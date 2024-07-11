https://ukraina.ru/20240711/1056198197.html

Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля

Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля - 11.07.2024 Украина.ру

Разработка немецких ракет против России, на Украине могут появиться 17-летние "уклонисты". Итоги 11 июля

В ЕС создается коалиция по разработке дальнобойных ракет для войны против России; украинских мужчин торопят обновить данные в военкомате – не уйдут даже дети; ФСБ предотвратила теракт и задержала агента

2024-07-11T18:37

2024-07-11T18:37

2024-07-11T18:37

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Дальнобойное оружиеВ четверг, 11 июля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Германия, Франция, Италия и Польша намереваются разработать крылатые ракеты дальностью свыше тысячи километров, то есть способные с территории Германии поражать цели в России.Планы по развитию собственных высокоточных систем вооружения подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет Reuters.По его словам, это отражено и в стратегии безопасности правительства Германии, и в будущих соглашениях с Великобританией и Францией.Военные планировщики Альянса в ходе мероприятия обсуждали "пробелы" в обороноспособности НАТО, пишет FAZ."Они вывели конкретные цели по наращиванию потенциала. Каждому государству выделена своя доля. Официальные лица говорят об "очень высоких требованиях". В настоящее время НАТО стремится к более тесной координации разработки вооружений и их закупок. С этой целью в Вашингтоне было согласовано "Обязательство НАТО по расширению промышленного потенциала", или сокращенно NICE Pledge - совместное обязательство по увеличению промышленного потенциала", – сказано в материале.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.Посол России в ФРГ Сергей Нечаев прокомментировал эту информацию:"Анонсированные в совместном американо-германском заявлении "на полях" саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля текущего года планы размещения на территории ФРГ с 2026 года крылатых ракет средней и меньшей дальности, дальнобойного и гиперзвукового оружия представляют собой очевидную и непосредственную угрозу безопасности Российской Федерации", – сказано в заявлении Нечаева.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в четверг, что все, происходящее на полях саммита, в очередной раз выпукло подтверждает саму суть Североатлантического альянса."Это альянс, созданный в эпоху конфронтации с целью поддерживания конфронтации. НАТО де-факто полностью вовлечена в конфликт на Украине, это пора называть своими именами. Мы видим, что фактически военная инфраструктура НАТО постоянно, поступательно движется в сторону наших границ. Это очень серьезная угроза для национальной безопасности нашей страны", – подчеркнул он.Украинская тотальная мобилизацияСпикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин в четверг заявил, что 17-летние юноши, не вставшие на воинский учет, могут быть оштрафованы и получат повестки.По словам Лазуткина, они должны уже сейчас явиться в ТЦК (военкомат), где получат приписное, без которого они не смогут поступить в ВУЗ.То же, подчеркнул Лазуткин, касается и украинцев, проживающих за границей. Несовершеннолетние юноши могут получить штраф 17-25 тысяч гривен, то есть как и взрослые "уклонисты" в случае мягкого наказания.При этом мобилизации 17-летние официально пока еще не подлежат и по закону имеют право выезжать за границу.У всех остальных мужчин с 18 до 60 лет остается меньше недели, чтобы обновить в ТЦК свои данные по закону об ужесточении мобилизации.Но и тут не все так просто, а украинский Минюст не упускает возможности заработать: сервис, в котором можно проверить, имеется ли у тебя штраф, с сегодняшнего дня стал платным.Украинское издание "Страна UA" в четверг публикует историю мужчины, которого забрали в ТЦК Черновцов, а он, пытаясь бежать, выпрыгнул в окно и сломал ногу. Адвокат мужчины заявил журналистам, что сделал он это "от отчаяния". На днях другой украинец покончил с собой в одном из отделений ТЦК.Агенты и террористыВ Коврове Владимирской области 11 июля ФСБ задержала фотоагента, который собирал информацию по заданию украинских спецслужб, сообщает телеканал "Звезда".Украинские вербовщики вышли на задержанного после его публикаций с призывами к терактам на территории России.Они пообещали ему, что впоследствии он может вступить в ряды одного из подразделений ВСУ, отправили агенту бланк анкеты украинского военнослужащего.Также 11 июля был задержан иностранный гражданин, член запрещенной в России международной террористической организации, который планировал теракт в православном храме в Майкопе, в республике Адыгея.Как сообщает ФСБ, он планировал убить православного священника и поджечь здание церкви, как это было в июне при теракте в Дербенте."Задержанный рассчитывал совершить резонансное преступление и опубликовать видеосъемку акции, чтобы привлечь в ряды террористов новых участников.Злоумышленник провел разведку местности в Майкопе, составил схему нападения, а затем изготовил зажигательное устройство. После совершения преступления террорист планировал уехать из России", – сказано в пресс-релизе спецслужбы.Подробнее о причинах и последствиях теракта в Дагестане - в интервью Анны Черкасовой Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240711/1056193988.html

https://ukraina.ru/20240711/1056195749.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, россия, германия, олаф шольц, дмитрий песков, нато, фсб, ракеты