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Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР - 11.07.2024 Украина.ру

Восход теперь без ВСУ: бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

Военнослужащие российской армии освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике, сообщили в четверг в Минобороны РФ

2024-07-11T14:19

2024-07-11T14:19

2024-07-11T14:22

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Также нанесено поражение формированиям 31-й, 41-й, 47-й механизированных бригад ВСУ, 109-й и 129-й бригад теробороны в районах Прогресса, Розовки, Новгородского, Новоселовки Первой и Торецка. За сутки отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ. Ранее российские войска освободили населенный пункт Яснобродовка в ДНР. Всего за минувшую неделю российские военные освободили пять населенных пунктов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.Подробнее о "ползучем наступлении" ВС РФ читайте в интервью военного историка, автора книги "Битва за Донбасс" Александра Полищука на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240628/1055940928.html

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новости, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, сво, всу