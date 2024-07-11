https://ukraina.ru/20240711/1056194190.html

НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай

НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай - 11.07.2024 Украина.ру

НАТО - все карты на стол. Эксперты увидели главную цель Альянса - Китай

В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО. Итог встречи – Украину все еще обещают взять в Альянс. Из нового – США разместит в Германии свое дальнобойное оружие в 2026 году.

2024-07-11T22:16

2024-07-11T22:16

2024-07-11T22:18

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Далеко идущие планы по накаливанию ситуации в Европе реализуются уже сегодня. Вообще декларация саммита воинственна по своему характеру и милитаристская. И не только в отношении России, но в адрес Китая. Представительство КНР при ЕС призвали НАТО "прекратить раздувать так называемую китайскую угрозу и провоцировать конфронтацию". Но украинским наблюдателям не хватило "решительности" и "воинственности" НАТО. За бюрократическим формулировками они увидели нерешительность и беззубость 75-летнего Альянса. Об ожиданиях, реальности и прогнозах эксперты написали в своих соцсетях.Политик Александр ХодаковскийНа саммите НАТО Украину снова заверили о неизбежности её вступления в альянс. То, что эти обещания/заверения всегда сопровождаются условиями, которые Украина едва ли сможет выполнить - вторичный вопрос. Главное - это то, что намерение украинских элит нырнуть в НАТО и стало, собственно, причиной происходящих событий. Если бы НАТО при каких-то иных обстоятельствах решило бы взять под защиту Украину, чтобы предупредить негативный сценарий - такой "гуманизм" ещё можно было бы понять. Но НАТО намеренно спровоцировало войну, подвесив морковку на палке перед мордой осла, и продолжает эту морковку подновлять, чтобы она не утратила привлекательеости. Но каковы правящие круги этой несчастной Украины! Вот уж где бесы в человеческом обличье: зная, что послужило причиной напряжённости, понимая, что пока причина существует - Украина будет претерпевать, - они сознательно усугубляют положение дел. Украинская пропаганда сумела на какое-то время поднять энтузиазм населения. Инсценировка в Буче и прочие фальсификации сделали свою работу и настроили против России тех, кто в ином случае принял бы её приход. Но война продолжается и сроки её окончания туманны - это стало фактором, который действует сильнее пропаганды. Со временем даже в Украине поняли, что российская армия не допускала никаких зверств, а трагедия в той же Буче - дело рук украинских выродков. Настроения меняются, и единственное, чего хочет основная масса украинцев - прекращения войны. Им давно стало ясно, что НАТО - равно война. И если бы кто-то сейчас провёл независимый опрос- его результаты бы показали, что идею вступления в НАТО при том, что НАТО только использует Украину, уже мало, кто поддерживает.Политолог Юрий БаранчикСША приступят к размещению дальнобойного оружия в Германии в 2026 году, заявили в Пентагоне. Будущие дальнобойные ударные системы США, которые разместят в ФРГ, включают SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. Иногда в самом деле сложно понять, чем думают немцы. Допустим, что у США получится к 2026 году достичь технического уровня Йемена и создать полноценный гиперзвук, разместив его в Германии. Россия и Белоруссия немедленно и полностью обоснованно будут считать ФРГ крупнейшей угрозой в Европе. Потому что кто знает, какие именно боеголовки будут стоять на этом гиперзвуке. Ядерное оружие США уже хранится в Германии. Говорят, что только лишь свободнопадающие бомбы. Но что, если заряд будет модульным и совместимым с гиперзвуковым носителем? Поставки в Германию наиболее современных ракет-перехватчиков SM-6 с целью создать зонтик ПВО/ПРО над ракетными базами с гиперзвуком сделает ФРГ ещё более приоритетной целью. Неминуемо потребуется укреплять фронт Союзного государства. В Белоруссии окажется столько ракетных комплексов и ядерного оружия, чтобы с гарантией навалять Германии и Польше заодно. Именно там будет формироваться наш гиперзвуковой кулак против НАТО, и первым на его пути будет Германия. У Балтфлота возникнет необходимость перевооружения с учетом новых обстоятельств. То есть, больше "Цирконов", пригодных для Балтики вариантов "Посейдонов", морских БЭКов и прочих технических средств, чтобы бить по германским портам, если что. Есть, конечно, политический момент. 