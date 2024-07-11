"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ - 11.07.2024 Украина.ру
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"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ - 11.07.2024 Украина.ру
"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
ВСУ уже пытаются выбить российские части из Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Этими действиями они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-11T04:00
2024-07-11T04:00
новости
россия
волчанск
крым
сергей полетаев
наступление
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Большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают российские самолеты. Следовательно, придется сделать так, что бомбардировщики будут взлетать с более глубокого тыла, рассказал эксперт.У ВСУ нет средств на то, чтобы сбить российские бомбардировщики на линии фронта. Установить на линии фронта тяжелую систему ПВО невозможно, потому что его сразу вычислят и уничтожат, а ПЗРК до них не достают, отметил он.Да, у нас тоже нет широкомасштабного наступления. Но все проблемы с наступлением, которые есть у нас, у ВСУ в десять раз больше. Я уверен, что противник в ближайшие месяцы точно наступать никуда не будет, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
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новости, россия, волчанск, крым, сергей полетаев , наступление, вс рф, пво, пзрк, всу, воронежская область, ростовская область
Новости, Россия, Волчанск, Крым, Сергей Полетаев , наступление, ВС РФ, ПВО, ПЗРК, ВСУ, Воронежская область, Ростовская область

"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ

04:00 11.07.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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ВСУ уже пытаются выбить российские части из Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Этими действиями они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают российские самолеты. Следовательно, придется сделать так, что бомбардировщики будут взлетать с более глубокого тыла, рассказал эксперт.
У ВСУ нет средств на то, чтобы сбить российские бомбардировщики на линии фронта. Установить на линии фронта тяжелую систему ПВО невозможно, потому что его сразу вычислят и уничтожат, а ПЗРК до них не достают, отметил он.
"Что касается слухов о новом контрнаступе ВСУ, то в интернете наступать очень удобно. Они уже пытаются выбить нас из района Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо", - подчеркнул Полетаев.
Да, у нас тоже нет широкомасштабного наступления. Но все проблемы с наступлением, которые есть у нас, у ВСУ в десять раз больше. Я уверен, что противник в ближайшие месяцы точно наступать никуда не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
Павел Тимофеев интервью - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
9 июля, 04:42
Павел Тимофеев: Россия нужна правым и левым в Европе, но не всемСреди ультраправых сил в Европе, в том числе во Франции, есть симпатизанты России, которые видят в ней рычаг для сдерживания США, Китая и глобалистских тенденций. Но в основном это маргиналы, которые не имеют серьезные шансы на участие во власти
 
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