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Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины

Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины - 11.07.2024 Украина.ру

Зачем "Торпеда Зеленского" уничтожает генералов Украины

Депутат Рады Украины Марьяна Безуглая опубликовала объявление, которое якобы распространяют в войсках ВСУ: "Внимание! В зоне ответственности ОТУ "Донецк" работает народный депутат Безуглая Марьяна. Допуск этой особы и общение с ней сурово запрещены. В случае прибытия немедленно доложить.

2024-07-11T06:26

2024-07-11T06:26

2024-07-11T06:26

украина

сша

одесса

марьяна безуглая

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

нато

рада

f-16

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Господа командиры!По поводу визита Безуглой.Не пускать!!! "Есть такое объявление или нет, неизвестно, Марьяна легко может и фейк опубликовать.Но факт остается фактом: командиры ВСУ действительно сильно опасаются прибытия Марьяны, по прозвищу "Торпеда Зеленского".Марьяна Безуглая - особа крайне конфликтная, способна раздуть публичный скандал на ровном месте.Кроме того, она обожает фотографироваться в каске и бронежилете где-нибудь на позициях. Критиковать и указывать местоположение частей. Уже неоднократно её обвиняли не просто в "сливе инфы", а чуть ли не в шпионаже.Но Марьяне как с гуся вода. Шастает по частям, критикует. Устраивает всеукраинские истерики."Правая рука Сороса"Сегодня она - скандальный народный депутат и заместитель главы парламентского комитета. Но это только последние "зеленые" годы.Марьяна Безуглая по профессии - доктор. Работала в районной поликлинике.Социальный лифт "имени Сороса и Зеленского" вынес её на вершину украинского политикума.Сперва она удачно прошла курсы в Госдепе США. И сразу после этого врач районной поликлиники оказалась "надсмотрщиком" над соблюдением контрактов НАТО и Министерства обороны Украины.Чья рука продвигала обычного районного доктора (не совсем, конечно, обычного, мама - профессор, папа - бизнесмен)? Говорят, что это была рука Сороса.Сегодняшняя её роль - чистильщик высшего эшелона армии Украины. Специалист по созданию жёсткого "отрицательного пиара" ВСУ.Но кто, зачем и почему использует Марьяну? Ведь уволить ненужных генералов Зеленский может без помощи любого из депутатов Рады, пусть даже и "правой руки Сороса".Давайте познакомимся с тем, кого обличает и что говорит об армии Украины депутат Рады и зам главы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны.Отставка Залужного и СодоляИменно Марьяна стала той "торпедой", с которой началась процедура отставки главы ВСУ Валерия Залужного.Он "должен уйти", написала Марьяна в соцсетях. Причина: "у него нету плана действий на 2024 год".В ноябре 2023 Марьяна запустила информационную торпеду, в феврале 2024 командующий ВСУ генерал Залужный был уволен.Совсем недавно новой жертвой Марьяны стал генерал Содоль. Он был замечен в футболке с зубастыми зайчиками и с рюмкой коньяка в руке в одесском ресторане.Марьяна просигнализировала: "по моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк командующий Восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в Одессе в ресторане "Облака".Содоля уволили после этого "слива" очень быстро, в течение пары недель."Сырский - сообщник или не контролирует ситуацию?" - продолжала провокации Марьяна."Генеральская фракция" лишает Украину "шанса на победу", по словам Безуглой. Вот кто, оказывается, виноват в поражениях "страны У". "Генеральская фракция"."Наши цветочки"Марьяна - не только специалист по увольнению генералов. Раньше ей поручали озвучивать самые непопулярные тезисы власти. Чтобы посмотреть: какая будет реакция.