2026 год – это уже после выборов канцлера Германии. Нет сомнений, что фактор милитаризации Германии ради интересов США будет иметь огромное электоральное значение. Потому что приведенные выше доводы очевидны: размещение оружия США в описанном составе означает жирную мишень на карте Германии. "Альтернатива для Германии" получит новых сторонников, и может оказаться, что следующий канцлер отменит решение о размещении оружия. Немцы! - Выхолощенный было лозунг "можем повторить", имеет все шансы стать конкретным планом действий. Вам это точно надо?Украинский политик Макс БужанскийСаммиты НАТО потихоньку превратились в Съезды КПСС годов семидесятых. То унылое болото, между развенчанием культа личности и осуждением репрессий и Перестройкой, период, в течение которого не происходило ничего. Собрались, утвердили, приняли, решительно осудили, двигаться вперёд, сплотить ряды, в едином порыве, осудили Китай и прочее бла-бла-бла. Я понимаю, что юным представителям грантовых структур, которые вчера, впервые за всю войну, наконец-то смело зашли в Гудвайн, это всё представляется иначе. Несокрушимая мощь, сильные экономики, прикованное внимание миллионов, знакомые лица вместе и тд. Но так кажется просто потому, что они не видели этого раньше. Замшелые мумии вождей и лощеные морды комсомольских вожаков, пустые декларации, каждую из которых можно было за три года предсказать, помпезность, скрывающая отсутствие идей, мыслей, разные интересы бывших советских республик, подковерная борьба и интриги. Возможно я ошибаюсь, но выглядит это именно так, и я искренне не ожидал, представить себе не мог, спустя столько десятков лет это снова увидеть.Экономист Алексей КущЕсли в итоговом документе саммита НАТО Китай будет определен как "главный пособник РФ", это раскроет истинную подоплеку нынешних событий. Как в русской матрешке: - первичный уровень: война РФ против Украины; - первая производная: противостояние НАТО и РФ; - вторая производная: противостояние Китая и США. Хотя тут важен еще и ракурс аналитической оценки. Для меня в Киеве первична война РФ против Украины. Это то, что можно наблюдать из окна и воспринимать не просто на уровне холодного анализа, но и ощущать тактильно. В виде, например, отсутствующего сейчас света, когда твой голос - это почти песнь Орфея со ступеней Аида. Но где-то в комфортной тиши вашингтонского офиса Атлантического совета, возможно первично противостояние США и Китая, старого и нового гегемонов. А все остальное: первая и вторая производные. И это своеобразная антиномия (но не антимония точно), так как истинными могут быть обе позиции. Если это истинное утверждение, то упоминание Китая обязательно должно было всплыть и оно таки всплыло. В чем тогда заключался план США? Россия в результате войны погружается в ельцинский формат кризиса. Страны Глобального Юга, ошеломленные поражением РФ, устремляются прочь от нее и от Китая. В первую очередь, Индия. В Евразии запускается мясорубка центробежных сил - в данном случае, в виде бегства от ядра БРИКС и ШОС (а это Китай и РФ). БРИКС и ШОС почиют в Бозе. Китай оказывается в стратегическом одиночестве и принимает условия США - в первую очередь, соглашается на ограничители своего роста и отказывается от достижения технологического суверенитета. Очевидно, что пока этот план не удалось реализовать. Но почему тогда именно сейчас все карты на стол? Как там пелось в одном фильме: "скажите мне зачем плодите, такое множество врагов". Ведь очевидно, что подобная политика не заставит Китай изменить свою стратегию, наоборот, он примет вызов. Но ведь США еще не достигли ни победы над РФ, ни победы над Ираном, ни даже над КНДР. Да что там КНДР, Мадуро не могут у себя под боком "победить". Зачем сейчас одним махом институционализировать и кристаллизировать Глобальный остров? Думаю, старт Китая, особенно в области науки и технологий, оказался слишком резвым. И дальше скрывать это нельзя. Карты на стол. Насколько правильна подобная стратегия? Возможно атака РФ на Украину должна была быть молниеносной, как атака Германии на Польшу в начале Второй мировой. Но война в Украине не стала блицкригом и это, скорее всего, задержало новый глобальный конфликт. По мнению США эта война могла даже предотвратить глобальный конфликт по цепочке: кризис РФ - мясорубка центробежных сил в Евразии - стратегическое одиночество Китая - капитуляция Пекина. Это могло избавить Запад как минимум от триллионных расходов и как максимум - от тысячных жертв. Но цепочка причинно-следственных связей не сработала и дальше тянуть уже не имеет смысла. Нужно или начинать глобальное противостояние или делать вид, что ничего подобного не планировалось. Проблема заключается в том, что Запад действительно не готовился к большому противостоянию, уповая на эффективность непрямого участия и косвенных инструментов борьбы. Момент истины приближается.О других особенностях прошедшего в Вашингтоне юбилейного саммита НАТО - в статье Кризис НАТО: оборона или нападение

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