"Они уже пытаются выбить нас из Волчанска": Полетаев объяснил, пойдут ли в новый контрнаступ ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ВСУ уже пытаются выбить российские части из Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Этими действиями они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают российские самолеты. Следовательно, придется сделать так, что бомбардировщики будут взлетать с более глубокого тыла, рассказал эксперт.
У ВСУ нет средств на то, чтобы сбить российские бомбардировщики на линии фронта. Установить на линии фронта тяжелую систему ПВО невозможно, потому что его сразу вычислят и уничтожат, а ПЗРК до них не достают, отметил он.
"Что касается слухов о новом контрнаступе ВСУ, то в интернете наступать очень удобно. Они уже пытаются выбить нас из района Волчанска, но у них ничего не получается, несмотря на то, что они бросили туда чуть ли не десять бригад. Они только ослабили Дзержинск, где зимой было тихо", - подчеркнул Полетаев.
Да, у нас тоже нет широкомасштабного наступления. Но все проблемы с наступлением, которые есть у нас, у ВСУ в десять раз больше. Я уверен, что противник в ближайшие месяцы точно наступать никуда не будет, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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