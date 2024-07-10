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"Новое дворянство", западноукраинские уклонисты и поджоги ТЦК, поставка F-16. Итоги 10 июля

"Новое дворянство", западноукраинские уклонисты и поджоги ТЦК, поставка F-16. Итоги 10 июля - 10.07.2024 Украина.ру

"Новое дворянство", западноукраинские уклонисты и поджоги ТЦК, поставка F-16. Итоги 10 июля

Сотрудники грантовых фондов на Украине получили 100% бронь от мобилизации; в ТЦК выяснили, в каких регионах Украины больше всего уклонистов; на саммите НАТО Украине пообещали самолеты и системы ПВО

2024-07-10T18:06

2024-07-10T18:06

2024-07-10T18:06

эксклюзив

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украина

сша

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владимир зеленский

энтони блинкен

нато

мобилизация

истребитель

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Новая украинская элита и обычные "уклонисты"В украинских телеграм-каналах 10 июля появились списки 133 общественных организаций и фондов, которые, решением Кабинета Министров, получили бронь от мобилизации 100% сотрудников.Указ был подписан 21 июня, а все компании из списка получают иностранные гранты: некоторые из них украинские, некоторые – зарубежные.Бронь получили "Опора", "Центр политических студий и аналитики Эйдос" (один из основателей - Виктор Таран), "Институт Киевская школа экономики", "Интерньюз-Украина" (глава которого Константин Квурт заявил о необходимости ликвидации Telegram в Украине и о том, что "свобода слова для леваков"), "Трансперенси Интернешнл Украина", "Украинская академия лидерства", "Украинский независимый центр политических исследований", "Центр демократии и верховенства права", "Центр экономической стратегии", "Центр политико-правовых реформ", "Фонд архитектуры реформ в Украине", "Фонд Восточная Европа" и многие другие, отмечает издание "Страна UA".Подобное бронирование стало возможным благодаря постановлению правительства от 5 июня, согласно которому 100% брони могут получить исполнители грантовых проектов вне зависимости от направления их деятельности.Многие из перечисленных в документе компаний занимаются исследованиями СМИ, института реформ и демократии, а также общественного мнения.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский написал в своем телеграм-канале, что решение, по сути, является официальным утверждением существования новой касты – нового дворянства."Правда, в отличие от традиционного, наоборот, официально огражденного от войны. 133 грантовые организации, это не те, кого вы выбрали на выборах, и не те, кого назначили в исполнительную власть те, кого вы выбрали. Это совершенно отдельная каста, оформленная теперь постановлением Кабмина, особенная потому, что...особенная. Не платят налогов, не воюют, по сути, управляют. Будем откровенны, дворяне о таком не могли и мечтать", – сыронизировал он.Забронированных сотрудников фондов Бужанский назвал "людьми, которые нигде никогда не работали, но в седьмой раз едут в Вену на форум по теме "как тяжело бизнесу", к которому они никогда не имели отношения".Тем временем украинский аналитический ресурс "Опендатабот" опубликовал ряд статистических данных по мобилизации.Согласно документу, с начала 2024 года украинские военкомы выписали уклоняющимся от мобилизации гражданам страны около 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета, что кратно больше, чем за весь 2023 год.За игнорирование штрафов у уклонистов имеют право забрать имущество, отмечается в документе.Также, по запросу украинского юриста Романа Лихачёва, Минобороны Украины предоставило документ, в котором сказано, что в западных областях Украины уклонистов больше, чем на Юге, Востоке и Севере. Среди лидеров названы Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Хмельницкая области.Львовский телеграм-канал "Львівич новини" поспешил подвергнуть эти данные сомнению:"Но все мы помним, когда на Львовщину обрушился хейт после статистики по поводу количества коррупционеров. Тогда это было связано с переносом львиной доли рассмотрений коррупционных дел на Львовщину", – написали авторы канала.Едва ли эта логика применима в данном случае, уклонистов, скорее всего, считали по пропискам.Служба безопасности Украины (СБУ) и Национальная полиция в среду сообщили о задержании "пособницы РФ" – жительницы Кировоградской области, которая, по данным следствия, поджигала автомобили и помещения, принадлежащие военным и военкомам.Следующим "заданием от ФСБ", утверждают украинские правоохранители, было бросить "коктейль Молотова" в здание местного ТЦК, задержанная должна было вскоре совершить это преступление, но была задержана "по горячим следам"."Они направляются на Украину в этот момент"Несмотря на слова президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что "максимум, который НАТО сейчас может предложить Украине" это – обещания о "необратимом процессе" вступления в альянс в неопределенном будущем, оружие Владимир Зеленский все же получил.Выступая, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поставка истребителей F-16 на Украину осуществляется "прямо сейчас, пока мы разговариваем".Самолеты, по словам Блинкена, окажутся в небе над Украиной уже этим летом, их передают Дания и Нидерланды.Накануне Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно минимум 128 истребителей F-16, а на Западе обещают 10-20.В интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер Вооруженных сил США в отставке Станислав Крапивник рассказал, что самолеты не будут находиться на Украине постоянно."Запад хочет провернуть ту же самую схему, которую они уже делали и которую мы терпели. Самолеты будут взлетать из Польши, Молдавии или Румынии, приземлятся на украинский аэродром, их там заправят и вооружат, они полетят на задание, отстреляются, а потом вернутся в Польшу. Таким образом, F-16 не будут постоянно находиться на Украине, а у нас вроде бы не будет повода ударить по натовским аэродромам.Другое дело, что мы наносим удары по украинским аэродромам, способным принять эти истребители. Хотел уточнить, что мы не бомбим взлетно-посадочную полосу, потому что эти воронки можно достаточно быстро восстановить. Мы уничтожаем склады и цеха, которые необходимы для обслуживания самолетов.Тем не менее, Запад по-прежнему считает, что у него в противостоянии с Россией все будет гладко: война будет идти только на Украине, а они будут творить все, что хотят. Они себя хорошо чувствуют, потому что мы им это позволили. Война идет против России, но только на их условиях. Им нестрашно, что американские или британские базы по всему миру будут попадать под удар", – объяснил эксперт.Президент США Джо Байден также пообещал в среду Украине 5 систем противовоздушной обороны (ПВО).Подробнее о саммите НАТО - в материале Василия Стоякина Кризис НАТО: оборона или нападение на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240710/1056172250.html

https://ukraina.ru/20240710/1056169277.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, украина, сша, запад, владимир зеленский, энтони блинкен, нато, мобилизация, истребитель