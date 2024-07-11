Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
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Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля
Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру
Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля
В ЕС создается коалиция по разработке дальнобойных ракет для войны против России; украинских мужчин торопят обновить данные в военкомате – не уйдут даже дети; ФСБ предотвратила теракт и задержала агента
2024-07-11T18:37
2024-07-11T18:37
эксклюзив
хроники
россия
германия
олаф шольц
дмитрий песков
нато
фсб
ракеты
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Дальнобойное оружиеВ четверг, 11 июля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, то есть способные с территории Германии поражать цели в России.Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters.По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.Военные планировщики Альянса в ходе мероприятия обсуждали "пробелы" в обороноспособности НАТО, пишет FAZ."Они вывели конкретные цели по наращиванию потенциала. Каждому государству выделена своя доля. Официальные лица говорят об "очень высоких требованиях". В настоящее время НАТО стремится к более тесной координации разработки вооружений и их закупок. С этой целью в Вашингтоне было согласовано "Обязательство НАТО по расширению промышленного потенциала", или сокращенно NICE Pledge - совместное обязательство по увеличению промышленного потенциала", – сказано в материале.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал эту информацию:"Анонсированные в совместном американо-германском заявлении "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля текущего года планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации", – сказано в заявлении Нечаева.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в четверг, что все, происходящее на полях саммита, в очередной раз выпукло подтверждает саму суть Североатлантического альянса."Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, это пора называть своими именами. Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", – подчеркнул он.Украинская тотальная мобилизацияСпикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в четверг заявил, что 17-летние юноши, не вставшие на воинский учет, могут быть оштрафованы и получат повестки.По словам Лазуткина, они должны уже сейчас явиться в ТЦК (военкомат), где получат приписное, без которого они не смогут поступить в ВУЗ.То же, подчеркнул Лазуткин, касается и украинцев, проживающих за границей. Несовершеннолетние юноши могут получить штраф 17-25 тысяч гривен, то есть как и взрослые "уклонисты" в случае мягкого наказания.При этом мобилизации 17-летние официально пока еще не подлежат и по закону имеют право выезжать за границу.У всех остальных мужчин с 18 до 60 лет остается меньше недели, чтобы обновить в ТЦК свои данные по закону об ужесточении мобилизации.Но и тут не все так просто, а украинский Минюст не упускает возможности заработать: сервис, в котором можно проверить, имеется ли у тебя штраф, с сегодняшнего дня стал платным.Украинское издание "Страна UA" в четверг публикует историю мужчины, которого забрали в ТЦК Черновцов, а он, пытаясь бежать, выпрыгнул в окно и сломал ногу. Адвокат мужчины заявил журналистам, что сделал он это "от отчаяния". На днях другой украинец покончил с собой в одном из отделений ТЦК.Агенты и террористыВ Коврове Владимирской области 11 июля ФСБ задержала фотоагента, который собирал информацию по заданию украинских спецслужб, сообщает телеканал "Звезда".Украинские вербовщики вышли на задержанного после его публикаций с призывами к терактам на территории России.Они пообещали ему, что впоследствии он может вступить в ряды одного из подразделений ВСУ, отправили агенту бланк анкеты украинского военнослужащего.Также 11 июля был задержан иностранный гражданин, член запрещенной в России международной террористической организации, который планировал теракт в православном храме в Майкопе, в республике Адыгея.Как сообщает ФСБ, он планировал убить православного священника и поджечь здание церкви, как это было в июне при теракте в Дербенте."Задержанный рассчитывал совершить резонансное преступление и опубликовать видеосъемку акции, чтобы привлечь в ряды террористов новых участников.Злоумышленник провел разведку местности в Майкопе, составил схему нападения, а затем изготовил зажигательное устройство. После совершения преступления террорист планировал уехать из России", – сказано в пресс-релизе спецслужбы.Подробнее о причинах и последствиях теракта в Дагестане - в интервью Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
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Сергей Зуев
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, нато, фсб, ракеты
Эксклюзив, Хроники, Россия, Германия, Олаф Шольц, Дмитрий Песков, НАТО, ФСБ, ракеты

Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля

18:37 11.07.2024
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
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Сергей Зуев
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В ЕС создается коалиция по разработке дальнобойных ракет для войны против России; украинских мужчин торопят обновить данные в военкомате – не уйдут даже дети; ФСБ предотвратила теракт и задержала агента
Дальнобойное оружие
В четверг, 11 июля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, то есть способные с территории Германии поражать цели в России.
Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters.
По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.
Военные планировщики Альянса в ходе мероприятия обсуждали "пробелы" в обороноспособности НАТО, пишет FAZ.
"Они вывели конкретные цели по наращиванию потенциала. Каждому государству выделена своя доля. Официальные лица говорят об "очень высоких требованиях". В настоящее время НАТО стремится к более тесной координации разработки вооружений и их закупок. С этой целью в Вашингтоне было согласовано "Обязательство НАТО по расширению промышленного потенциала", или сокращенно NICE Pledge - совместное обязательство по увеличению промышленного потенциала", – сказано в материале.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2024
15:47
НАТО и Китай приблизились к прямой конфронтации, пишут западные СМИ Китай проводит военные учения в Тихом океане - вблизи ключевых западных союзников, - в то время как в НАТО в ходе саммита в Вашингтоне сделали широкое предупреждение председателю КНР Си Цзиньпину относительно его позиции по украинскому конфликту. О напряженности в отношениях Китая и альянса пишет газета The Times
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал эту информацию:
"Анонсированные в совместном американо-германском заявлении "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля текущего года планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации", – сказано в заявлении Нечаева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в четверг, что все, происходящее на полях саммита, в очередной раз выпукло подтверждает саму суть Североатлантического альянса.
"Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, это пора называть своими именами. Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", – подчеркнул он.
Украинская тотальная мобилизация
Спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в четверг заявил, что 17-летние юноши, не вставшие на воинский учет, могут быть оштрафованы и получат повестки.
По словам Лазуткина, они должны уже сейчас явиться в ТЦК (военкомат), где получат приписное, без которого они не смогут поступить в ВУЗ.
То же, подчеркнул Лазуткин, касается и украинцев, проживающих за границей. Несовершеннолетние юноши могут получить штраф 17-25 тысяч гривен, то есть как и взрослые "уклонисты" в случае мягкого наказания.
При этом мобилизации 17-летние официально пока еще не подлежат и по закону имеют право выезжать за границу.
У всех остальных мужчин с 18 до 60 лет остается меньше недели, чтобы обновить в ТЦК свои данные по закону об ужесточении мобилизации.
Но и тут не все так просто, а украинский Минюст не упускает возможности заработать: сервис, в котором можно проверить, имеется ли у тебя штраф, с сегодняшнего дня стал платным.
16:33
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Украинское издание "Страна UA" в четверг публикует историю мужчины, которого забрали в ТЦК Черновцов, а он, пытаясь бежать, выпрыгнул в окно и сломал ногу. Адвокат мужчины заявил журналистам, что сделал он это "от отчаяния". На днях другой украинец покончил с собой в одном из отделений ТЦК.
Агенты и террористы
В Коврове Владимирской области 11 июля ФСБ задержала фотоагента, который собирал информацию по заданию украинских спецслужб, сообщает телеканал "Звезда".
Украинские вербовщики вышли на задержанного после его публикаций с призывами к терактам на территории России.
Они пообещали ему, что впоследствии он может вступить в ряды одного из подразделений ВСУ, отправили агенту бланк анкеты украинского военнослужащего.
Также 11 июля был задержан иностранный гражданин, член запрещенной в России международной террористической организации, который планировал теракт в православном храме в Майкопе, в республике Адыгея.
Как сообщает ФСБ, он планировал убить православного священника и поджечь здание церкви, как это было в июне при теракте в Дербенте.
"Задержанный рассчитывал совершить резонансное преступление и опубликовать видеосъемку акции, чтобы привлечь в ряды террористов новых участников.
Злоумышленник провел разведку местности в Майкопе, составил схему нападения, а затем изготовил зажигательное устройство. После совершения преступления террорист планировал уехать из России", – сказано в пресс-релизе спецслужбы.
Подробнее о причинах и последствиях теракта в Дагестане - в интервью Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.
 
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