Еще весной 2022 она вносила в Раду законопроект, по которому командирам было бы позволено расстреливать военнослужащих за оставление позиций, без суда и следствия. Тогда законопроект вызвал такой скандал, что его отозвали.Потом Марьяна предлагала мобилизовать женщин. Чтобы равные права были у всех, конечно. "Наши цветочки" рождены не для того, чтобы воевать, иронизировала Марьяна. А тем временем, пока мужчины воюют, они коварно ищут любовь в Европе! Предательницы, их надо отправить на фронт. Но из этой инициативы тоже ничего не вышло.Потом она предложила ввести плату за бронь от мобилизации - "например, 200 тысяч гривен в месяц". Это безумная цифра - примерно 5 тысяч долларов - которой, конечно же, нет ни у кого из обычных граждан. А те, у кого такие деньги есть, давно находятся в Европе либо купили себе место среди работников цирка, эстрады или в западных НКО, которые мобилизации не подлежат.Такое впечатление, что Марьяне поручают расшатывать психику жителей Украины, которая и так уже давно не отличается стойкостью, мягко говоря.Но последние ее заявления - это уже "слив инфы", за который любого другого на Украине лишили бы званий, должностей, мандатов и т.д. Раз Марьяну не лишают, значит, это спланированная акция.Марьяна накинулась на руководство военно-воздушных сил. В Одессе ВСУ потеряли очередной "Пэтриот" или даже два. В Миргороде были повреждены семь самолетов СУ, один уничтожен.Армейские чиновники все эти потери отрицали. Но тут появилась Марьяна."Пэтриоты" уничтожены, СУ приведены в негодностьУкраина отрицала потерю двух штатовских установок "Пэтриот". Безуглая же фактически её подтвердила. Она написала:"Один "Пэтриот" был уничтожен, потому что его не перемещали. Вторую установку после ликвидации первой тоже не стали маскировать. Даже местные знали, где она стоит.""Генералы ВСУ халатно относятся к маскировке стоянок техники и ПВО. Не разрабатывают методы противодействия дронам.""Несколько самолётов СУ было уничтожено на аэродроме в Миргороде по причине халатности" (украинская сторона до заявления Марьяны это отрицала)."Командующий воздушными силами не готовится к приёму самолётов F-16.""Потери войск России завышаются. Например, техника, которая подлежит ремонту, записывается в уничтоженную украинской стороной.""Украинские военные гибнут или получают ранение каждые 5 минут".То есть 12 человек в час, около 280 человек в день. 8 тысяч в месяц и около 100 тысяч в год.Данные, очевидно, заниженные. Потери ВСУ - значительно больше. Но даже эти цифры привели в ярость руководство украинской армии.Зачем же выпустили именно сейчас "правдорубщицу" Марьяну?Это часть пропагандистской компании Офиса президента, которая нацелена не на жителей Украины. В первую очередь она нацелена на зарубежное общество.Отмазываем НАТОКакие же цели у Марьяны?Впереди - грандиозное поражение ВСУ. И как ни притворяйся, что это будет победа, о чем уже начали петь штатные пропагандисты Офиса президента Украины, поражение таких масштабов не скрыть за криками: "мы на самом деле победили!"В первую очередь, надо подготовить общественное мнение Запада.Почему их лучшая техника и миллиарды, потраченные на войну, не привели к "перемоге"?Кто виноват?Конечно, ВСУ.Ну не главнокомандующий же Зеленский в этом виноват? И не генералы НАТО? И не техника стран НАТО? Конечно же, нет.Виноваты украинские генералы и украинские войска. И немного, совсем чуть-чуть - руководство Украины. Не разглядели врагов под личиной генералов ВСУ.Это не шутка. Марьяна уже требовала судить Залужного. И за то, что сдали территории в 2022. И за то, что не смогли контрнаступать в 2023.И вот недавно Марьяна с радостью дала интервью английской "Таймс". Говорила про то, что генералы "советского стиля" не могут победить. Эх, эти украинские генералы, которые так любят пьянствовать. Всё из-за них.Генералы Украины отправляют войска на самоубийственные задания, сообщила Марьяна западному читателю."