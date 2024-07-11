"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла - 11.07.2024 Украина.ру
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"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла
"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла - 11.07.2024 Украина.ру
"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла
Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки парка советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по украинским аэродромам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-11T05:00
2024-07-11T05:00
новости
россия
украина
крым
сергей полетаев
вкс
f-16
дискредитация вс рф
воронежская область
авиабомбы
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Становится понятно, что Украина будет наносить удары вглубь российской территории. Другое дело, что решение о передаче самолетов F-16 пока не реализуется, потому что они сразу же попадут под удар российских ВКС, рассказал эксперт.Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по аэродромам противника, отметил он.Сейчас самолету нужно полчаса, чтобы долететь до фронта. Он сбросил ФАБ-3000 и вернулся. А теперь он будет тратить на ту же самую процедуру по часу. Но час времени ничего не изменит. Ресурсы самолета — это вещи, которые усложняют логистику и создадут риски пилоту (потому что дальше лететь), но на ход боевых действий не повлияют, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
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новости, россия, украина, крым, сергей полетаев , вкс, f-16, дискредитация вс рф, воронежская область, авиабомбы, авиация, ростовская область, новые регионы
Новости, Россия, Украина, Крым, Сергей Полетаев , ВКС, F-16, Дискредитация ВС РФ, Воронежская область, авиабомбы, авиация, Ростовская область, Новые регионы

"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла

05:00 11.07.2024
 
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Государственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости . Андрей Катаев
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Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки парка советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по украинским аэродромам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Становится понятно, что Украина будет наносить удары вглубь российской территории. Другое дело, что решение о передаче самолетов F-16 пока не реализуется, потому что они сразу же попадут под удар российских ВКС, рассказал эксперт.
Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по аэродромам противника, отметил он.

"Тем не менее бить по нашим аэродромам противник все равно будет. Дело в том, что большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник уже бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают наши самолеты", - подчеркнул Полетаев.

Сейчас самолету нужно полчаса, чтобы долететь до фронта. Он сбросил ФАБ-3000 и вернулся. А теперь он будет тратить на ту же самую процедуру по часу. Но час времени ничего не изменит. Ресурсы самолета — это вещи, которые усложняют логистику и создадут риски пилоту (потому что дальше лететь), но на ход боевых действий не повлияют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
О том, как внутренние угрозы влияют на ход СВО, и возможен ли внутри России второй фронт - в интервью генерал-майора ФСБ Александра Михайлова: Пока мы ведем СВО на Украине, важно отражать угрозы и внутри РФ
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 05:39
Кирилл Копылов о том, почему проиграть войну в тылу намного проще, чем на поле бояКогда кто-то выступает с призывами провести мобилизацию общества и экономики, он должен понимать, что проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя. Можно сколько угодно спорить о том, могла ли Российская империя на фронте досидеть до 1918 года, но поворотным моментом во всей это истории стали хлебные бунты в Санкт-Петербурге
 
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