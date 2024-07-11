https://ukraina.ru/20240711/1056170076.html

"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ

"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ - 11.07.2024 Украина.ру

"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ

ВСУ уже пытаются выбить российские части из Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Этими действиями они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-11T04:00

2024-07-11T04:00

2024-07-11T04:00

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Большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают российские самолеты. Следовательно, придется сделать так, что бомбардировщики будут взлетать с более глубокого тыла, рассказал эксперт.У ВСУ нет средств на то, чтобы сбить российские бомбардировщики на линии фронта. Установить на линии фронта тяжелую систему ПВО невозможно, потому что его сразу вычислят и уничтожат, а ПЗРК до них не достают, отметил он.Да, у нас тоже нет широкомасштабного наступления. Но все проблемы с наступлением, которые есть у нас, у ВСУ в десять раз больше. Я уверен, что противник в ближайшие месяцы точно наступать никуда не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ

https://ukraina.ru/20240709/1056126863.html

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новости, россия, волчанск, крым, сергей полетаев , наступление, вс рф, пво, пзрк, всу, воронежская область, ростовская область