Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
14:19 11.07.2024 (обновлено: 14:22 11.07.2024)
Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке оборонного ведомства.
Также нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка.
За сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Всего за минувшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
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