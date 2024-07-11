"Противник уже бьет по Крыму": эксперт объяснил, почему самолеты ВКС РФ будут взлетать с глубокого тыла
© РИА Новости . Андрей Катаев / Перейти в фотобанкГосударственный летно-испытательный центр Минобороны России им. В. П. Чкалова
Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки парка советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по украинским аэродромам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Становится понятно, что Украина будет наносить удары вглубь российской территории. Другое дело, что решение о передаче самолетов F-16 пока не реализуется, потому что они сразу же попадут под удар российских ВКС, рассказал эксперт.
Украина не сможет "спрятать в кустах" F-16, как остатки советских самолетов. Хотя их тоже в последнее время начали подлавливать. Это знаменитый "миргородский страйк" и другие попадания по аэродромам противника, отметил он.
"Тем не менее бить по нашим аэродромам противник все равно будет. Дело в том, что большая часть фронта и тыла уже давно находится под ударом всего оружия, которое есть у ВСУ. Противник уже бьет по Крыму и новым регионам, а теперь будет бить по Воронежской и Ростовской областям, откуда взлетают наши самолеты", - подчеркнул Полетаев.
Сейчас самолету нужно полчаса, чтобы долететь до фронта. Он сбросил ФАБ-3000 и вернулся. А теперь он будет тратить на ту же самую процедуру по часу. Но час времени ничего не изменит. Ресурсы самолета — это вещи, которые усложняют логистику и создадут риски пилоту (потому что дальше лететь), но на ход боевых действий не повлияют, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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