Светские генералы"Сколько лет уже прошло, уже нет давно СССР и советских генералов. Уже на Украине заботливо выращено новое поколение - "натовских генералов". Но нет, продолжается старая песня. Во всех бедах по прежнему виноват СССР.Самое интересное то, что все знают: на Украине военными действиями руководит натовский корпус офицеров и генералов. Из бункеров в Польше и около Львова.Именно поэтому тот же Содоль, как и другие "аватары" настоящих генералов НАТО, спокойно может пить коньяк с шампанским в ресторанах Киева и Одессы.Ни один украинский генерал ничего не решает. Они могут только позировать возле карты Украины с указками. И якобы показывать что-то Главнокомандующему Зе, который по такому случаю "надевает" такое же выражение озабоченного ума на лицо.Вся эта неудачная для Украины война, все катастрофы и поражения, дичайшие потери в войсках, ужасающая мобилизация - это порождение западного военного "гения".Вспомним, например, кто требовал мобилизации?Виктория Нуланд, зам Госсекретаря США, как раз перед своей отставкой. Это можно сказать, был её прощальный "наказ" руководству Украины.И член Конгресса США Линдси Грэм, тоже тогда примчавшийся в Киев. Он прямо требовал мобилизации при посещении Украины.Но разве могут быть виноваты в катастрофе Украины и украинского народа те, кто руководил каждым шагом армии и президента из-за рубежа? Конечно, нет.Быстрее выпускайте Марьяну с разоблачениями армии!Это пункт номер один.Отбеливает ЗеленскогоВторая цель - отбелить нелегитимного уже президента Зе.Теперь Зе заговорил о референдуме! Тяжелейшие жертвы по вине Зеленского понес украинский народ. Сотни тысяч погибших. Потеря территорий, экономики, демографическая яма. Всего можно было избежать, всего лишь согласившись на Стамбульский договор.Но теперь - опля! - хитрый комик разводит руками и говорит: ну, если вы хотите мира ценой территорий, то я, пожалуй, соглашусь. Вынужден буду принять волю народа! Референдум теперь надо Зеленскому, оказывается.Ну а кто же ответит за все потери?Да вот же они, бездарные генералы ВСУ. Во главе с личным врагом Зе и основным конкурентом на выборах президента - генералом Залужным.Это вторая основная причина использования "торпеды": виноват не Зеленский, даже мысль об этом не должна возникать на Украине.И опять под рукой - полезные разоблачения Марьяны.Министр обороны МарьянаБыть ли Марьяне Безуглой министром обороны? Разговоры такие ходят. Вполне возможно, что Марьяна займёт какую-то из самых хлебных должностей на Украине. Если успеет, конечно.Предыдущий министр обороны Украины, Резников, в первые дни войны отправил куда-то миллиард долларов. И всё. Ни миллиарда, ни оружия, ни Резникова. Уволился, покинул Украину и уже получил гражданство США и Израиля.И это ещё одна причина активности Марьяны. "Зе команда" торопится сбросить "балласт" в виде генералов, которые ничем не командуют, и других ненужных игроков. Чем меньше балласта, тем больше миллиардов успеет положить в карманы команда Зе. Времени остается мало.Уже никого не беспокоит то, о чем говорит народный депутат Украины прошлого созыва Игорь Мосийчук: "что у Безуглой на языке, то у Ермака на уме. Склока между политическим и военным руководством приведёт к развалу страны."Это не важно. Страна и её развал никого не волнует. Перед поражением Зеленский и его команда отыгрывают последний спектакль. С "правдорубом Марьяной" в одной из главных ролей.Крысы, покидая тонущий корабль, пытаются сделать недоуменное выражение лица: "а нас за что? Это всё они!"По сути, сами разоблачения Марьяны Безуглой - это свидетельство того, что крах ВСУ близко.

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Елена Мурзина

украина, сша, одесса, марьяна безуглая, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, рада, f-16, эксклюзив