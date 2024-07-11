https://ukraina.ru/20240711/1056168399.html

"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла

"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла - 11.07.2024 Украина.ру

"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла

Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки парка советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по украинским аэродромам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-11T05:00

2024-07-11T05:00

2024-07-11T05:00

новости

россия

украина

крым

сергей полетаев

вкс

f-16

дискредитация вс рф

воронежская область

авиабомбы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103076/55/1030765560_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c1a93f84273865008c548959cbd19f6c.jpg

Становится понятно, что Украина будет наносить удары вглубь российской территории. Другое дело, что решение о передаче самолетов F-16 пока не реализуется, потому что они сразу же попадут под удар российских ВКС, рассказал эксперт.Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по аэродромам противника, отметил он.Сейчас самолету нужно полчаса, чтобы долететь до фронта. Он сбросил ФАБ-3000 и вернулся. А теперь он будет тратить на ту же самую процедуру по часу. Но час времени ничего не изменит. Ресурсы самолета — это вещи, которые усложняют логистику и создадут риски пилоту (потому что дальше лететь), но на ход боевых действий не повлияют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ

https://ukraina.ru/20240710/1056155077.html

россия

украина

крым

воронежская область

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, крым, сергей полетаев , вкс, f-16, дискредитация вс рф, воронежская область, авиабомбы, авиация, ростовская область, новые регионы