержала фотоагента, который собирал информацию по заданию украинских спецслужб, сообщает телеканал "Звезда".
Украинские вербовщики вышли на задержанного после его публикаций с призывами к терактам на территории России.
Они пообещали ему, что впоследствии он может вступить в ряды одного из подразделений ВСУ, отправили агенту бланк анкеты украинского военнослужащего.
Также 11 июля был задержан иностранный гражданин, член запрещенной в России международной террористической организации, который планировал теракт в православном храме в Майкопе, в республике Адыгея.
Как сообщает ФСБ, он планировал убить православного священника и поджечь здание церкви, как это было в июне при теракте в Дербенте.
"Задержанный рассчитывал совершить резонансное преступление и опубликовать видеосъемку акции, чтобы привлечь в ряды террористов новых участников.
Злоумышленник провел разведку местности в Майкопе, составил схему нападения, а затем изготовил зажигательное устройство. После совершения преступления террорист планировал уехать из России", – сказано в пресс-релизе спецслужбы.
Подробнее о причинах и последствиях теракта в Дагестане - в интервью Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.