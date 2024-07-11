Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР - 11.07.2024 Украина.ру
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Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР - 11.07.2024 Украина.ру
Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ
2024-07-11T14:19
2024-07-11T14:22
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Также нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка. За сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ. Ранее российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Всего за минувшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.Подробнее о "ползучем наступлении" ВС РФ читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240628/1055940928.html
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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, сво, всу
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, СВО, ВСУ

Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

14:19 11.07.2024 (обновлено: 14:22 11.07.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход Донецкой Народной Республики", – сказано в сводке оборонного ведомства.
Также нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка.
За сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Всего за минувшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.
Подробнее о "ползучем наступлении" ВС РФ читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.
Митинг против продажи земли
28 июня, 16:37
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14:19Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР
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